Rockstar Games tek oyunculu oyunlar yapmaya devam edecek

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Büyük oyun şirketlerinin yıllar içerisinde aldığı kararlar sebebiyle birçok oyun şirketi şu anda çok da sevilen konumlarda değil. Son dönemlerde CD Projekt Red çok sevilen bir şirketti ancak onlar da Cyberpunk 2077 ile birlikte tüm duyulan sevgiyi ve güveni yıktı. Yine bu tarz oyuncuların güvendiği bir diğer şirket de şüphesiz Rockstar Games.

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Rockstar Games’in sevilmesinin sebebi ise aslında oyuncu dostu olmaları değil, çıkardıkları her oyunun gerçekten kaliteli ve hatasız olması. Bu yüzden Rockstar Games’in çıkaracağı oyunlar merakla bekleniyor ancak şirket son yıllarda online tarafına biraz daha ağırlık vermiş durumda ve oyuncular tek kişilik oyunlar bekliyor.

Bu konuda da Take-Two CEO'su Strauss Zelnick’ten rahatlatıcı bir açıklama geldi. Strauss Zelnick’in dediğine öre ilerleyen yıllarda Rockstar Games, tek kişilik oyunlara yatırım yapmaya devam edecek. Aynı zamanda online tarafa da yatırımlar devam edecek. Strauss Zelnick, Rockstar Games’in her iki tarafı da kaliteli bir şekilde devam ettirebilecek bir şirket olduğunu söyledi.

Rockstar Games’in şu anda bir oyun geliştirdiği biliniyor. Ne olduğu resmi olarak belli değil ancak söylentiler GTA 6 olduğu yönünde.

https://www.gamesradar.com/take-two-ceo-says-rockstar-will-continue-to-focus-on-both-single-player-and-multiplayer-experiences/

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