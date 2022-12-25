Redmi'den yeni akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık geliyor

Tam Boyutta Gör Redmi bildiğiniz üzere K60 serisi akıllı telefonlarını 27 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Çinli markanın aynı gün başka yeni ürünler de duyuracağı biliniyor. Yayınlanan resmi posterler sayesinde hangi cihazların yolda olduğunu öğrendik.

Redmi K60 serisi 2K ekranla geliyor: Xiaomi 13'ü geçecek 1 gün önce eklendi

Önümüzdeki hafta Redmi Watch 3 akıllı saat, Redmi Band 2 akıllı bileklik ve Redmi Buds 4 Lite kablosuz kulaklık olmak üzere üç giyilebilir ürün de sahneye çıkacak. Yayınlanan bir görsel akıllı saatin teknik özellikleri hakkında bilgiler de veriyor.

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Redmi Watch 3 ekran özellikleri

Redmi Watch 3 600 nit parlaklık ve 341 PPI piksel yoğunluğuna sahip 1.75 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Lansmanda gözler önüne çıkarılacak diğer ürünler hakkında ise detay yok. Dolayısı ile daha fazlasını öğrenebilmek için 27 Aralık'taki lansmanı beklememiz gerekecek.

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