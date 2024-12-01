The Thing: Remastered’ın çıkış tarihi sızdırıldı

The Thing Remastered, 5 Aralık’ta oyuncularla buluşacak
Geçtiğimiz aylarda Nightdive Studios, The Thing: Remastered’ı resmen duyurmuştu. Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, PC, Xbox One ve Xbox Series konsolları için duyurulan yapım, yenilenmiş grafikleri ve modern hale getirilmiş oynanış mekanikleri ile modern oyuncularla buluşacak. Peki oyun, ne zaman yayınlanacak?
Nightdive Studios, yapımın çıkış tarihi açıklamasa da Xbox Wire sitesinde The Thing: Remastered, “Gelecek hafta Xbox’ta” panelinde gözüktü ve yapımın çıkış tarihi 5 Aralık 2024 olarak listelendi. 4K 120FPS desteği, yenilenmiş animasyonlar ve ışıklandırma sunacak yapım, gelecek modern konsollarda satışa sunulacak.
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