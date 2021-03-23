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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu

    Bir süre önce, sesli sosyal ağ Clubhouse'ın Android platformuna geleceğini duyurmuştuk. Şimdi ise bu platformun yaratıcısı Paul Davison, uygulamanın ne zaman çıkacağı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
    23 Mart 2021, 12:30 (1 sa.)
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu
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    Sosyal ağ Clubhouse'un temsilcileri, uygulamanın Android için beklenen sürümünün lansmanına ilişkin güzel haberi paylaştılar. Haftalık toplantıda, Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, şirketin son zamanlarda uygulamanın Android sürümü üzerinde çok çalıştığını belirterek, bu sürecin birkaç ay sürebileceğini açıkladı. Görünüşe göre Clubhouse, Android platformuna bu baharın sonlarında veya yazın başlarında gelecek.

    Ayrıca Bkz. "Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı"

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    Bu yılın başında Clubhouse blogu, geliştiricilerin, uygulamanın Android versiyonu için çalışmaların başladığını duyurmuş, ancak şirket belirli bir tarih belirtmemişti. Bundan sonraki açıklamaların çoğu da Android cihaz kullanıcılarını desteklemenin ve uygulamanın daha geniş bir kitleye erişilebilirliğinin önemine dair belirsiz sözler içeriyordu.

    Bu arada, rakipler de Clubhouse'un bu özelliğinden esinlenmeye başlamışlardı. Örneğin Twitter, farklı platformlarda daha fazla kullanıcıya yeni Spaces özelliğine erişim sağlamak için Clubhouse Android uygulamasının gecikmesinden yararlandı. Kısa bir süre sonra da Twitter, Spaces'ı Nisan ayında daha geniş bir kitleye resmi olarak sunmayı planladığını duyurdu.

    Clubhouse'un Android platformuna ne zaman geleceği belli oldu
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    Clubhouse, Android platformuna geç kaldı

    Davison, davetler hakkında da konuştu ve başvuruyu herkese açık hale getirmek istediğini, çünkü pek çok seçkin konuşmacının henüz Clubhouse'a gelmediğini kaydetti. Bir Android istemcisinin olmaması şirket için şimdiden bazı zorluklara neden oldu. Bazı uygulama geliştiricileri kendi çözümlerini yarattı ve aynı simgeyi kullanmaktan çekinmiyor bile. Bu genellikle Google Play'de Clubhouse'u arayan Android kullanıcılarının kafasını karıştırıyor. Zira Clubhouse uygulaması kisvesi altında kötü amaçlı yazılım dağıtan bilgisayar korsanları da mevcut.

    Şirket ayrıca bir dizi başka ilginç duyuru da yaptı. Platforma özellikle, yaratıcılık ve para kazanma odaklı araçlar eklenmesi gündenmde. Ayrıca şirketn, ücretli sesli sohbetler başlatma olasılığını da mevcut.



    https://techcrunch.com/2021/03/22/clubhouse-says-its-android-launch-will-take-a-couple-of-months/
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    donanimhabercom Instagram

    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 1 gün önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (4) Yorum Yaz Forumda Gör
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    interwap (Volkan ) 33 dk. ( Mesaj Silindi )
    Özet : Henüz belirlenen bir tarih yok.

    Clubhouse kurucu ortağı Paul Davison, şirketin son zamanlarda uygulamanın Android sürümü üzerinde çok çalıştığını belirterek, bu sürecin birkaç ay sürebileceğini açıkladı. Görünüşe göre Clubhouse, Android platformuna bu baharın sonlarında veya yazın başlarında gelecek.
    Yanıtla +2
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    T Tieion Amastris 41 dk. ( Mesaj Silindi )
    Twitter'a da buna benzer bir sistem gelmiş. Dün akşam Enver Aysever'in sohbet odasını görüp girmiştim.
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    O Outrageous2344 (on ) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Geç kaldın clubhouse efendi geçmiş olaaaaa. Yıldız'ın parladı ama cukkayi başkaları kaptı
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    drjacob (... ) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    İos’da daha davetiyesiz üye olamadık
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