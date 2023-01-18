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    Coinbase, Japonya’daki faaliyetlerini durduruyor

    ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, küçülmeye gidiyor. 950 kişi işten çıkaracağını duyuran şirket şimdi de Japonya pazarından çekileceğini açıkladı.      
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    Coinbase, Japonya’daki faaliyetlerini durduruyor Tam Boyutta Gör

    Kripto para borsası Coinbase, kısa süre önce yeniden yapılanma kapsamında 950 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Aynı zamanda, gündeme Japonya’daki birimin kapatılacağı gelmişti. Beklendiği gibi oldu ve Coinbase, Japonya’daki faaliyetlerini durdurdu.

    Coinbase, Japonya’dan çekiliyor! 16 Şubat’a kadar süre tanındı 

    Çıkan son haberlere göre; Coinbase, Japonya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı ve müşterilerine 16 Şubat’a kadar tüm varlıklarını çekmelerini söyledi.

    Kripto para sektörü, 2021 yılında ulaştığı zirvesinden 2 trilyon dolar uzakta. Ayrıca Terra ve FTX krizleri gibi bir kaç patlama ile sektör bir hayli sallandı. Bu da kripto şirketlerinin yeniden yapılanmasına ve işten çıkarmalar başlatmasına neden oldu. Coinbase, kısa bir süre önce yeniden yapılanma kapsamında 950 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Son olarak Coinbase, Japonya’daki faaliyetlerini durdurma kararı aldı.

    Coinbase bugün yaptığı açıklamada, Japonya’daki faaliyetlerini resmen durdurduğunu ve ülkedeki işlerini tamamen gözden geçireceğini söyledi. Borsa, hamlenin arkasındaki nedenler olarak aşırı piyasa koşullarını ve 2023 yılında işletme giderlerini azaltma planlarını gösterdi.

    Bunun yanında Coinbase Japonya müşterileri kripto ve fiat varlıklarını 16 Şubat’a kadar çekebilir. Kalan kripto varlıkları Japon yenine (JPY) dönüştürülecek ve müşterilerin 16 Şubat’tan sonra bakiyelerini geri almak için Hukuk İşleri Bürosu ile koordine olmaları gerekecek.

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