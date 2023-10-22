Ray-Gen uzun süreli güneşten enerji depolama sistemini aktif etti

Sistem çok yönlü olması nedeniyle bir o kadar da fazla bileşene sahip. Bunlardan ilki güneşi takip edip bir kuleye yerleştirilen noktaya yansıtan aynalara sahip olması. Kulede güneş konsantre olurken, uydularda kullanılan ve çok verimli olan güneş, özel 2-3 katmanlı %30 verimlilikle çalışan PV’ler elektrik üretmekte. Geriye kalan ısı ise 90 °C’da su üretmekte. Bu şekilde yansıyan ışığın %90’ı enerji olarak saklanabilir hale geliyor.

Bu sıcak su çok basit olan yere kazılıp altı, yanları su geçirmez plastik kumaşlarla üstü de yüzen ısı yalıtım malzemesi ile kaplanılan su depolama yerine gönderiliyor. Bu su sonrası için sıcak su kaynağı olarak depolanmakta. Üretilen elektrik ise istenirse direkt şebekeye verilebilir ya da amonyum bazlı bir çiller sayesinde soğuk suya dönüştürülür ve sonrası için saklanır.

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Elektrik ihtiyaç olduğunda ise sıcak ve soğuk su kaynakları arasına konan ORC Türbin ile (jeotermal santrallerde de kullanılıyor) elektrik üretilebilir. Bu şekilde şarj edilen her 1 MWh elektrik için 0,7 MWh elektrik elde edilmekte. Sistemin esnekliklerinden birisi ise elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda direkt şebekeden de şarj edilebilmesi.

Geliştirici, bu şekilde 4 MW’lık yeni bir santrali memleketi Avustralya’da açtı. Sistem aynı zamanda toplam 50 MWh elektrik depolayabilen ve anlık 2.8 MW enerji üretebilen bir depolama sistemine de sahip. Bu kurulumda toplam 17 saat 2.8 MW elektrik üretebiliyor.

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Tabii bu üretilen sıcak su ve soğuk su depoları istenirse şehir ortamında şehir bazlı merkezi soğutma ve ısıtma sistemleri için de gerektiğinde kullanılabilir. Yani tek bir sistem ile bir şehrin, elektrik, soğutma ve ısıtma sistemini merkezi bir yerden sağlayabiliyorsunuz. Bunu şehir ortamında yapmak istemezseniz, organize sanayi bölgesinde, elektrik, ısı ve soğutma ihtiyacı için kullanabilirsiniz.

Sistem rakipleri arasında güneşi konsantre hale getiren ve tuzu 1000 °C dereceye kadar ısıtıp/eritip sıvı şekilde saklayan sonrada bundan buhar enerjisi ile 24 saat kesintisiz elektrik üreten CSP santraller mevcut. Bu sistemler de oldukça verimli olmalarına rağmen yüksek sıcaklıkta tuzun gerek korozyon gerekse de sıcaklık nedeniyle oluşacak sorunlar ciddi bir mühendislik bakımı gerektirmekte ve çok büyük arazi ve devasa kulelere ihtiyaç duymakta.

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