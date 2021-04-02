Çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlara geliyor

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Yayıncılığını tinyBuild’in yaptığı, geliştiriciliğini ise Hologryph ve Eerie Guest Studios’un yaptığı çok oyunculu korku oyunu Secret Neighbor, iOS cihazlar için duyuruldu.

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Secret Neighbor, Hello Neighbor ile aynı evrende geçen çok oyunculu bir korku oyunudur. 6 oyuncu komşularının evine gizlice girmeye ve gizli bodrum katına sızmaya çalışır. Ancak 6 oyuncudan biri kimliğini değiştiren komşudur. Komşu rolünü üstlenen diğer oyuncuların sızmasını engellemeye çalışır, çocuklar da bodrum katına girmeye çalışırken bir yandan da komşunun kim olduğunu bulmaya çalışır.

Secret Neighbor, 29 Nisan’da iOS cihazlar için App Store üzerinden yayınlanacak. Ayrıca Switch ve PlayStation 4 için de yayınlanacak. Henüz fiyat gibi diğer detaylar belli değil. Oyunun duyuru videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

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