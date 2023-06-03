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    Citigroup: "Bitcoin'i yeni zorluklar bekliyor"

    Citi Research, ABD'nin dolar basacağını iddia ederek kripto paraların buna hazır olmadığını ve Bitcoin fiyatını olumsuz etkileyeceğini söyledi.                   
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    Citigroup: 'Bitcoin'i yeni zorluklar bekliyor' Tam Boyutta Gör
    Citigroup bünyesinde yer alan Citi Research, ABD hazinesinin 1 trilyon doları aşan yükümlülükleriyle karşı karşıya olduğunu ve bunu çözmek için ABD doları basacağını iddia etti. Stratejistler, bu arz patlamasının bankacılık sektöründeki likiditeyi boşaltabileceğini ve kısa vadede resesyonu tetikleyebileceğini aktardı.

    Son dönemin belki de en çok konuşulan konularından biri olan ABD borç tavanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde mutlu son yaşanmıştı. Bu kez piyasalar, ABD borç tavanı etrafında aylarca süren dramı geride bırakırken, kripto para birimleri gibi riskli varlıkların sahipleri muhtemelen yeni bir zorlukla karşı karşıya kaldı.

    Kripto piyasasının ABD’nin borç temerrüdüne düşmesi ve olumsuz gelişmelere karşı ABD doları basmasına bağışıklığı bulunmadığını belirtti. Sonuç olarak Citi Research, ABD hükümetinin temerrüde düşme riskinin merkeziyetsiz dijital varlıklar için olumlu sinyal olmadığını söyledi. 

    Stratejistler, “Kripto piyasaları, ABD’nin borcunu ödememe, olumsuz gelişmeler üzerine satış yapma ve ilerlemeyi gösteren manşetlerde toparlanma korkusuna karşı bağışık değildi” dedi. 

    Diğer taraftan Citi Index‘in kıdemli piyasa analisti Fiona Cincotta, Bitcoin’deki yükselişe zemin hazırlayabilecek etmenin Fed’in güvercin politikası olacağını ileri sürdü.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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