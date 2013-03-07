comScore: Apple ve Google, akıllı telefon pazarının ~%90'ına hakim

Haber Editörü
Sektörün önemli araştırma kuruluşlarından comScore, Google ve Apple'ın ülkesi olan ABD'de akıllı telefon pazarının son durumunu ortaya koyan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlara göre üretici alanında Apple'ın üstünlüğü sürerken; platform alanında ise Android'in payı ilk defa geriledi.
comScore MobiLens Servisi'nin veri ambarındaki veriler üzerinden elde edilen sonuçlara göre Ocak 2013'de sona eren üç aylık periyottak akıllı telefon kullanıcılarının sayısı bir önceki döneme göre %7 artış ile 129.4 milyona yükseldi.
Veriler üretici bazında değerlendirildiğinde, Apple bir önceki döneme göre %3.5 artış ile ulaştığı %37.8'lik oayı ile liderliğini pekiştirirken; onu payını %1.9 arttırarak %21.4'e yükselten Samsung takip etti. Bu ikilinin arkasında ise HTC %9.7, Motorola %8.6 ve LG %7'lik pazar payları ile sıralandı.
Platform bazında ise Android, açık ara liderliğini sürdürmesine rağmen geçen dönem %53,6 olan pazar payı ilk defa %1.3 gerileyerek %52,3’e düşerken; iOS ise geçen dönem %34,3 olan payını %3.5 artış ile %37,8’e yükseldi. Bu ikiliyi sırasıyla %5.9 ile Blackberry, %3.1 ile Microsoft (Windows Phone) ve %0.5 ile Symbian takip etti.
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abd'de apple her zaman onde olur dunya genelinde android ve wp8 satislarinda artis olacaktir
bence apple bu duruma cok fazla tinlamaz cunku zaten hedefleri herkese satmak degil elit kesime satmak
mesela nokia 500lu 600lu lumialari alacaklar apple'i ilgilendirmez
o yuzden ios android/wp8 karsilastirirken sadece aypon5 le s3'u karsilastirmak bence cok yanlis
Kim ne derse desin kalite = Android
tabi tabi :)
bknz 1,5 yıl önce çıkan 4s bile son çeyrekte iphone 5 den sonra en çok satan cihaz oldu :)
sisteme gelecek olursak store genişliği, uygulama kalitesi (bknz : her iki platformada çıkan uygulamalara ios için geliştirilenler hep daha kalitelidir), stabil ve hızlı çalışması, donanımı verimli kullanması ve sürekli güncelleme alması daha sayayım mı :)
her iki sistemide kullandım android in ios seviyesine gelmesi için üzerine 2 jenerasyon daha çalışması gerek. tabi 2 jenerasyon sonrada ios çıtayı iyice yükseltecektir :)