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    Anlık Bildirim

    The Thing: Remastered’ın çıkış tarihi sızdırıldı

    Nightdive Studio’nun The Thing: Remasted yapımı, Xbox Wire’ın web sitesinde görüntülendi Yapımın çıkış tarihi gizemini korusa da site, bu bilgiyi gözler önüne seriyor.
    The Thing Remastered'ın çıkış tarihi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en başarılı korku filmleri arasında yer alan The Thing, 2002 yılında bir video oyunu ile tekrar karşımıza çıkmıştı. Computer Artworks tarafından geliştirilen yapım, hikaye açısından filmi devam ettirmişti. Başarılı atmosferi ile PC, Xbox ve PS2 oyuncularının kalbini kazanan yapım, yakında yenilenmiş versiyonu ile karşımıza çıkacak.

    The Thing Remastered, 5 Aralık’ta oyuncularla buluşacak

    Geçtiğimiz aylarda Nightdive Studios, The Thing: Remastered’ı resmen duyurmuştu. Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series konsolları için duyurulan yapım, yenilenmiş grafikleri ve modern hale getirilmiş oynanış mekanikleri ile modern oyuncularla buluşacak. Peki oyun, ne zaman yayınlanacak?

    Nightdive Studios, yapımın çıkış tarihi açıklamasa da Xbox Wire sitesinde The Thing: Remastered, “Gelecek hafta Xbox’ta” panelinde gözüktü ve yapımın çıkış tarihi 5 Aralık 2024 olarak listelendi. 4K 120FPS desteği, yenilenmiş animasyonlar ve ışıklandırma sunacak yapım, gelecek modern konsollarda satışa sunulacak. 
     

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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