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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek

    Rockstar Games ve 2K gibi stüdyoların yayıncı şirketi olan Take-Two Interactive’in CEO’su, ilerleyen süreçte tek oyunculu oyunlara yatırım yapmaya devam edeceklerini söyledi.
    16 Şubat 2021, 14:30 (1 gün)
    4,2b
    2
    17
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek
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    Büyük oyun şirketlerinin yıllar içerisinde aldığı kararlar sebebiyle birçok oyun şirketi şu anda çok da sevilen konumlarda değil. Son dönemlerde CD Projekt Red çok sevilen bir şirketti ancak onlar da Cyberpunk 2077 ile birlikte tüm duyulan sevgiyi ve güveni yıktı. Yine bu tarz oyuncuların güvendiği bir diğer şirket de şüphesiz Rockstar Games.

    İlginizi Çekebilir Avatar Rockstar Games'in ana şirketi Take-Two, gelecek 5 yılda 93 farklı oyun çıkartacaklarını söyledi

    Ayrıca Bkz. "Türk yapımı VR oyun Naau: The Lost Eye'ın çıkış tarihi açıklandı"

    Rockstar Games’in sevilmesinin sebebi ise aslında oyuncu dostu olmaları değil, çıkardıkları her oyunun gerçekten kaliteli ve hatasız olması. Bu yüzden Rockstar Games’in çıkaracağı oyunlar merakla bekleniyor ancak şirket son yıllarda online tarafına biraz daha ağırlık vermiş durumda ve oyuncular tek kişilik oyunlar bekliyor.

    Bu konuda da Take-Two CEO'su Strauss Zelnick’ten rahatlatıcı bir açıklama geldi. Strauss Zelnick’in dediğine öre ilerleyen yıllarda Rockstar Games, tek kişilik oyunlara yatırım yapmaya devam edecek. Aynı zamanda online tarafa da yatırımlar devam edecek. Strauss Zelnick, Rockstar Games’in her iki tarafı da kaliteli bir şekilde devam ettirebilecek bir şirket olduğunu söyledi.

    Rockstar Games’in şu anda bir oyun geliştirdiği biliniyor. Ne olduğu resmi olarak belli değil ancak söylentiler GTA 6 olduğu yönünde.



    https://www.gamesradar.com/take-two-ceo-says-rockstar-will-continue-to-focus-on-both-single-player-and-multiplayer-experiences/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her kazandığı parayı hak ediyorlar helal olsun adam bir oyun yapıyor güncellemesi olsun hata gidermesi olsun ilgileri alakaları çok iyi, başka oyun firmaları gibi yaptık oldu bitti yok. R*
    Her kazandığı parayı hak ediyorlar helal olsun adam bir oyun yapıyor güncellemesi olsun hata gidermesi olsun ilgileri alakaları çok iyi, başka oyun firmaları gi...
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    1 Yanıt Yanıtla +24
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    P ProfessionalGamer333 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes GTA 4 demişte GTA 4 GTA serinin 3D den HD evrene geçen ilk oyunuydu yepyeni grafik ve fizik motoru kullanıldı.Sorunlu olacağı zaten biliniyordu çıkan güncellemelerle hallettiler.Ubisoft Ya da cdr GTA 4 üzerinde çalışşalardı 10 yılda düzeltemezlerdi oyunu.
    Herkes GTA 4 demişte GTA 4 GTA serinin 3D den HD evrene geçen ilk oyunuydu yepyeni grafik ve fizik motoru kullanıldı.Sorunlu olacağı zaten biliniyordu çıkan g...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Havya Makinesi 1 gün ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    gta 4 vakasını unutmadık jajsjas
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    3
    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 15 sa. ( Mesaj Silindi )
    Millet gta 4e bok atıyor ama serinin en iyisi olduğunu bilmiyorlar. Tabi yaş ortalamaları 15 olunca arcade gta v ile büyüdüler
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    A agent1453 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Red dead redemtion 1'i remake pc yapın artık.
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    F fehmialper (F Alper Demir) 1 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    İşte budur. Gına gelmişti hikayesiz online oyunlardan
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    runge kutta 1 gün ( Mesaj Silindi )
    GTA 3'den beri bütün oyunları baş yapıt seviyesinde. RDR 2'den sonra next-gen'de neler yapacaklar merak ediyorum.
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    JaReD22 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kalite 10/10 ancak dil desteği konusunda aynı şeyi söyleyemeyeceğim
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    Philipp_Plein (Philipp Plein) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Dünya’nın en iyi oyunlarını yapan firma ve her oyunu 9+ Bu kadar detaylı oyun yapabilen başka firma yok.
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    P ProfessionalGamer333 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Herkes GTA 4 demişte GTA 4 GTA serinin 3D den HD evrene geçen ilk oyunuydu yepyeni grafik ve fizik motoru kullanıldı.Sorunlu olacağı zaten biliniyordu çıkan güncellemelerle hallettiler.Ubisoft Ya da cdr GTA 4 üzerinde çalışşalardı 10 yılda düzeltemezlerdi oyunu.
    1 Yanıt Yanıtla +15
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    Bgrn7 1 gün ( Mesaj Silindi ) ProfessionalGamer333
    Rockstar'a kalsa PC'ye oyun çıkaramazlardı ki aslında cikartmiyorlarda.



    Pc tarafındaki Portlardan, Güncellemeden, Teknik Destekten, Rockstar Games Launcher'den sorumlu firma Rockstar Toronto ki ismine takılmayın bu firma bizzat Take Two tarafından Rockstar oyunlarını port etsin, ek paket çıkartsın diye satin alınıp Rockstar çatısına dahil edilen Take Two'nun taşeron firması.



    Ayrıca GTA 3, VC, SA'nın PC surumleri bir çok yönden GTA 4'ten daha kötüydü.



    Rockstar North, San Diego gibi firmaların pc ile işi yok. Toronto'nun beceriksizlikleri yüzünden bu firmaları karalamak doğru değil.
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    B bertini (HasaN ALI) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Gta 4 Pc de ilk dönemde yaşanan faciayı unutmamak lazım.Gta SA da pc için sorunluydu.Gta 5 ten sonra Pc portları iyi çıktı.
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    D DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Tamam biz de seviyoruz Rockstar'ı ama abartmayın yahu ''çıkardıkları her oyunun gerçekten kaliteli ve hatasız olması'' nedir? Gidin bakalım PC'de RDR2, GTA IV oynayan insanlara sorun ne kadar hatasız olduklarını anlatsınlar. GTA IV ilk çıktığında oynanamıyordu bile. 10 FPS'e çıkana madalya veriyorlardı
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    WeDneS (Ercan ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Her kazandığı parayı hak ediyorlar helal olsun adam bir oyun yapıyor güncellemesi olsun hata gidermesi olsun ilgileri alakaları çok iyi, başka oyun firmaları gibi yaptık oldu bitti yok. R*
    1 Yanıt Yanıtla +24
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    Havya Makinesi 1 gün ( Mesaj Silindi ) WeDneS
    gta 4 vakasını unutmadık jajsjas
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    4214 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    gta 5, red dead redemption 2 ve
    4 etiket daha rockstar games take two tek kişilik oyunlar Yazılım
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