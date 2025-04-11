Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralya, ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması için 2.3 milyar dolar ayıracak

    Avustralya, ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması için önemli adımlar atıyor. Bu bataryaların maliyetini düşürmek için 2.3 milyar dolarlık teşvik programı hazırlanıyor.
    ev tipi batarya sistemleri Tam Boyutta Gör
    Yerleşim yerlerinde güneş enerjisine tam anlamıyla geçilebilmesi için ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması büyük önem taşıyor. Çünkü bu bataryalar güneşten elde edilen enerjinin 7/24 kullanılmasını mümkün hâle getirirken, şebekeye olan bağımlılığı da ortadan kaldırıyor. Hatta çoğu zaman şebekeye katkıda bile bulunabiliyor. Bu yüzden güneş enerjisine geçmeye çalışan ülkeler de bu ev tipi batarya sistemlerine geçişi teşvik ediyor. Bu ülkelerden biri olan Avustralya, çok yakında bu konuda önemli bir adım atabilir.

    Avustralya'da Mayıs ayı başında gerçekleşecek seçimlerde iktidara gelmesi beklenen Federal İşçi Partisi, ev tipi batarya sistemlerinin yaygınlaşması için 2.3 milyar dolarlık teşvik programını devreye sokacak.  "Cheaper Home Batteries Program" adı verilen bu program, ev tipi batarya sistemlerinin kurulum maliyetini yüzde 30 azaltacak. Şu anda Avustralya'da 11.5 kWh kapasiteli tipik bir batarya sisteminin ortalama maliyeti yaklaşık 13 bin dolar. Bu da bu program sayesinde bunun 4 bin dolarlık kısmının devlet tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.

    Eğer Federal İşçi Partisi mayıs ayında yapılacak seçimleri kazanırsa, bu teşvik programı 1 Temmuz 2025'te yürürlüğe girecek.

    Sanal Elektrik Santrali (VPP) Uyumlu Batarya Sistemleri Teşvikten Faydalanabilecek

    Bu teşvik kapsamında, ev sahipleri yeni veya mevcut çatı üstü güneş panelleriyle birlikte kullanacakları “sanal elektrik santrali (VPP) uyumlu” batarya sistemleri için anında indirim alacaklar. Bataryaların VPP’ye bağlı olması zorunlu değil; sadece teknik olarak bağlanabilir olmaları yeterli. Ayrıca küçük işletmeler ve topluluk tesisleri de 50 ila 100 kWh kapasiteye sahip sistemler için bu teşvikten faydalanabilecek. Federal düzeyde sağlanacak bu teşvik, bazı eyaletlerde hâlihazırda bar olan indirim programlarıyla da birleştirilebilecek. Bu birleşim sayesinde batarya sistemlerinin maliyeti daha da düşecek.

    Avustralya, ev tipi güneş enerjisi kurulumu konusunda dünya lideri konumunda. Şu anda Avustralya'daki her üç evden birinin çatısında güneş paneli bulunuyor. Bununla birlikte ev tipi batarya sistemi kurulu olan konutların oranı ise yalnızca yüzde 2.5. SRES (Small-scale Renewable Energy Scheme) programı  sayesinde ev tipi güneş enerjisi kurulumunda zirveye yükselen Avustralya, şimdi SRES çerçevesinde hayata geçirilecek bu yeni teşvik programıyla birlikte ev tipi batarya sistemleri için de aynısını yapmayı hedefliyor.

    Elektrik faturalarını aşağı çekecek olan bu teşvikin tüketici tarafındaki etkisinin kayda değer olacağına dikkat çekiliyor. Enerji Bakanlığı'nın analizine göre, mevcut güneş paneline batarya ekleyen bir hane yılda 1100 dolar, güneş paneli ve bataryayı birlikte yeni kurduran bir hane ise yılda 2300 dolara kadar tasarruf sağlayabilecek. Bu da ortalama bir ailenin elektrik faturasının yüzde 90’ına denk geliyor.

    Sistem sadece bireysel tüketicilere değil, genel enerji altyapısına da katkı sağlayacak. Gündüz saatlerinde şebekeye fazla yük bindiren güneş enerjisi üretimi, bataryalar aracılığıyla akşam saatlerine kaydırılarak daha dengeli bir elektrik tüketimi sağlanacak. Bu da altyapı iyileştirmelerine olan ihtiyacı azaltarak dolaylı yoldan enerji faturalarını düşürecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Binilebilir robot at: Kawasaki Corleo

    V
    vixx 8 saat önce

    atlama butonu mu var yoksa AI'mı kontrol ediyor? İlginç

    M
    moffaka 2 gün önce

    Bunlar zamanla Apple fiyatına araba verir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yatak böceği nasıl yok edilir micro dimming nedir ehliyet sınıf ekleme için gerekli belgeler 100 de 100 iddaa tutturma hararet yükseliyor kalorifer ısıtmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip6
    Samsung Galaxy Z Flip6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Aspire Lite
    Acer Aspire Lite
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum