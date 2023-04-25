Coinbase, SEC’e dava açtı

Tam Boyutta Gör Kripto para borsası Coinbase, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) dava açtı. Coinbase, 2022 yılında SEC’e bir dilekçe iletmişti. Bu dilekçe, SEC’in kripto konusunda net ve çözüm odaklı kurallar önermesini talep ediyordu. Ancak SEC, bu dilekçeye herhangi bir yanıt vermemişti.

Coinbase, SEC’in menkul kıymet yasalarının kripto sektörüne nasıl uygulanacağına ilişkin net olmasını istedi. SEC’e dava açan borsa, kripto sektörünün SEC kuralları çerçevesinde düzenlenmesine izin verip vermeyeceğine ilişkin dilekçeye yanıt verilmesini talep etti.

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Coinbase, konu ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

“SEC’in kripto endüstrisindeki kamuya açık açıklamalarından ve uygulama faaliyetlerinden, SEC dilekçemizi reddetmeye çoktan karar vermiş gibi görünüyor. Ama henüz halka söylemediler”

SEC Başkanı Gary Gensler, Temsilciler Meclisi’nde kripto ile ilgili soruları yanıtlarken Ethereum ile ilgili bir menkul kıymet sorusuna yanıt vermemişti. Gensler’in bu tavrı SEC’in hala net bir yol haritası ortaya koyamadığı şeklinde yorumlanmıştı. Son dönemlerde yetkilerini aşmakla suçlanan Gensler, kripto şirketlerinin ABD’den uzaklaştırmakla suçlanıyor.

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