CoinMarketCap, artık likidite verilerini kullanıcılarına sunuyor

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CoinMarketCap’in 12 Kasım’da Singapur’da düzenlenen açılış konferansında duyuru yapıldı ve likidite aracı şu anda şirketin sitesinde kullanılabilir durumda. Yeni metrikte, 3000 kripto paradan veri alınacağı da edinilen bilgiler arasında.

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Piyasa manipülasyonunu filtrelemek isteyen CoinMarketCap'in yeni likidite metriğini uyarlanabilir verilere dayandırdığı bildiriliyor. CoinMarketCap'in strateji uzmanı Carylyne Chan, firmanın amacını ele alarak açıkladı: “Uyarlanabilir metodolojimizin, emirlerin orta fiyatlara yakın yerleştirilmesi gerektiğinden veya likidite ölçümüne karşı üretken olma riskini doğuracağından, oyun için metriğimizi çok zorlaştıracağına inanıyoruz.”

Firma, yeni metriğini, hacimli raporlamaya bağımlılıktan kaçmanın bir yolu olarak gördüğünü belirtti ve Chan ''hacim bir metrik olarak değerini kaybetti” dedi. Ardından şöyle ekledi: ''Bugün, yatırımcılar ve borsa oyuncuları için en önemli olanı belirtmek için yeni bir ölçüm sunuyoruz: Likidite. Likidite ölçümümüzle, şişirilmiş hacimler yerine likidite sağlanmasını teşvik ederek kripto piyasalarına kamu yararı sağlamayı umuyoruz.”

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Bilindiği gibi, CoinMarketCap, likidite ölçüm planını ilk olarak ağustos ayında açıklamıştı ve 12 Kasım'ı aktif etmeyi planladıklarını bildirmişlerdi.

Manipülasyonu bu denli kolay olay bir piyasada, reel ölçümler elde etme gereksinimi sadece CoinMarketCap'in düşündüğü bir şey değil. Temmuz ayında, ünlü kripto haber sitesi Crypto Briefing, Simetri adında yeni bir kurumsal analiz ürünü çıkardı. Ürün, kripto borsalarından gelen verilerde doğrulama ve şeffaflık sağlamayı amaçlamaktadır.



https://cointelegraph.com/news/coinmarketcap-now-provides-crypto-investors-with-data-on-liquidity