Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı

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Huawei, HarmonyOS'un ilk halka açık yapısını yayınlamaya hazırlanıyor ve şimdi çevrimiçi kaynaklar, işletim sistemini ilk etapta alacak akıllı telefonların bir listesini yayınladı.

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HarmonyOS'a geçiş başlıyor

Daha önceki sızıntılar, Harmony işletim sisteminin Kirin işlemciye dayanan modellere geleceği yönündeydi. Bu henüz resmi olarak onaylanmadı ancak şimdiki rapora göre HarmonyOS alacak ilk Huawei akıllı telefonlar şu şekilde olacak:

Huawei Mate X2

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro+

Huawei P40

Huawei P40 Pro

Huawei P40 Pro+

Bu cihazlardan sonra ise yeni işletim sisteminin EMUI 11 ve Magic UI 4 aygıt yazılımına sahip cihazlarda görülmesi bekleniyor.

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Ayrıca, EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 içeren bazı modeller de HarmonyOS'a güncellenecek. Bunlar arasında Huawei Nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10 gibi cihazların da olduğunu belirtelim. Kaynaklara göre Huawei, HarmonyOS güncellemelerini Nisan ayı içinde başlatacak.

https://www.huaweicentral.com/huawei-harmonyos-smartphone-upgrade-plan-allegedly-leaked-first-batch-list/

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