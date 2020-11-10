Çizimleriyle dikkat çeken macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı

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Yayıncılığını Pixmain'in yaptığı, geliştiriciliğini ise Somnium Games d.o.o'nun yaptığı bulmaca macera oyunu Inked'in iOS cihazlar için çıkış tarihi açıklandı.

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Daha önce 2018 yılında Steam üzerinden PC için yayınlanan tamamen elle çizilmiş grafiklere sahip olan başarılı macera bulmaca oyunu Inked, 20 Ocak 2021'de iOS cihazlar için yayınlanacak. Oyun şu anda App Store üzerinde ön siparişe açık durumda. Ön sipariş fiyatı ise 27,99 TL.

Oyunun boyutu aslında kendi türündeki diğer yapımlara göre biraz büyük. Oyunu yükleyebilmek için cihazınızda 2.6GB boş yer olması gerekiyor. Ayrıca iOS 10.0 veya sonraki sürümü kullanıyor olmanız lazım. Son olarak da oyunun iPhone 5 veya iPad Air üzeri her modelde oynanabilir olduğunu hatırlatalım.

Oyunun Steam için daha önce yayınlanan fragmanını aşağıdan izleyebilşirsiniz, oldukça başarılı bir oyun gibi durduğunu söylemek gerek.

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