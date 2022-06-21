Tam Boyutta Gör

İnternet için temel altyapı sağlayıcısı Cloudflare'de yaşanan erişim sorunu, bazı kripto para borsalarını durma noktasına getirdi. Borsalara bir süreliğine erişim sağlanamadı. Ayrıca belirtmek gerekirse bu durum Cloudflare için ilk değil. Platform, zaman zaman yaşadığı kesintilerle gündeme geliyor.

Coinbase, FTX, BitMEX ve Bitfinex gibi birçok kripto para borsası erişim sorunları yaşandığı açıkladı. FTX konu ile ilgilli olarak yaptığı bir paylaşımda birçok kullanıcının erişimde zorlandığını belirtti. Aynı şekilde Bitfinex ve OKX de benzer açıklamalar yaptı.

Bitcoin’e Diyarbakır ilgisi 9 sa. önce eklendi

Bununla beraber Binance CEO’su Changpeng Zhao (CZ), sorundan etkilenen kripto para borsalarına göndermede bulunduğu paylaşımın altına bir kullanıcının “Neden Binance hariç tüm borsalar kapalı?” sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

“Merkeziyetsizliğe hoş geldiniz. Diğer güvenilir servislerde de yedekli kurulumumuz var”

Son olarak Cloudflare resmi Twitter hesabı üzerinden konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Cloudflare ekibi, mevcut hizmet sorunlarının farkındadır ve mümkün olan en kısa sürede çözmek için çalışmaktadır. Güncellemeler buradan takip edilebilir”

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Kripto Para Haberleri

Cloudflare'deki kesinti kripto para borsalarını etkiledi