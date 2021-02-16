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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz

    Uzun zamandır geliştirilen ve çok oyunculu uzay simülasyon oyunu Star Citizen’ı şu andan itibaren 25 Şubat’a kadar ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.
    16 Şubat 2021, 18:00 (1 gün)
    3,1b
    1
    11
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Çok oyunculu uzay simülasyonu Star Citizen, 25 Şubat’a kadar oynaması ücretsiz
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    2012 yılında duyurulan ve hala geliştirme aşamasında olan Cloud Imperium Games'in Star Citizen isimli oyunu bir süreliğine oynaması ücretsiz oldu.

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    Oyunun limitli süreliğine erişime açılan ücretsiz sürümü Alpha 3.12 versiyonuna ve bu sürümde olan tüm gemilere erişim imkanı sağlıyor. Arena Commander ve Star Marine modları da Free Fly ismi verilen bu ücretsiz etkinlik boyunca erişilebilir olacak.

    Star Citizen, uzayda geçen çok oyunculu bir simülasyon oyunu. Oyun özellikle gerçeğe çok yakın görselliği hedefliyor. Uzun zamandır geliştirilen oyun hala tam sürüme ulaşmış değil ve yakın zamanda da ulaşacak gibi durmuyor. Vaat edilene göre oyun çıktığında, oyun dünyasının en büyük oyunlarından biri olacak. Bu yüzden merakınız varsa bu ücretsiz etkinlik haftasını kaçırmayın. Buraya tıklayarak ücretsiz versiyonu indirebileceğiniz sayfaya ulaşabilirsiniz.

    Star Citizen’in ayrıca bir de hikaye modu bulunuyor ancak o da hala geliştirme aşamasında ve henüz erken erişim de olsa bir sürümü yayınlanmış değil. Squadron 42 isimli bu hikaye modu için tasarımcı Chris Robert, "Cyberpunk 2077 gibi hatalı bir oyun çıkarmak istemiyoruz, bu yüzden son ana kadar bekleyeceğiz." demişti.



    https://www.dsogaming.com/news/star-citizen-is-free-to-play-until-february-25th/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    O ozgeleringeris 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çok kaliteli gözüküyor gameplay videosunu izlemek bile film tadında
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Tamamlanacak bir oyun değil ama Cyberpunk 'tan daha bitmiş bir görüntüsü var bu hali ile, arada girip oynarım... Güzel uzay simülasyon deneyimi veriyor...
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    O ozgeleringeris 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oyunu izledim grafik filan çok güzel bilim kurgu severler için güzel oyun
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    yimmasabi (YILMAZ ABİ) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    16GB RAM, GTX 1050Ti, RX 570 ve üzeri ekran kartı olması tavsiye edilir. SSD niz yoksa yüklemelerde çok bekleyebilirsiniz. Oyun biraz iyi bir PC istiyor. Şu an itibariyle 65GB de yer tutuyor. Mutlaka deneyin derim, en iyi uzay simulasyonu.

    Bunun dışında, donanımı yetersiz olanlar içinse daha hafif ve düşük grafikli olan X4, EVE Online, Elite Dangerous uzay oyunlarını da tavsiye ederim.
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    1ses1 (hasan türk) 1 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    1080ti de kasıyordu. 3090 dada kasıyor. Oyunun anlamsız bir şekilde stabil değil. Daha iyi grafiklerde oyunlar oynadım 3090 zorlanmaz ken bunda çoğu şeyi kapatıyorum. NEden kaynaklı bilmiyorum. Hatta support kısmınada yazdım 2k ayarlara çekin dediler utanmadan.
    4k da 20 kareleri görüyoruz. Bazı gezekenlerde yada uzay boşluğunda 60 üstü verirken ne zaman gemi içine yada şehir içinde fps 20-40 seviyesinde. 45 dolar vermiştim. 3090 alır almaz denedim hüsran oldu yine. Oyunda nanılmaz bir optimizasyon gerekli.

    Youtube dan forumlarda araştırdığımda bana özel bir durum olmadığını anladım.
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    BekirHan (Bekir Han) 1 gün ( Mesaj Silindi ) yimmasabi
    Sen bilgili bir kardeşimize benziyorsun. Elit Dangerous oynamış birisine önerir misin? İkisi arasında tercihin hangisi olurdu? (Horizons)
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    İ iloveAmsterdam 1 gün ( Mesaj Silindi )
    gameplay videosunu izledim, tamamlanmamış hali bu ise tamamlanınca çok efsane olucak gibi
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    DonanımdanBihaber (C R) 1 gün ( Mesaj Silindi ) iloveAmsterdam
    Tamamlanmaz bundan sonra da.
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