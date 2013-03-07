comScore: Apple ve Google, akıllı telefon pazarının ~%90'ına hakim

Sektörün önemli araştırma kuruluşlarından comScore, Google ve Apple'ın ülkesi olan ABD'de akıllı telefon pazarının son durumunu ortaya koyan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlara göre üretici alanında Apple'ın üstünlüğü sürerken; platform alanında ise Android'in payı ilk defa geriledi.

comScore MobiLens Servisi'nin veri ambarındaki veriler üzerinden elde edilen sonuçlara göre Ocak 2013'de sona eren üç aylık periyottak akıllı telefon kullanıcılarının sayısı bir önceki döneme göre %7 artış ile 129.4 milyona yükseldi.

Veriler üretici bazında değerlendirildiğinde, Apple bir önceki döneme göre %3.5 artış ile ulaştığı %37.8'lik oayı ile liderliğini pekiştirirken; onu payını %1.9 arttırarak %21.4'e yükselten Samsung takip etti. Bu ikilinin arkasında ise HTC %9.7, Motorola %8.6 ve LG %7'lik pazar payları ile sıralandı.