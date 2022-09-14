TRABİS faaliyete geçti: com.tr alan adları için belgesiz kayıt dönemi başladı

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Bugüne kadar "com.tr", "net.tr" ve "org.tr" gibi Tr uzantılı adları Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından işletiliyordu. Tr uzantılı alan adlarının kayıt ve yönetim yetkisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) devredildi. BTK’ye bağlı TRABİS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) platformu bugün itibarıyla faaliyete geçti. Platforma trabis.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

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TRABİS’in faaliyete geçmesiyle birlikte, daha önce belge ibraz edilerek alınan “com.tr”, “org.tr”, “net.tr” uzantılı alan adları artık “ilk gelen ilk alır” prensibine göre belgesiz olarak alınabiliyor. BTK’nin Kayıt Kuruluşları listesindeki hizmet sağlayıcılardan belgesiz olarak “com.tr”, “org.tr”, “net.tr”, “web.tr”, “gen.tr”, “tel.tr”, “name.tr”, “biz.tr”, “tv.tr”, “info.tr”, “bbs.tr” uzantılı alan adları satın alabilirsiniz. “av.tr”,”bel.tr”, “dr.tr”, “edu.tr”, “gov.tr”, “k12.tr”, “kep.tr”, “pol.tr” ve “tsk.tr” uzantılı alan adları için belge zorunluluğu devam edecek.

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Hali hazırda TR uzantılı alan adına sahipseniz ve BTK’nin Kayıt Kuruluşları listesindeki firmalardan birinden hizmet alıyorsanız alan adını kullanmaya devam etmek için ek işlem yapmanıza gerek yok. Hizmet aldığınız firma, belirtilen listede bulunmuyorsa alan adınız TRABİS-KK’ya aktarıldı. Alan adınızla ilgili işlemleri TRABİS-KK platformu üzerinden yapabilirsiniz.

Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu

Tr alan adıyla ilgili uyuşmazlıklar için BTK bünyesinde Uyuşmazlık Çözüm Merkezi kuruldu. Tr alan adlarında isim, marka, ticaret unvanı, işletme adı gibi isimlerin izinsiz kullanılması, isimlerde benzerlik olması, yetkisiz isim kullanımı veya kötü niyetle alan adı alınması gibi durumlarda Uyuşmazlık Çözüm Merkezi tarafından müdahale edilebilecek. Uyuşmazlık Çözüm Merkezi sayesinde uyuşmazlıkların uzman kişilerce hızlı şekilde ve mahkeme süreçlerine kıyasla daha az maliyetli şekilde çözüme kavuşması sağlanacak.

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Com.tr alan adları için belgesiz kayıt dönemi başladı