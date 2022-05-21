TikTok, platformda mini oyunları test ediyor

Netflix gibi akış hizmetleri, platformlarında oyuna yer vermeye başladı ve bu girişimin bir parçası olmayı hedefleyen TikTok da platformunda mini oyunları test etmeye başladı. Test şu an için Vietnam'daki kullanıcılarla gerçekleştiriliyor.

Testleri genişletmeyi planlıyor

Geçtiğimiz yıl Zynga ile ortaklığını duyuran TikTok, diğer üçüncü taraf geliştiricilerle birlikte platformda HTML5 oyunlarını test ettiğini doğruladı. Ortaya çıkan bilgiler platformun çatı şirketi ByteDance'in kitaplığından çizilen reklam destekli oyunların TikTok'ta yayınlanacağını gösteriyor. Şirket, bu sayede gelirini ve katılımı artırmayı hedefliyor.

Bir TikTok sözcüsü yaptığı bir açıklamada: "Her zaman platformumuzu zenginleştirmenin ve topluluğumuza değer katan yeni özellikleri ve entegrasyonları düzenli olarak test etmenin yollarını arıyoruz." ifadelerine yer verdi.

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Mini oyunların ötesine geçmeyi hedeflediğini belirten TikTok'a yakın kişiler aynı zamanda platformun testini yılın üçüncü çeyreğinde Güneydoğu Asya'daki diğer bölgelere genişletmeyi planladığını söyledi.

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