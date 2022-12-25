Redmi'den yeni akıllı saat, bileklik ve kablosuz kulaklık geliyor

Önümüzdeki hafta Redmi Watch 3 akıllı saat, Redmi Band 2 akıllı bileklik ve Redmi Buds 4 Lite kablosuz kulaklık olmak üzere üç giyilebilir ürün de sahneye çıkacak. Yayınlanan bir görsel akıllı saatin teknik özellikleri hakkında bilgiler de veriyor.
Redmi Watch 3 ekran özellikleri
Redmi Watch 3 600 nit parlaklık ve 341 PPI piksel yoğunluğuna sahip 1.75 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Lansmanda gözler önüne çıkarılacak diğer ürünler hakkında ise detay yok. Dolayısı ile daha fazlasını öğrenebilmek için 27 Aralık'taki lansmanı beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d