Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz senelerde akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing, CMF markası altında ürün yelpezesini genişletmeye devam ediyor. Marka son olarak, yeni akıllı saati CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 kulaklık modelini tanıttı. Her iki model, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

CMF Watch Pro 2 neler sunuyor?

CMF Watch Pro 2, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan CMF Watch Pro'nun halefi niteliğinde. Akıllı saat, ön yüzünde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,32 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 620 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve alüminyum alaşımlı kasa ile destekleniyor. Cihazın yan tarafında ise kolay kontrol için bir döndürülebilir "crown" bulunuyor.

CMF Watch Pro 2'deki en büyük yenilik, özelleştirilebilir widget ekranları. Üstelik CMF Watch uygulamasında kendi widget'larınızı da özelleştirebilirsiniz. Ayrıca saat, 22 mm saat kayışı seçenekleri, 100'den fazla saat yüzü seçeneği ve kavisli veya düz saat çerçeveleri ile sunulacak.

Nothing OS 3.0 ile gelecek yeni özellikler belli oldu 3 hf. önce eklendi

CMF Watch Pro 2, ilk modelde de olduğu gibi, saat üzerinden arama, medya oynatımı ve bildirim desteğine sahip. Diğer tarafta toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile geliyor ve 305mAh pil paketi ile destekleniyor. Bu da standart kullanımda 11 gün, yoğun kullanıdma ise 9 gün pil ömrü anlamına geliyor.

Tam Boyutta Gör Sensörlere gelirsek, Watch Pro 2, güncellenmiş uyku algılama algoritmasıyla kalp atış hızı, kan oksijen doygunluğu, stres ve uyku takibi özelliklerine sahip. Ayrıca özel bir Cywee algoritması, aralıklı antrenman, kişisel HR bölgeleri ve ısınma egzersizleri ile 120'den fazla spor modu sunuyor. Buna ek olarak dahili GPS alıcısı yürüyüşlerinizi takip edebilir ve antrenman verilerinizi Strava, Apple Health ve Google Health Connect ile dışa aktarabilirsiniz.

CMF Watch Pro 2 fiyatı

Siyah, turuncu ve açık mavi renklerde satışa çıkacak CMF Watch Pro 2, 12 Temmuz'dan itibaren 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Saatin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.

CMF Buds Pro 2

Tam Boyutta Gör CMF Buds Pro 2'ye gelirsek, geçtiğimiz yıl tanıtılan CMF Buds ile aynı tasarıma sahip ve bazı küçük yükseltmeler sunuyor. Kulaklık, 11 mm dinamik sürücü ve 6 mm tweeter'lar içeren çift sürücü ile destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise, LDAC codec ve 50dB'ye kadar adaptif gürültü engelleme (ANC) desteğine yer verilmiş.

Buds Pro 2'deki en büyük yükseltme, utunun üzerindeki düğmenin artık tam işlevli bir tuş haline gelmiş olması. Bu tuş ile ses seviyesini ayarlayama, ANC'yi açıp kapama, çağrıları kabul etme ve sonlandırma işlevi sunuluyor.

Buds Pro 2, her bir kulaklıkta, güncellenmiş ses alma ve rüzgar gürültüsü azaltma algoritmaları ile desteklenen 3 mikrofona sahip. Ayrıca Nothing, surround ses deneyimi için bir Uzamsal Ses Efekti de sunuyor. Buds Pro 2'nin toplam pil ömrü ise, ANC aktif olduğunda 30 saat, kapalıyken 41 saat. Siyah, turuncu ve açık mavi renklerinde tanıtılan kulaklığın 59 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Giyilebilir Teknolojiler Haberleri

Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı