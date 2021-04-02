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    Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor

    Hello Neighbor isimli oyunun çok oyunculu versiyonu olan ve daha önce PC için yayınlanan Secret Neighbor, iOS cihazlar için duyuruldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    02 Nisan 2021, 01:30 (1 hf.)
    3,4b
    1
    1
    Mobil Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor
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    Yayıncılığını tinyBuild’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Hologryph ve Eerie Guest Studios’un yaptığı çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlar için duyuruldu.

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    Secret Neighbor, Hello Neighbor ile aynı evrende geçen çok oyunculu bir korku oyunudur. 6 oyuncu komşularının evine gizlice girmeye ve gizli bodrum katına sızmaya çalışır. Ancak 6 oyuncudan biri kimliğini değiştiren komşudur. Komşu rolünü üstlenen diğer oyuncuların sızmasını engellemeye çalışır, çocuklar da bodrum katına girmeye çalışırken bir yandan da komşunun kim olduğunu bulmaya çalışır.

    Secret Neighbor, 29 Nisan’da iOS cihazlar için App Store üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Switch ve PlayStation 4 için de yayınlanacak. Henüz fiyat gibi diğer detaylar belli değil. Oyunun duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.



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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu arada ps4 için fiyat belli 144tl
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