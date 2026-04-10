CMF Phone 3 Pro büyük iyileştirmelerle gelecek: Özellikleri sızdı

Tam Boyutta Gör CMF Phone 3 Pro için geri sayım başladı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen yeni bilgiler, cihazın hem teknik özelliklerinde hem de tasarımında önemli yenilikler sunacağını ortaya koyuyor.

CMF Phone 3 Pro beklenen özellikler

Yeni modelde en dikkat çekici değişikliklerden biri işlemci tarafında yaşanacak. Nothing, bu kez MediaTek yerine Qualcomm'un Snapdragon 7s Gen 4 yonga setini kullanacak. Hatırlanacağı üzere, önceki model olan CMF Phone 2 Pro, Dimensity 7300 Pro yonga setiyle gelmişti.

Batarya tarafında da iyileştirmeler söz konusu. Cihazın tipik batarya kapasitesi 5.090 mAh olarak belirtilirken, pazarlama tarafında bu değerin 5.400–5.500 mAh aralığında duyurulması bekleniyor. Bu da selefine kıyasla daha uzun kullanım süresi anlamına geliyor. Cihazın şarj hızının da 33W'tan 45W'a çıkarılacağı belirtiliyor. Ayrıca ters kablolu şarj desteğinin korunması da muhtemel.

Ekran tarafında 2392 x 1080 çözünürlük sunan AMOLED panel kullanılacak. Ön kamera, ekranın üst kısmında ortalanmış delik içerisinde yer alacak.

Tasarım tarafında ise plastik çerçeveden metale geçiş yapılacağı belirtiliyor. Arka tasarım genel hatlarıyla korunacak olsa da küçük dokunuşlar yapılacak. Kamera modülünde flaşın yeri değişirken, üçüncü kameranın diğer iki sensörden daha ayrı konumlandırıldığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz yıl 28 Nisan’da tanıtılan CMF Phone 2 Pro göz önüne alındığında, CMF Phone 3 Pro modelinin de Nisan sonu veya Mayıs ayında resmi olarak duyurulması bekleniyor. Ancak henüz net bir lansman tarihi paylaşılmış değil. Yeni model, yapılan iyileştirmelerle fiyat/performans segmentinde rekabeti kızıştıracak gibi görünüyor.

