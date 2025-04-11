Avustralya, ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması için 2.3 milyar dolar ayıracak

Tam Boyutta Gör Yerleşim yerlerinde güneş enerjisine tam anlamıyla geçilebilmesi için ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Çünkü bu bataryalar güneşten elde edilen enerjinin 7/24 kullanılmasını mümkün hâle getirirken, şebekeye olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Hatta çoğu zaman şebekeye katkıda bile bulunabiliyor. Bu yüzden güneş enerjisine geçmeye çalışan ülkeler de bu ev tipi batarya sistemlerine geçişi teşvik ediyor. Bu ülkelerden biri olan Avustralya, çok yakında bu konuda önemli bir adım atabilir.

Avustralya'da Mayıs ayı başında gerçekleşecek seçimlerde iktidara gelmesi beklenen Federal İşçi Partisi, ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması için 2.3 milyar dolarlık teşvik programını devreye sokacak. "Cheaper Home Batteries Program" adı verilen bu program, ev tipi batarya sistemlerinin kurulum maliyetini yüzde 30 azaltacak. Şu anda Avustralya'da 11.5 kWh kapasiteli tipik bir batarya sisteminin ortalama maliyeti yaklaşık 13 bin dolar. Bu da bu program sayesinde bunun 4 bin dolarlık kısmının devlet tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.

Eğer Federal İşçi Partisi mayıs ayında yapılacak seçimleri kazanırsa, bu teşvik programı 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

Sanal Elektrik Santrali (VPP) Uyumlu Batarya Sistemleri Teşvikten Faydalanabilecek

Bu teşvik kapsamında, ev sahipleri yeni veya mevcut çatı üstü güneş panelleriyle birlikte kullanacakları “sanal elektrik santrali (VPP) uyumlu” batarya sistemleri için anında indirim alacaklar. Bataryaların VPP’ye bağlı olması zorunlu değil; sadece teknik olarak bağlanabilir olmaları yeterli. Ayrıca küçük işletmeler ve topluluk tesisleri de 50 ila 100 kWh kapasiteye sahip sistemler için bu teşvikten faydalanabilecek. Federal düzeyde sağlanacak bu teşvik, bazı eyaletlerde hâlihazırda bar olan indirim programlarıyla da birleştirilebilecek. Bu birleşim sayesinde batarya sistemlerinin maliyeti daha da düşecek.

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Avustralya, ev tipi güneş enerjisi kurulumu konusunda dünya lideri konumunda. Şu anda Avustralya'daki her üç evden birinin çatısında güneş paneli bulunuyor. Bununla birlikte ev tipi batarya sistemi kurulu olan konutların oranı ise yalnızca yüzde 2.5. SRES (Small-scale Renewable Energy Scheme) programı sayesinde ev tipi güneş enerjisi kurulumunda zirveye yükselen Avustralya, şimdi SRES çerçevesinde hayata geçirilecek bu yeni teşvik programıyla birlikte ev tipi batarya sistemleri için de aynısını yapmayı hedefliyor.

Elektrik faturalarını aşağı çekecek olan bu teşvikin tüketici tarafındaki etkisinin kayda değer olacağına dikkat çekiliyor. Enerji Bakanlığı'nın analizine göre, mevcut güneş paneline batarya ekleyen bir hane yılda 1100 dolar, güneş paneli ve bataryayı birlikte yeni kurduran bir hane ise yılda 2300 dolara kadar tasarruf sağlayabilecek. Bu da ortalama bir ailenin elektrik faturasının yüzde 90’ına denk geliyor.

Sistem sadece bireysel tüketicilere değil, genel enerji altyapısına da katkı sağlayacak. Gündüz saatlerinde şebekeye fazla yük bindiren güneş enerjisi üretimi, bataryalar aracılığıyla akşam saatlerine kaydırılarak daha dengeli bir elektrik tüketimi sağlanacak. Bu da altyapı iyileştirmelerine olan ihtiyacı azaltarak dolaylı yoldan enerji faturalarını düşürecek.

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