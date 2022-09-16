Kripto para borsası Coinbase, likiditeyi artırmak için yeni bir anlaşma yaptı

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Kripto para piyasasında likidite sorunu önemli bir sorun olarak boy gösteriyor. Bu açıdan birçok kripto para şirketi bu sorunun çözümü için yeni anlaşmalar yapıyor. Son olarak ABD merkezli kripto para borsası Coinbase, likidite sorununu iyileştirmek için küresel Fintech lideri Broadridge Financial Solutions ile yeni bir anlaşma yaptı.

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Yapılan açıklamaya göre Coinbase, Broadridge’ın NYFIX emir yönlendirme ağını kullanacak. Ayrıca yatırımcıların satın alma tarafı likiditesini iyileştirmek için Coinbase, Broadrige Solutions ile güçlerini birleştirecek.

Broadridge, NYFIX emir yönlendirme ağıyla Coinbase için birden fazla yerden likidite araştıracak şekilde çalışacak.

Geleneksel finans şirketleri bu yıl içerisinde kripto para ve Blockchain teknolojisine epey ilgiliydi. Bu anlamda büyük geleneksel finans alanında hizmet veren firmalar operasyonlarını dijital varlıklar alanında da genişletti. Broadrige bu yıl kripto para piyasasına giren geleneksel finans şirketlerinden bir yenisi oldu.

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Coinbase, likiditeyi artırmak için yeni bir anlaşma yaptı