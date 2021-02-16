Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz

2012 yılında duyurulan ve hala geliştirme aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyunu bir süreliğine oynaması ücretsiz oldu.İlginizi Çekebilir Türk yapımı simülasyon oyunu Toy Tinker Simulator'ın deneme sürümü Steam'de yayınlandı
Ayrıca Bkz. "Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek"
Oyunun limitli süreliğine erişime açılan ücretsiz sürümü Alpha 3.12 versiyonuna ve bu sürümde olan tüm gemilere erişim imkanı sağlıyor. Arena Commander ve Star Marine modları da Free Fly ismi verilen bu ücretsiz etkinlik boyunca erişilebilir olacak.
Star Citizen, uzayda geçen çok oyunculu bir simülasyon oyunu. Oyun özellikle gerçeğe çok yakın görselliği hedefliyor. Uzun zamandır geliştirilen oyun hala tam sürüme ulaşmış değil ve yakın zamanda da ulaşacak gibi durmuyor. Vaat edilene göre oyun çıktığında, oyun dünyasının en büyük oyunlarından biri olacak. Bu yüzden merakınız varsa bu ücretsiz etkinlik haftasını kaçırmayın. Buraya tıklayarak ücretsiz versiyonu indirebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.
Star Citizen’in ayrıca bir de hikaye modu bulunuyor ancak o da hala geliştirme aşamasında ve henüz erken erişim de olsa bir sürümü yayınlanmış değil. Squadron 42 isimli bu hikaye modu için tasarımcı Chris Robert, "Cyberpunk 2077 gibi hatalı bir oyun çıkarmak istemiyoruz, bu yüzden son ana kadar bekleyeceğiz." demişti.
https://www.dsogaming.com/news/star-citizen-is-free-to-play-until-february-25th/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bunun dışında, donanımı yetersiz olanlar içinse daha hafif ve düşük grafikli olan X4, EVE Online, Elite Dangerous uzay oyunlarını da tavsiye ederim.
4k da 20 kareleri görüyoruz. Bazı gezekenlerde yada uzay boşluğunda 60 üstü verirken ne zaman gemi içine yada şehir içinde fps 20-40 seviyesinde. 45 dolar vermiştim. 3090 alır almaz denedim hüsran oldu yine. Oyunda nanılmaz bir optimizasyon gerekli.
Youtube dan forumlarda araştırdığımda bana özel bir durum olmadığını anladım.