Teknoloji devlerinden Huawei, şimdilerde yeni bir tablet üzerinde çalışmakta. Geçtiğimiz haftalarda radyo onayı alan bu cihaz, yakın bir zamanda da 3C sertifikasında ortaya çıktı. Markanın MatePad serisinden olduğu tahmin edilen bu cihazın bazı teknik özellikleri ise bu sertifika sayesinde ortaya çıktı.

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İşte yeni nesil Huawei MatePad'in beklenen özellikleri:

MRO-W00 model numarası ile listelenen Huawei'in yeni tableti, 3C listesine göre 100W'lık güçlü bir hızlı şarj cihazı desteğine sahip olacak. Sertifika ayrıntılarında hızlı şarj cihazının HW-200500C02 model numarası da belirtiliyor ancak bunun ötesinde tabletle ilgili ayrıntılar çok az.

Geçmişte NearLink sertifikasının yanı sıra kablosuz LAN ve Bluetooth işlevselliğine yönelik sertifikalar da alan tabletin adı hâlâ kesin değil. Ancak Weibo'daki bir paylaşım, Huawei'nin bu ay altı yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya çıkardı ve bunlardan biri de MatePad SE olduğundan bu tabletin MatePad SE olabileceği düşünülüyor.

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Huawei'in yeni tableti, sertifika alırken ortaya çıktı