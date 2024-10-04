Civilization 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı

Firaxis Games, 11 Şubat 2025’te çıkış yapacak Sid Meier's Civilization VII strateji oyunu için sistem gereksinimlerini açıkladı. Civilization 7’yi 4K/UHD çözünürlükte ve yüksek grafik ayarlarıyla oynamak istemiyorsanız, güçlü bir donanıma ihtiyacınız yok. NVIDIA DLSS veya AMD FSR desteğiyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Beklenen strateji oyunu Civilization 7 için çıkış tarihi açıkland 1 ay önce eklendi

Civilization 7 sistem gereksinimleri

Tam Boyutta Gör Civilization VII, en yüksek grafik ayarları için NVIDIA RTX 4070 ekran kartı gerektirecek ve 4K 60 fps hızda çalışacak. Civilization 7’yi oynamak için SSD’nizde 20 GB boş alan olması gerekiyor.

Minimum sistem gereksinimleri

Grafik ayarı: Düşük

Düşük Çözünürlük : 1080p

: 1080p Kare hızı : 30 FPS

: 30 FPS İşlemci : Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200

: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200 Ekran kartı : NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380

: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380 Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Depolama : 20 GB SSD

: 20 GB SSD İşletim sistemi : Windows 10/11 64-Bit

: Windows 10/11 64-Bit DirectX: Version 12

Önerilen sistem gereksinimleri

Grafik ayarı : Orta

: Orta Çözünürlük : 1080p

: 1080p Kare hızı : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X

: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X Ekran kartı : NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750

: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 20 GB SSD

: 20 GB SSD İşletim sistemi : Windows 10/11 64-Bit

: Windows 10/11 64-Bit DirectX: Version 12

Ultra sistem gereksinimleri

Grafik ayarı : Yüksek

: Yüksek Çözünürlük : 4K

: 4K Kare hızı : 60 FPS

: 60 FPS İşlemci : Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X

: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X Ekran kartı : NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT

: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT Bellek : 32 GB RAM

: 32 GB RAM Depolama : 20 GB SSD

: 20 GB SSD İşletim sistemi : Windows 10/11 64-Bit

: Windows 10/11 64-Bit DirectX: Version 12

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Civilization 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı