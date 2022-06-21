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    Cloudflare'deki kesinti kripto para borsalarını etkiledi

    Web siteleri için temel altyapı sağlayan Cloudflare’de çıkan sorunlardan birçok kripto para borsası da olumsuz etkilendi. Cloudflare’deki bir kesinti, birçok web sitesinin de çökmesine neden oldu.
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    Cloudflare'deki kesinti kripto para borsalarını etkiledi
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    İnternet için temel altyapı sağlayıcısı Cloudflare'de yaşanan erişim sorunu, bazı kripto para borsalarını durma noktasına getirdi. Borsalara bir süreliğine erişim sağlanamadı. Ayrıca belirtmek gerekirse bu durum Cloudflare için ilk değil. Platform, zaman zaman yaşadığı kesintilerle gündeme geliyor.

    Coinbase, FTX, BitMEX ve Bitfinex gibi birçok kripto para borsası erişim sorunları yaşandığı açıkladı. FTX konu ile ilgilli olarak yaptığı bir paylaşımda birçok kullanıcının erişimde zorlandığını belirtti. Aynı şekilde Bitfinex ve OKX de benzer açıklamalar yaptı.

    Bununla beraber Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), sorundan etkilenen kripto para borsalarına göndermede bulunduğu paylaşımın altına bir kullanıcının “Neden Binance hariç tüm borsalar kapalı?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

    “Merkeziyetsizliğe hoş geldiniz. Diğer güvenilir servislerde de yedekli kurulumumuz var”

    Son olarak Cloudflare resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “Cloudflare ekibi, mevcut hizmet sorunlarının farkındadır ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaktadır. Güncellemeler buradan takip edilebilir”

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