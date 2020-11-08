Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop

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Cut the Rope oyunu ve sevimli Om Nom ile geniş kitlelere adını duyuran Zeptolab farklı yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kez ilginç bir oyun mekaniği sunan Evo Pop mobil platformlarda yerini aldı.

Evo Pop neler sunuyor?

Evo Pop oyunu bir kolonide yaşayan Evo adındaki sevimli yaratıkları konu ediniyor. Bu yaratıklar büyüyebiliyor ve çoğalabiliyor. Ayrıca daha küçük yaratıkları yiyorlar. Bu sayede diğer renkteki yaratıkları yok edebiliyorsunuz.

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Clash Royale tarzı yapımlardan hatırladığımız üzere hamlelerinizi belirli bir güç çubuğu üzerinden yapmanız gerekiyor. Her hamle belli bir güç harcadığı ve gücün dolmasını beklemek gerektiği için stratejik kullanmak şart.

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Bölümü geçmek için diğer renkteki Evo yaratıklarını yok etmek veya sayınızı onlardan yukarıda tutmak gerekiyor. Büyümek ve çoğalmak için güç harcamanız gerekiyor. Karakterin rengine göre yetenekleri değişiyor. Örneğin otomatik olarak büyüyen veya çoğalan renkler var.

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Bölümde düşman yaratıkların gelişimini takip ederek büyüme veya çoğalma hamleleri yapıyorsunuz. Ayrıca zıplama, kule yapma, pervane eklentisi gibi yeni kartların bölüm kazandıkça kilidi açılıyor. Yine farklı renkteki Evo’ların da kilidi açılıyor.

Oyunda çoklu mücadele yok ve tamamen yapay zekaya karşı mücadele ediliyor. Bu bakımdan bölümler oldukça uzun sürüyor ve giderek zorlaşan karakterler veya birden fazla karakter karşınıza çıkıyor.

Evo Pop ZeptoLab UK Limited Oyunlar Ücretsiz 133.8 MB

Evo Pop ZeptoLab Strateji Oyunları Ücretsiz 88M

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