Ethereum'un kurucu ortağı, Çin ile ortak çalışabilmeyi umuyor

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Ethereum ile tanıdığımız Joseph Lubin, Forbes ile yaptığı röportajda şunları dile getirdi: “Çinli liderlerin, kendileri için en yararlı olan şeyi yapacaklarını düşünüyorum. Umarım bu da açıktır ve bu alanda birlikte çalışabiliriz, ancak bilmiyorum.”

Ayrıca, Lubin, Ethereum ekosisteminde Çin'den daha fazla katılım görmek istediğini de sözlerine ekledi. Ethereum gibi kamuya açık blockchainlere kıyasla “zayıf teknolojilerden” birini kullandıklarına dikkat çekerek, Belt ve Road blockchain tabanlı ticaret platformunun durumunu dile getirdi ve belirtti ki: “Çin’in Ethereum teknolojisi konusunda uzmanlaşmasına yardımcı olmayı çok isterim. Ana fikir, Ethereum'un blockchain teknolojilerinin en güçlü olduğu ve insanların kafasına yerleştirmek için çok olumlu bir virüs.''

Ayrıca Bkz. "Tunus, blockchain destekli ulusal para birimini çıkarıyor"

Lubin ayrıca Çin’in, ABD dolarının dünya rezerv para birimi olarak statüsünü baltalamaya devam edeceğini beklediğini de belirtti. Ancak Çin’in CBCD’sinin bu konuda yalnızca küçük bir etkisi olacağına inanıyor. Rusya ve Çin’in ABD dolarını kullanmadan iş yapmak için çaba sarf ettiğini belirtti ve şöyle bir sonuca vardı:

“Amerikan etkisinin küçülmesinin birçok nedeni var ve muhtemelen küçülmeye devam edecek. Bu kötü bir şey olmayabilir, ancak bazı şekillerde kötü bir şey olabilir. Çin’in özel kripto para biriminin önemli bir faktör olduğunu düşünmüyorum.”

Lubin ayrıca Çin’in, Ethereum (ETH) de dahil olmak üzere kendi rekabetine giren dijital para birimlerine erişimi engelleme konusundaki istekliliğini de ele aldı. Hükümetin, Çin'deki Ethereum'a erişimi engelleme imkanının yüksek olduğuna dikkat çekti.

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Açıkçası Çin hükümetinin istedikten sonra bunu yapabileceğini vurguluyor. Fakat uydu blockchain yayını gibi yeni teknolojilerin sansürü atlatmanın bir yolunu bulabileceğini düşünüyor.

Lubin, röportajının sonlarına doğru, “Çin kendi kurallarını yazan ve muazzam bir müşteri tabanına sahip bir işletme - 1,4 milyar insan. Bu rekabet etmesi zor bir ekonomik güç. Bir kararsızlık olduğunu düşünüyorum. Bence liderler sürekli olarak devrimden korkuyorlar, bu yüzden insanları belli bir seviyede mutlu tutmak zorundalar.'' diye ekliyor.

https://www.coinstalks.com/showthread.php?tid=62