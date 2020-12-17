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    COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın

    Call of Duty Black Ops Cold War oyunun multiplayer modu tam bir hafta boyunca oynaması ücretsiz oldu. 24 Aralık'ta sona erecek olan ücretsiz haftada 18 farklı harita sizleri bekliyor olacak.
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    COD: Black Ops Cold War'u bir hafta boyunca ücretsiz oynayın
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    Call of Duty serisinin geçtiğimiz ay piyasaya sürülen yeni oyunu Black Ops Cold War için bu hafta güzel bir kampanya düzenleniyor. Activision tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunun multiplayer modu tam bir hafta boyunca PC, PlayStation ve Xbox platformlarında oynaması ücretsiz olacak. Hemen şimdi indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

    Ücretsiz hafta 17 Aralık-24 Aralık tarihleri arasında düzenleniyor. Activision oyunun hemen her modunun bu süreçte oynanabilir olacağını belirtmiş. Ancak bazı modlar sonradan açılacak şekilde ayarlanmış.

    24 Aralık TSİ 21.00'da sona erecek olan ücretsiz haftada toplam 18 harita oynanabilir olacak.

    Black Ops Cold War ücretsiz multiplayer haftası 1. kısım: 17-21 Aralık

    • 2v2 Gunfights
    • Team Deathmatch
    • Domination
    • Featured Playlist: Raid the Mall
    • Featured Playlist: Nuketown Holiday 24/7

    Black Ops Cold War ücretsiz multiplayer haftası 2. kısım: 21-24 Aralık

    • 2v2 Gunfights
    • Team Deathmatch
    • Domination
    • Featured Playlist: Raid the Mall
    • Featured Playlist: Nuketown Holiday 24/7
    • Prop Hunt
    • Combined Arms: Hardpoint
    • Fireteam: Dirty Bomb

    Nasıl İndirilir?

    • PlayStation: Call of Duty: Warzone'u açın, Store kısmına gidin, Franchise Store'u açın, Free Access seçeneceğini orada göreceksiniz.
    • Xbox: Konsolunuzda Xbox Store'u açın ve arama kısmında "Black Ops Cold War Free Access" şeklinde aratıp indirin.
    • PC: Blizzard Battle.net uygulamasını açın, BLACK OPS kısmına girin, "Try for Free" seçeneceğine tıklayıp oyunu indirin. 


    https://www.callofduty.com/blog/2020/12/call-of-duty-black-ops-cold-war-free-trial Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    ti7800 (Eddie Morra) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    kazandıklarım ve ilerlemeler warzone aktarılıyor mu?
    yanı buradaki modlarda silah kasmak kolay oluyor. o silahlar warzone ekleniyor mu?
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    BekirTemel (Bekir ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    online takım oyunu gzeldir, mutlaka deneyin derim
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    tolga_3838 (tolga tiftik) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Başarılı👏
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