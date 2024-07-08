Nothing, uygun fiyatlı CMF Watch Pro 2 ve Buds Pro 2'yi tanıttı

CMF Watch Pro 2 neler sunuyor?
CMF Watch Pro 2, geçtiğimiz yıl vitrine çıkan CMF Watch Pro'nun halefi niteliğinde. Akıllı saat, ön yüzünde 466 x 466 piksel çözünürlük ve 60 Hz yenileme hızı sunan 1,32 inç AMOLED ekrana sahip. Ayrıca bu ekran, 620 nit tepe parlaklığa ulaşabiliyor ve alüminyum alaşımlı kasa ile destekleniyor. Cihazın yan tarafında ise kolay kontrol için bir döndürülebilir "crown" bulunuyor.
CMF Watch Pro 2'deki en büyük yenilik, özelleştirilebilir widget ekranları. Üstelik CMF Watch uygulamasında kendi widget'larınızı da özelleştirebilirsiniz. Ayrıca saat, 22 mm saat kayışı seçenekleri, 100'den fazla saat yüzü seçeneği ve kavisli veya düz saat çerçeveleri ile sunulacak.
CMF Watch Pro 2, ilk modelde de olduğu gibi, saat üzerinden arama, medya oynatımı ve bildirim desteğine sahip. Diğer tarafta toz ve suya dayanıklılık açısından IP68 sertifikası ile geliyor ve 305mAh pil paketi ile destekleniyor. Bu da standart kullanımda 11 gün, yoğun kullanıdma ise 9 gün pil ömrü anlamına geliyor.
CMF Watch Pro 2 fiyatı
Siyah, turuncu ve açık mavi renklerde satışa çıkacak CMF Watch Pro 2, 12 Temmuz'dan itibaren 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Saatin Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı ise şu an için belirsiz.
CMF Buds Pro 2
Buds Pro 2'deki en büyük yükseltme, utunun üzerindeki düğmenin artık tam işlevli bir tuş haline gelmiş olması. Bu tuş ile ses seviyesini ayarlayama, ANC'yi açıp kapama, çağrıları kabul etme ve sonlandırma işlevi sunuluyor.
Buds Pro 2, her bir kulaklıkta, güncellenmiş ses alma ve rüzgar gürültüsü azaltma algoritmaları ile desteklenen 3 mikrofona sahip. Ayrıca Nothing, surround ses deneyimi için bir Uzamsal Ses Efekti de sunuyor. Buds Pro 2'nin toplam pil ömrü ise, ANC aktif olduğunda 30 saat, kapalıyken 41 saat. Siyah, turuncu ve açık mavi renklerinde tanıtılan kulaklığın 59 dolar fiyat etiketine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.