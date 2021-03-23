Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu

Tam Boyutta Gör

Sosyal ağ Clubhouse'un temsilcileri, uygulamanın Android için beklenen sürümünün lansmanına ilişkin güzel haberi paylaştılar. Haftalık toplantıda, Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, şirketin son zamanlarda uygulamanın Android sürümü üzerinde çok çalıştığını belirterek, bu sürecin birkaç ay sürebileceğini açıkladı. Görünüşe göre Clubhouse, Android platformuna bu baharın sonlarında veya yazın başlarında gelecek.

Ayrıca Bkz. "Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı"

İlginizi Çekebilir

Clubhouse uygulamasının Android versiyonu geliyor

Bu yılın başında Clubhouse blogu, geliştiricilerin, uygulamanın Android versiyonu için çalışmaların başladığını duyurmuş, ancak şirket belirli bir tarih belirtmemişti. Bundan sonraki açıklamaların çoğu da Android cihaz kullanıcılarını desteklemenin ve uygulamanın daha geniş bir kitleye erişilebilirliğinin önemine dair belirsiz sözler içeriyordu.

Bu arada, rakipler de Clubhouse'un bu özelliğinden esinlenmeye başlamışlardı. Örneğin Twitter, farklı platformlarda daha fazla kullanıcıya yeni Spaces özelliğine erişim sağlamak için Clubhouse Android uygulamasının gecikmesinden yararlandı. Kısa bir süre sonra da Twitter, Spaces'ı Nisan ayında daha geniş bir kitleye resmi olarak sunmayı planladığını duyurdu.

Tam Boyutta Gör

Clubhouse, Android platformuna geç kaldı

Davison, davetler hakkında da konuştu ve başvuruyu herkese açık hale getirmek istediğini, çünkü pek çok seçkin konuşmacının henüz Clubhouse'a gelmediğini kaydetti. Bir Android istemcisinin olmaması şirket için şimdiden bazı zorluklara neden oldu. Bazı uygulama geliştiricileri kendi çözümlerini yarattı ve aynı simgeyi kullanmaktan çekinmiyor bile. Bu genellikle Google Play'de Clubhouse'u arayan Android kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Zira Clubhouse uygulaması kisvesi altında kötü amaçlı yazılım dağıtan bilgisayar korsanları da mevcut.

Şirket ayrıca bir dizi başka ilginç duyuru da yaptı. Platforma özellikle, yaratıcılık ve para kazanma odaklı araçlar eklenmesi gündenmde. Ayrıca şirketn, ücretli sesli sohbetler başlatma olasılığını da mevcut.

https://techcrunch.com/2021/03/22/clubhouse-says-its-android-launch-will-take-a-couple-of-months/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.