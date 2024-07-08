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    Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı

    Nothing, yeni akıllı saati CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 kulaklık modelini tanıttı. Peki uygun fiyatıyla dikkat çeken cihazlar neler sunuyor? İşte CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 özellikleri ve fiyatı..
    Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz senelerde akıllı telefon pazarına giriş yapan Nothing, CMF markası altında ürün yelpezesini genişletmeye devam ediyor. Marka son olarak, yeni akıllı saati CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2 kulaklık modelini tanıttı. Her iki model, uygun fiyatı ve özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

    CMF Watch Pro 2 neler sunuyor?

    CMF Watch Pro 2, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan CMF Watch Pro'nun halefi niteliğinde. Akıllı saat, ön yüzünde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,32 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 620 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve alüminyum alaşımlı kasa ile destekleniyor. Cihazın yan tarafında ise kolay kontrol için bir döndürülebilir "crown" bulunuyor.

    CMF Watch Pro 2'deki en büyük yenilik, özelleştirilebilir widget ekranları. Üstelik CMF Watch uygulamasında kendi widget'larınızı da özelleştirebilirsiniz. Ayrıca saat, 22 mm saat kayışı seçenekleri, 100'den fazla saat yüzü seçeneği ve kavisli veya düz saat çerçeveleri ile sunulacak. 

    CMF Watch Pro 2, ilk modelde de olduğu gibi, saat üzerinden arama, medya oynatımı ve bildirim desteğine sahip. Diğer tarafta toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile geliyor ve 305mAh pil paketi ile destekleniyor. Bu da standart kullanımda 11 gün, yoğun kullanıdma ise 9 gün pil ömrü anlamına geliyor. 

    Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    Sensörlere gelirsek, Watch Pro 2, güncellenmiş uyku algılama algoritmasıyla kalp atış hızı, kan oksijen doygunluğu, stres ve uyku takibi özelliklerine sahip. Ayrıca özel bir Cywee algoritması, aralıklı antrenman, kişisel HR bölgeleri ve ısınma egzersizleri ile 120'den fazla spor modu sunuyor. Buna ek olarak dahili GPS alıcısı yürüyüşlerinizi takip edebilir ve antrenman verilerinizi Strava, Apple Health ve Google Health Connect ile dışa aktarabilirsiniz.

    CMF Watch Pro 2 fiyatı

    Siyah, turuncu ve açık mavi renklerde satışa çıkacak CMF Watch Pro 2, 12 Temmuz'dan itibaren 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Saatin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.  

    CMF Buds Pro 2 

    Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı Tam Boyutta Gör
    CMF Buds Pro 2'ye gelirsek, geçtiğimiz yıl tanıtılan CMF Buds ile aynı tasarıma sahip ve bazı küçük yükseltmeler sunuyor. Kulaklık, 11 mm dinamik sürücü ve 6 mm tweeter'lar içeren çift sürücü ile destekleniyor. Bu konfigürasyonda ise, LDAC codec ve 50dB'ye kadar adaptif gürültü engelleme (ANC) desteğine yer verilmiş.

    Buds Pro 2'deki en büyük yükseltme, utunun üzerindeki düğmenin artık tam işlevli bir tuş haline gelmiş olması. Bu tuş ile ses seviyesini ayarlayama, ANC'yi açıp kapama, çağrıları kabul etme ve sonlandırma işlevi sunuluyor.

    Buds Pro 2, her bir kulaklıkta, güncellenmiş ses alma ve rüzgar gürültüsü azaltma algoritmaları ile desteklenen 3 mikrofona sahip. Ayrıca Nothing, surround ses deneyimi için bir Uzamsal Ses Efekti de sunuyor. Buds Pro 2'nin toplam pil ömrü ise, ANC aktif olduğunda 30 saat, kapalıyken 41 saat. Siyah, turuncu ve açık mavi renklerinde tanıtılan kulaklığın 59 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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