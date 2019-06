Citroen C-ZERO İçin Şimdiden 800 Sipariş Aldı

Dünkü Mitsubishi i-MiEV haberimizde de belirttiğimiz gibi Mitsubishi i-MiEV-Citroen C-ZERO ve Peugeot iOn Kasım ayının sonlarından itibaren Avrupa'da satılmaya başlayacak. Citroen bu gelişmelerden hemen sonra yaptığı açıklamada yeni elektrikli modeli C-ZERO için tam tamına 800 adet sipariş aldığını duyurdu.

Gelecek ay içerisinde sipariş edilen C-ZERO'ları teslim etmeye başlayacağını açıklayan Citroen, siparişlerin çoğunun filo şirketlerinden geldiğini duyurdu. 400 C-ZERO Avusturya'daki Raiffeisen Leasing şirketine, 53'ü Danimarka'daki Choose EV şirketine, kalanlardan bazıları ise Almanya, İsviçre, Belçika ve Fransa'daki kimliği gizli tutulan müşterilere teslim edilecek. Büyük bir ilgiyle bu aracı bekleyen Norveçli tekil müşterilerden ise sadece 63 tanesi ilk C-ZERO'lara sahip olabilecek. Kısa dönem araç kiralama şirketlerinden National/Citer de Citroen ile bir anlaşma imzaladı. Siparişlerin ulaşmasıyla firma filosuna tam olarak 250 adet C-ZERO katmış olacak.

Markanın diğer bir yeşil aracı Berlingo First Electrics de Citroen'i mutlu edecek gibi gözüküyor. Citroen, Berlingo First Electrics için filoda kullanılmak üzere 400 adet sipariş aldı. Bataryayla güçlendirilmiş bu Berlingoların 250 tanesi Fransa Posta Ofisine (La Poste), 140 tanesi ise Raiffeisen Leasing şirketine teslim edilecek. Şimdilik filo satışlarından memnun gözüken Citroen, C-ZERO ve Berlingo First Electrics modellerinin üretim kapasitelerinin artmasıyla tekil müşterilere olan satışların yükselmesini umuyor.