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    Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı

    Çinli teknoloji devi Huawei'ye yakın kaynaklar, şirketin Nisan ayında başlatacağı Harmony işletim sistemi güncellemesini alacak olan ilk akıllı telefon modellerini yayınladı.
    22 Mart 2021, 13:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı
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    Huawei, HarmonyOS'un ilk halka açık yapısını yayınlamaya hazırlanıyor ve şimdi çevrimiçi kaynaklar, işletim sistemini ilk etapta alacak akıllı telefonların bir listesini yayınladı.

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    HarmonyOS'a geçiş başlıyor

    Daha önceki sızıntılar, Harmony işletim sisteminin Kirin işlemciye dayanan modellere geleceği yönündeydi. Bu henüz resmi olarak onaylanmadı ancak şimdiki rapora göre HarmonyOS alacak ilk Huawei akıllı telefonlar şu şekilde olacak:

    • Huawei Mate X2
    • Huawei Mate 40
    • Huawei Mate 40 Pro
    • Huawei Mate 40 Pro+
    • Huawei P40
    • Huawei P40 Pro
    • Huawei P40 Pro+

    Bu cihazlardan sonra ise yeni işletim sisteminin EMUI 11 ve Magic UI 4 aygıt yazılımına sahip cihazlarda görülmesi bekleniyor.

    Nisan ayında HarmonyOS'a güncellenecek ilk Huawei akıllı telefonların listesi sızdı
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    Ayrıca, EMUI 10.1 ve Magic UI 3.1 içeren bazı modeller de HarmonyOS'a güncellenecek. Bunlar arasında Huawei Nova 7 SE, Honor 30S, Honor X10 gibi cihazların da olduğunu belirtelim. Kaynaklara göre Huawei, HarmonyOS güncellemelerini Nisan ayı içinde başlatacak.



    https://www.huaweicentral.com/huawei-harmonyos-smartphone-upgrade-plan-allegedly-leaked-first-batch-list/
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    Sayı kaçırmayan bilardo ıstakası

    Havya Makinesi 14 saat önce

    Editörlerin birbirlerinden haberleri yok... https://www.donanimhaber.com/haberler/sayi-kacirmayan-bilardo-istakasi-gelistirildi.htm

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    oly1786 (caner nebi) 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu tamamen Android kopyası ortaya çıkan işletim sistemi değil miydi?
    1 Yanıt Yanıtla
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    RockConn (Ufuk Durdağı) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Ron Amadeo öyle demişti :)
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