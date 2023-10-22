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    Ray-Gen uzun süreli güneşten enerji depolama sistemini aktif etti

    Çok karmaşık görünse de yeni geliştirilen yapı esnek yapısıyla elektrik üretim, merkezi ısıtma ve soğutma, şebekeden şarj olma, şebekeye elektirk verme, güneşten kendini şarj etme özelliklerine sahip.

    Sistem çok yönlü olması nedeniyle bir o kadar da fazla bileşene sahip. Bunlardan ilki güneşi takip edip bir kuleye yerleştirilen noktaya yansıtan aynalara sahip olması. Kulede güneş konsantre olurken, uydularda kullanılan ve çok verimli olan güneş, özel 2-3 katmanlı %30 verimlilikle çalışan PV’ler elektrik üretmekte. Geriye kalan ısı ise 90 °C’da su üretmekte. Bu şekilde yansıyan ışığın %90’ı enerji olarak saklanabilir hale geliyor.

    Bu sıcak su çok basit olan yere kazılıp altı, yanları su geçirmez plastik kumaşlarla üstü de yüzen ısı yalıtım malzemesi ile kaplanılan su depolama yerine gönderiliyor. Bu su sonrası için sıcak su kaynağı olarak depolanmakta. Üretilen elektrik ise istenirse direkt şebekeye verilebilir ya da amonyum bazlı bir çiller sayesinde soğuk suya dönüştürülür ve sonrası için saklanır.

    Çok işlevli enerji depolama ve üretme sistemi Tam Boyutta Gör

    Elektrik ihtiyaç olduğunda ise sıcak ve soğuk su kaynakları arasına konan ORC Türbin ile (jeotermal santrallerde de kullanılıyor) elektrik üretilebilir. Bu şekilde şarj edilen her 1 MWh elektrik için 0,7 MWh elektrik elde edilmekte. Sistemin esnekliklerinden birisi ise elektrik fiyatının düşük olduğu zamanlarda direkt şebekeden de şarj edilebilmesi.

    Geliştirici, bu şekilde 4 MW’lık yeni bir santrali memleketi Avustralya’da açtı. Sistem aynı zamanda toplam 50 MWh elektrik depolayabilen ve anlık 2.8 MW enerji üretebilen bir depolama sistemine de sahip. Bu kurulumda toplam 17 saat 2.8 MW elektrik üretebiliyor.

    Çok işlevli enerji depolama ve üretme sistemi Tam Boyutta Gör

    Tabii bu üretilen sıcak su ve soğuk su depoları istenirse şehir ortamında şehir bazlı merkezi soğutma ve ısıtma sistemleri için de gerektiğinde kullanılabilir. Yani tek bir sistem ile bir şehrin, elektrik, soğutma ve ısıtma sistemini merkezi bir yerden sağlayabiliyorsunuz. Bunu şehir ortamında yapmak istemezseniz, organize sanayi bölgesinde, elektrik, ısı ve soğutma ihtiyacı için kullanabilirsiniz.

    Sistem rakipleri arasında güneşi konsantre hale getiren ve tuzu 1000 °C dereceye kadar ısıtıp/eritip sıvı şekilde saklayan sonrada bundan buhar enerjisi ile 24 saat kesintisiz elektrik üreten CSP santraller mevcut. Bu sistemler de oldukça verimli olmalarına rağmen yüksek sıcaklıkta tuzun gerek korozyon gerekse de sıcaklık nedeniyle oluşacak sorunlar ciddi bir mühendislik bakımı gerektirmekte ve çok büyük arazi ve devasa kulelere ihtiyaç duymakta.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 6 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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