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    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı: Tamamen bir oyun!

    CD Projekt, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty için yeni bir fragman yayınladı ve çıkış tarihini açıkladı. Belirtilenlere göre oyun tamamen farklı bir oyun gibi hissettirecek.
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    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    CD Projekt’in devasa oyunu Cyberpunk 2077 çıkışında büyük sıkıntılar yaşamış olsa da oyun bir süre sonra düzeltilmiş ve güçlü satış rakamları elde edilmişti. Firma aynı zamanda Phantom Liberty adında önemli de bir genişleme paketi üzerinde çalışıyordu. Microsoft'un Xbox Game Showcase etkinliğinde detaylandırılan Cyberpunk 2077: Phantom Liberty için çıkış tarihi ve fiyat bilgileri de paylaşıldı. Bir de yeni fragman var elbette.

    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty ne zaman çıkacak?

    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, 26 Eylül 2023 tarihinde çıkışını yapacak. Phantom Liberty DLC fiyatı Steam ve Epic Games için 399 TL, Xbox için 399 TL ve PlayStation için ise 479 TL olarak açıklandı. Halihazırda Phantom Liberty DLC’sini ön sipariş veren oyuncular Quadra Vigilante adlı yeni araca erişebilecekler.

    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty faklı bir oyun gibi

    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Oyunun yaratıcı yönetmeni Pawel Sasko, Phantom Liberty'nin yapay zeka, yetenek ağaçları, ganimet ve daha fazlası dahil olmak üzere oyunun mekaniklerinin çoğunu tamamen elden geçireceğini söyledi.

    Öte yandan Phantom Liberty, "Cyberpunk 2077 için Night City'nin Dog Town adında yepyeni bir bölgesinde geçen bir casus-gerilim genişleme paketi" olarak özetlenebilir. Idris Elba, Yeni Amerika Birleşik Devletleri için çalışan bir FIA Ajanı olan Solomon Reed rolünde yer alacak. Sasha Grey de DLC'de rol alacak. Oyun içi istasyon 89.7 Growl FM'de bir radyo DJ'i olan Ash'i seslendirecek. Genişleme paketinde ayrıca Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri de yeni karakterlerle birlikte geri dönecek.

    Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı Tam Boyutta Gör
    Phantom Liberty ile birlikte oyunun tüm temel, ana sistemleri yeniden yapıldı veya büyük ölçüde güncellendi. Ayrıca yapay zeka tarafı da geliştirildi ve polis sistemi tamamen yeniden yapıldı. Bir diğer heyecan verici yenilik de araç savaşlarının bütünüyle elden geçirilmesi olmuş gibi görünüyor. Bu arada araçların artık şarj portları gibi zayıf noktaları da var.

    Pawel Sasko ve görev tasarımcısı Despoina Anetaki’ye göre değişiklik yapılmayan sistem sayısı çok az. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi bile büyük ölçüde güncellendi. Sasko ayrıca geliştirme ekibinin bu revizyonlardan bazılarını ana oyuna da uygulamaya çalıştığını, böylece Phantom Liberty genişleme paketini satın almayanların da bir ölçüde faydalanabileceğini söyledi.

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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