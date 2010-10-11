Citroen C-ZERO İçin Şimdiden 800 Sipariş Aldı

Dünkü Mitsubishi i-MiEV haberimizde de belirttiğimiz gibi Mitsubishi i-MiEV-Citroen C-ZERO ve Peugeot iOn Kasım ayının sonlarından itibaren Avrupa'da satılmaya başlayacak. Citroen bu gelişmelerden hemen sonra yaptığı açıklamada yeni elektrikli modeli C-ZERO için tam tamına 800 adet sipariş aldığını duyurdu.
Gelecek ay içerisinde sipariş edilen C-ZERO'ları teslim etmeye başlayacağını açıklayan Citroen, siparişlerin çoğunun filo şirketlerinden geldiğini duyurdu. 400 C-ZERO Avusturya'daki Raiffeisen Leasing şirketine, 53'ü Danimarka'daki Choose EV şirketine, kalanlardan bazıları ise Almanya, İsviçre, Belçika ve Fransa'daki kimliği gizli tutulan müşterilere teslim edilecek. Büyük bir ilgiyle bu aracı bekleyen Norveçli tekil müşterilerden ise sadece 63 tanesi ilk C-ZERO'lara sahip olabilecek. Kısa dönem araç kiralama şirketlerinden National/Citer de Citroen ile bir anlaşma imzaladı. Siparişlerin ulaşmasıyla firma filosuna tam olarak 250 adet C-ZERO katmış olacak.
Markanın diğer bir yeşil aracı Berlingo First Electrics de Citroen'i mutlu edecek gibi gözüküyor. Citroen, Berlingo First Electrics için filoda kullanılmak üzere 400 adet sipariş aldı. Bataryayla güçlendirilmiş bu Berlingoların 250 tanesi Fransa Posta Ofisine (La Poste), 140 tanesi ise Raiffeisen Leasing şirketine teslim edilecek. Şimdilik filo satışlarından memnun gözüken Citroen, C-ZERO ve Berlingo First Electrics modellerinin üretim kapasitelerinin artmasıyla tekil müşterilere olan satışların yükselmesini umuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o beni düşündürüyor ya araba maliyetine kitleyecek yada degiştirilen pil maliyetine gibi geldi elektirige kitlese millet sokaga dökülür yapamazsayacıfarklı yapsa türk bu konuda akıllıdır hemen evden uzatma ceker
gibi geliyor bana
bide köyler için yapılan mobilet gibi büyük tekerli elektirikli bisikletler var onlar nolacak?
Bu araba Kilometre başına karbondioksitmi yakıyor lan. Biliyorum imkansız gülüceksiniz ama, arabanın üstündeki ne?
aralardan drelerden iyi kaçarsın bununla + park sorunuda fazla yaşamassın
Zero g CO2/KM yazıyor tam olarak, yani kilometre başına 0g karbondioksit atıyor dışarı, daha da doğrusu aracın karbon salınımı sıfır, yoksa tabi ki karbon dioksit yakarak çalışmıyor.
zero : 0
g: gram
CO2: karbon-di-oksit
km: kilometre
/ : per = başına