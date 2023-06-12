Cyberpunk 2077 Phantom Liberty çıkış tarihi ve fiyatı açıklandı: Tamamen bir oyun!

Cyberpunk 2077 Phantom Liberty faklı bir oyun gibi
Öte yandan Phantom Liberty, "Cyberpunk 2077 için Night City'nin Dog Town adında yepyeni bir bölgesinde geçen bir casus-gerilim genişleme paketi" olarak özetlenebilir. Idris Elba, Yeni Amerika Birleşik Devletleri için çalışan bir FIA Ajanı olan Solomon Reed rolünde yer alacak. Sasha Grey de DLC'de rol alacak. Oyun içi istasyon 89.7 Growl FM'de bir radyo DJ'i olan Ash'i seslendirecek. Genişleme paketinde ayrıca Keanu Reeves'in canlandırdığı Johnny Silverhand karakteri de yeni karakterlerle birlikte geri dönecek.
Pawel Sasko ve görev tasarımcısı Despoina Anetaki’ye göre değişiklik yapılmayan sistem sayısı çok az. Kullanıcı arayüzü ve kullanıcı deneyimi bile büyük ölçüde güncellendi. Sasko ayrıca geliştirme ekibinin bu revizyonlardan bazılarını ana oyuna da uygulamaya çalıştığını, böylece Phantom Liberty genişleme paketini satın almayanların da bir ölçüde faydalanabileceğini söyledi.
Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.
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Çok iyi