Birleşik Krallık, Clearview AI'ye 9.5 milyon dolar para cezası verdi

Birleşik Krallık Bilgi Komisyonu Ofisi (ICO) tarafından yüz tanıma şirketi Clearview AI'ye İngiltere'de ikamet eden insanların görüntülerini sosyal medya üzerinden ve web'den yasadışı bir şekilde topladığı ve kullandığı gerekçesiyle 9.5 milyon dolar para cezası verildi.

Toplanmış verilerin sistemlerden silinmesi istendi

ICO ve Avustralya Bilgi Komisyonu Ofisi (OAIC), Temmuz 2020'de Clearview AI'nin kişisel bilgi işleme uygulamaları hakkında ortak bir soruşturma başlatmış ve geçtiğimiz Kasım ayında bu soruşturmayı sonuçlandırdıklarını duyurmuşlardı. Gerçekleştirilen soruşturmanın ardından ICO, şirkete uygulayacakları yaptırımları belirledi.

İngiltere Bilgi Komiseri John Edwards: "Clearview AI, kişilerin kimliklerinin tespit edilmesini sağlamakla kalmıyor aynı zamanda davranışlarını da etkin bir şekilde takip ediyor ve bunu ticari bir hizmet olarak sunuyor. Bu kabul edilemez. Bu nedenle, hem şirketi cezalandırarak hem de bir yaptırım bildirimi yayınlayarak Birleşik Krallık'taki insanları korumak için harekete geçtik." ifadelerine yer verdi.

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9.5 milyon dolar para cezasının haricinde ICO, Clearview AI'ye Birleşik Krallık'ta ikamet eden insanların internette halka açık olan kişisel verilerini toplamayı ve kullanmayı durdurmasını ayrıca şimdiye kadar toplanmış olan verileri sistemlerinden silmesini emreden bir yaptırım bildirimi yayınladı.

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