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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop

    Evo adlı yaratıklarınızı çoğaltarak veya büyüterek diğer renkteki yaratıkları yok ettiğiniz Evo Pop oyunu ekranda uzun zaman geçireceğiniz fizik tabanlı bir strateji barındırıyor.
    4 gün
    2,3b
    1
    Mobil Oyunlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop
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    Cut the Rope oyunu ve sevimli Om Nom ile geniş kitlelere adını duyuran Zeptolab farklı yapımlarla karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu kez ilginç bir oyun mekaniği sunan Evo Pop mobil platformlarda yerini aldı.

    Evo Pop neler sunuyor?

    Evo Pop oyunu bir kolonide yaşayan Evo adındaki sevimli yaratıkları konu ediniyor. Bu yaratıklar büyüyebiliyor ve çoğalabiliyor. Ayrıca daha küçük yaratıkları yiyorlar. Bu sayede diğer renkteki yaratıkları yok edebiliyorsunuz.

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    Clash Royale tarzı yapımlardan hatırladığımız üzere hamlelerinizi belirli bir güç çubuğu üzerinden yapmanız gerekiyor. Her hamle belli bir güç harcadığı ve gücün dolmasını beklemek gerektiği için stratejik kullanmak şart.

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    Bölümü geçmek için diğer renkteki Evo yaratıklarını yok etmek veya sayınızı onlardan yukarıda tutmak gerekiyor. Büyümek ve çoğalmak için güç harcamanız gerekiyor. Karakterin rengine göre yetenekleri değişiyor. Örneğin otomatik olarak büyüyen veya çoğalan renkler var.

    Cut the Rope geliştiricisinden ilginç mekanikleriyle Evo Pop
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    Bölümde düşman yaratıkların gelişimini takip ederek büyüme veya çoğalma hamleleri yapıyorsunuz. Ayrıca zıplama, kule yapma, pervane eklentisi gibi yeni kartların bölüm kazandıkça kilidi açılıyor. Yine farklı renkteki Evo’ların da kilidi açılıyor.

    Oyunda çoklu mücadele yok ve tamamen yapay zekaya karşı mücadele ediliyor. Bu bakımdan bölümler oldukça uzun sürüyor ve giderek zorlaşan karakterler veya birden fazla karakter karşınıza çıkıyor.

    Evo Pop Evo Pop Evo Pop Evo Pop ZeptoLab UK Limited Oyunlar Ücretsiz 133.8 MB

    Evo Pop Evo Pop Evo Pop Evo Pop ZeptoLab Strateji Oyunları Ücretsiz 88M



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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    37 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    54 dakika önce
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