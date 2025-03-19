Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Oyuncuları web kamerasından görebilen korku oyunu sosyal medyada büyük ilgi gördü

    Korku oyunu Eyes Never Wake için yayınlanan ilk tanıtım videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Çünkü Eyes Never Wake'teki canavar, oyuncuları web kamerasından görüp takip ediyor.
    Eyes Never Wake Tam Boyutta Gör
    Son dönemde iyiden iyiye popüler hâle gelen korku oyunları, oyuncuları etkilemek ve tabii korkutmak için yaratıcı yöntemler bulmaya devam ediyorlar. Şu sıralar sosyal medyada videoları dolaşan korku oyunu Eyes Never Wake, oynanışa eklediği yaratıcı mekanikle bu korku unsurunu bir adım daha öteye taşıyacak gibi görünüyor. Zira oyun yayınlanan ilk fragmanıyla bile pek çok kişiyi ürkütmeyi başardı.

    Bağımsız bir oyun geliştiricisi tarafından geliştirilen Eyes Never Wake'in ilk fragmanı yaklaşık beş gün önce yayınlandı. O günden sonra kulaktan kulağa yayılan fragman, bu sayede daha geniş bir kitleye ulaştı ve dün itibarıyla sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. Bu da düşük bütçeli bu bağımsız oyunun daha çıkmadan heyecan yaratmasını sağladı.

    Eyes Never Wake'teki Canavar, Oyuncuyu Web Kamerasından Görüp Takip Ediyor

    PC'ye yönelik olarak hazırlanan Eyes Never Wake, oyunculardan webcam'lerine erişim izni istiyor. Oyuncuların Eyes Never Wake'i oynamak için bu izni vermesi gerekiyor. Zira oyunun tüm oynanış mekaniği bunun üzerine kurulu. Çünkü Eyes Never Wake'in merkezindeki canavar, oyuncuları webcam üzerinden görebiliyor. Ölümcül bir labirentten kurtulmaya çalışan oyuncuların bu canavardan kaçıp saklanmak için PC başında gizlenmeleri gerekiyor. Zaten Eyes Never Wake "sizi masanızın altına saklandıracak bir korku oyunu" olarak lanse ediliyor.

    Şu anda Steam'de yakında çıkacak oyunlar arasında listelenen oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı bilinmiyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Toyota'dan güneş panelli minik elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    peugeot 206 kronik sorunları 90 gün dolmadan hat taşıma olur mu? lustral 100 mg nesine komisyon almayan bankalar fallout 1 türkçe yama

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 70 Ultra
    HUAWEI Pura 70 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana S100
    Casper Nirvana S100
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum