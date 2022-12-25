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    Redmi'den yeni akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık geliyor

    Redmi markası önümüzdeki hafta düzenleyeceği etkinlikte sadece K60 serisi telefonlarını tanıtmayacak. Şirket aynı gün Redmi Watch 3, Band 2 ve Buds 4 Lite ürünlerini de sahneye çıkaracak.
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    Redmi'den yeni akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık geliyor Tam Boyutta Gör
    Redmi bildiğiniz üzere K60 serisi akıllı telefonlarını 27 Aralık'ta düzenleyeceği etkinlikte tanıtacak. Çinli markanın aynı gün başka yeni ürünler de duyuracağı biliniyor. Yayınlanan resmi posterler sayesinde hangi cihazların yolda olduğunu öğrendik.

    Önümüzdeki hafta Redmi Watch 3 akıllı saat, Redmi Band 2 akıllı bileklik ve Redmi Buds 4 Lite kablosuz kulaklık olmak üzere üç giyilebilir ürün de sahneye çıkacak. Yayınlanan bir görsel akıllı saatin teknik özellikleri hakkında bilgiler de veriyor.

    Redmi'den yeni akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık geliyor Tam Boyutta Gör

    Redmi Watch 3 ekran özellikleri

    Redmi Watch 3 600 nit parlaklık ve 341 PPI piksel yoğunluğuna sahip 1.75 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Lansmanda gözler önüne çıkarılacak diğer ürünler hakkında ise detay yok. Dolayısı ile daha fazlasını öğrenebilmek için 27 Aralık'taki lansmanı beklememiz gerekecek.

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 3 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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