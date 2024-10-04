Civilization 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Civilization 7 sistem gereksinimleri
- Minimum sistem gereksinimleri
- Önerilen sistem gereksinimleri
- Ultra sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Firaxis Games, 11 Şubat 2025’te çıkış yapacak Sid Meier's Civilization VII strateji oyunu için sistem gereksinimlerini açıkladı. Civilization 7’yi 4K/UHD çözünürlükte ve yüksek grafik ayarlarıyla oynamak istemiyorsanız, güçlü bir donanıma ihtiyacınız yok. NVIDIA DLSS veya AMD FSR desteğiyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.
Civilization 7 sistem gereksinimleri
Minimum sistem gereksinimleri
- Grafik ayarı: Düşük
- Çözünürlük: 1080p
- Kare hızı: 30 FPS
- İşlemci: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200
- Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12
Önerilen sistem gereksinimleri
- Grafik ayarı: Orta
- Çözünürlük: 1080p
- Kare hızı: 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X
- Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12
Ultra sistem gereksinimleri
- Grafik ayarı: Yüksek
- Çözünürlük: 4K
- Kare hızı: 60 FPS
- İşlemci: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
- Bellek: 32 GB RAM
- Depolama: 20 GB SSD
- İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
- DirectX: Version 12
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.