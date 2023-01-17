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    Japon düzenleyicilerden ABD ve AB’ye kripto para çağrısı

    Japonya’daki mali düzenleyiciler, küresel düzenleyicilerden bankacılıktaki kuralların kripto sektöründe de geçerli olmasını ve daha sert kurallar getirilmesini talep etti.
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    Japon düzenleyicilerden ABD ve AB’ye kripto para çağrısı Tam Boyutta Gör

    Japonya'daki finans sektöründeki düzenleyici kurumlar kripto para sektörü için daha katı kuralların koyulmasını istedi. Küresel düzenleyicilerden bankacılıktaki kuralların kripto sektöründe de geçerli olmasını ve daha sert kurallar getirilmesini talep etti. Finansal Hizmetler Ajansı Strateji Geliştirme ve Yönetim Bürosu Genel Müdür Yardımcısı Mamoru Yanase, kripto paraların kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı.

    Kripto para birimleri hemen hemen birçok alanda yer almaya başladı. Hal böyle olunca kripto para birimlerinin de geleneksel bankalar gibi bir ilgi görmesi gerektiği düşünülüyor. Çıkan haberlere göre; Japonya’daki finansal düzenleyiciler, küresel düzenleyicileri kripto para birimine bankacılıkla aynı şekilde davranmaya çağırdı.

    Bazı ABD’li meslektaşlarının aksine Yanase, sorunun kripto ile ilgili olmadığını kabul etti. Ayrıca Mamoru Yanase konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

    “En son skandala neden olan şey kripto teknolojisinin kendisi değil. Gevşek yönetişim, gevşek iç kontroller, düzenleme olmaması ve denetimin olmaması”

    Ayrıca ABD ve Avrupa’daki düzenleyicilerin, bankalar ve aracı kurumlar için uyguladıkları aynı kuralları kripto borsaları için de uygulamaya çağrıldığını söyledi.

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