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    Anlık Bildirim

    Huawei'in yeni tableti, sertifika alırken ortaya çıktı

    Huawei'in yeni bir tableti, 3C sertifikası alırken ortaya çıktı. Bu sertifika sayesinde ise cihazın şarj ayrıntıları ortaya çıktı. İşte MatePad SE olduğu tahmin edilen bu tabletin detayları:
    Huawei'in yeni tableti, sertifika alırken ortaya çıktı
    Teknoloji devlerinden Huawei, şimdilerde yeni bir tablet üzerinde çalışmakta. Geçtiğimiz haftalarda radyo onayı alan bu cihaz, yakın bir zamanda da 3C sertifikasında ortaya çıktı. Markanın MatePad serisinden olduğu tahmin edilen bu cihazın bazı teknik özellikleri ise bu sertifika sayesinde ortaya çıktı.

    İşte yeni nesil Huawei MatePad'in beklenen özellikleri:

    MRO-W00 model numarası ile listelenen Huawei'in yeni tableti, 3C listesine göre 100W'lık güçlü bir hızlı şarj cihazı desteğine sahip olacak. Sertifika ayrıntılarında hızlı şarj cihazının HW-200500C02 model numarası da belirtiliyor ancak bunun ötesinde tabletle ilgili ayrıntılar çok az.

    Huawei'in yeni tableti, sertifika alırken ortaya çıktı
    Geçmişte NearLink sertifikasının yanı sıra kablosuz LAN ve Bluetooth işlevselliğine yönelik sertifikalar da alan tabletin adı hâlâ kesin değil. Ancak Weibo'daki bir paylaşım, Huawei'nin bu ay altı yeni ürünü piyasaya sürmeye hazırlandığını ortaya çıkardı ve bunlardan biri de MatePad SE olduğundan bu tabletin MatePad SE olabileceği düşünülüyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 2 saat önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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