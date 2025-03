Oyuncuları web kamerasından görebilen korku oyunu sosyal medyada büyük ilgi gördü

Tam Boyutta Gör Son dönemde iyiden iyiye popüler hâle gelen korku oyunları, oyuncuları etkilemek ve tabii korkutmak için yaratıcı yöntemler bulmaya devam ediyorlar. Şu sıralar sosyal medyada videoları dolaşan korku oyunu Eyes Never Wake, oynanışa eklediği yaratıcı mekanikle bu korku unsurunu bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. Zira oyun yayınlanan ilk fragmanıyla bile pek çok kişiyi ürkütmeyi başardı.

Bağımsız bir oyun geliştiricisi tarafından geliştirilen Eyes Never Wake'in ilk fragmanı yaklaşık beş gün önce yayınlandı. O günden sonra kulaktan kulağa yayılan fragman, bu sayede daha geniş bir kitleye ulaştı ve dün itibarıyla sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Bu da düşük bütçeli bu bağımsız oyunun daha çıkmadan heyecan yaratmasını sağladı.

Eyes Never Wake'teki Canavar, Oyuncuyu Web Kamerasından Görüp Takip Ediyor

PC'ye yönelik olarak hazırlanan Eyes Never Wake, oyunculardan webcam'lerine erişim izni istiyor. Oyuncuların Eyes Never Wake'i oynamak için bu izni vermesi gerekiyor. Zira oyunun tüm oynanış mekaniği bunun üzerine kurulu. Çünkü Eyes Never Wake'in merkezindeki canavar, oyuncuları webcam üzerinden görebiliyor. Ölümcül bir labirentten kurtulmaya çalışan oyuncuların bu canavardan kaçıp saklanmak için PC başında gizlenmeleri gerekiyor. Zaten Eyes Never Wake "sizi masanızın altına saklandıracak bir korku oyunu" olarak lanse ediliyor.

Şu anda Steam'de yakında çıkacak oyunlar arasında listelenen oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

