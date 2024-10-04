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    Civilization 7 PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Sid Meier's Civilization 7 PC sistem gereksinimleri resmi olarak açıklandı. Civilization VII kaç GB boş alan istiyor, 4K kalitede oynamak için hangi donanımları istiyor belli oldu.

    Firaxis Games, 11 Şubat 2025’te çıkış yapacak Sid Meier's Civilization VII strateji oyunu için sistem gereksinimlerini açıkladı. Civilization 7’yi  4K/UHD çözünürlükte ve yüksek grafik ayarlarıyla oynamak istemiyorsanız, güçlü bir donanıma ihtiyacınız yok. NVIDIA DLSS veya AMD FSR desteğiyle ilgili herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

    Civilization 7 sistem gereksinimleri

    Civilization 7 pc sistem gereksinimleri kaç gb Tam Boyutta Gör
    Civilization VII, en yüksek grafik ayarları için NVIDIA RTX 4070 ekran kartı gerektirecek ve 4K 60 fps hızda çalışacak. Civilization 7’yi oynamak için SSD’nizde 20 GB boş alan olması gerekiyor.

    Minimum sistem gereksinimleri

    • Grafik ayarı: Düşük
    • Çözünürlük: 1080p
    • Kare hızı: 30 FPS
    • İşlemci: Intel Core i3-10100 / AMD Ryzen 3 1200
    • Ekran kartı: NVIDIA GTX 1050 / AMD RX 460 / Intel Arc A380
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 20 GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
    • DirectX: Version 12

    Önerilen sistem gereksinimleri

    • Grafik ayarı: Orta
    • Çözünürlük: 1080p
    • Kare hızı: 60 FPS
    • İşlemci: Intel Core i5-10400 / AMD Ryzen 5 3600X
    • Ekran kartı: NVIDIA RTX 2060 / AMD RX 6600 / Intel Arc A750
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 20 GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
    • DirectX: Version 12

    Ultra sistem gereksinimleri

    • Grafik ayarı: Yüksek
    • Çözünürlük: 4K
    • Kare hızı: 60 FPS
    • İşlemci: Intel Core i7-14700F / AMD Ryzen 9 5950X
    • Ekran kartı: NVIDIA GeForce RTX 4070 / AMD Radeon RX 7800 XT
    • Bellek: 32 GB RAM
    • Depolama: 20 GB SSD
    • İşletim sistemi: Windows 10/11 64-Bit
    • DirectX: Version 12
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 3 hafta önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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