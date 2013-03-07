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comScore: Apple ve Google, akıllı telefon pazarının ~%90'ına hakim

6 yıl
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Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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comScore: Apple ve Google, akıllı telefon pazarının ~%90'ına hakim
Sektörün önemli araştırma kuruluşlarından comScore, Google ve Apple'ın ülkesi olan ABD'de akıllı telefon pazarının son durumunu ortaya koyan araştırmasının sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Sonuçlara göre üretici alanında Apple'ın üstünlüğü sürerken; platform alanında ise Android'in payı ilk defa geriledi.
comScore MobiLens Servisi'nin veri ambarındaki veriler üzerinden elde edilen sonuçlara göre Ocak 2013'de sona eren üç aylık periyottak akıllı telefon kullanıcılarının sayısı bir önceki döneme göre %7 artış ile 129.4 milyona yükseldi.
Veriler üretici bazında değerlendirildiğinde, Apple bir önceki döneme göre %3.5 artış ile ulaştığı %37.8'lik oayı ile liderliğini pekiştirirken; onu payını %1.9 arttırarak %21.4'e yükselten Samsung takip etti. Bu ikilinin arkasında ise HTC %9.7, Motorola %8.6 ve LG %7'lik pazar payları ile sıralandı.
Platform bazında ise Android, açık ara liderliğini sürdürmesine rağmen geçen dönem  %53,6 olan pazar payı ilk defa %1.3 gerileyerek %52,3’e düşerken; iOS ise geçen dönem %34,3 olan payını %3.5 artış ile %37,8’e yükseldi. Bu ikiliyi sırasıyla %5.9 ile Blackberry, %3.1 ile Microsoft (Windows Phone) ve %0.5 ile Symbian takip etti.

comScore: Apple ve Google, akıllı telefon pazarının ~%90'ına hakim

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Gordon Gekko 6 yıl
maşşalah hepinizin elinde aypon
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mobil_kirpi 6 yıl
Elin milleti her platformda güc gösterirken bizde onları tartışıyoruz.
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DH Misafiri 6 yıl
Siz neyin kavgasını veriyorsunuz neyin fanatikliğini yapıyorsunuz niye manasız bir şey için tutturuyorsunuz yani yazanların yorumlarını okumaya çalışıyorum kaile alınacak ne var diye bir tane mantıklı adam yok. Bedelleri farklı komponentleri farklı yazılımları farklı yetenekleri farklı hedeflenen kullanıcı profili ve pazarı farklı iki farklı ürünü tutup ikiside telefon diye (hatta bunda bile tartışıyorsunuz telefon demek hakaret olmuş) tutup aynı şeymiş gibi yarıştırıyorsunuz. Çocukların pokemonlarını kapıştırması gibi futbolcu araba kartlarındaki özelliklerın kapıştırıldığı hayal dünyasında yaşayan çocuklar gibi tartışıyorsunuz. Sanki o telefonlar masalarınızın üzerinde (bu yazıya itiraz gelirse tam buradan gelir ben ikisinide kullanıyorum eminim diye çıkar yazar biri) siz bir arkadaşınızdan alıp bir iki deneme yapıp diğer ürün hakkında bilgi sahibi olmamışsınız toplumda yaratılan algı ve marka imajının etkisiyle yazıp duruyorsunuz. Iphone kültürdür, dandroid tırttır, iphonecular saftoriktir s3 kraldır mali gpu su var adreno 320 kadar iyidir. Sana ne kardeşim sana ne senin konuyla ne ilgin var milletle kapışmayı seviyorsun o kadar o kapışmada senin aletinin saltanatı bitene kadar ondan sonra yine markanın fanatiği olarak yazıp duracaksın devam edeceksin kendine ait olmayan şeyler hakkında doğru dürüst bilgi sahibi olamadan atıp tuttmaya size buradaki manasız tartışma ne katıyor bilmiyorum ama kendinize hobi olarak devam ettirecek bir uğraş bulun
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Cankano 6 yıl
Ben asla telefon niyetine tablet kullanmam arkadaş apple dogru yonde gidiyor bence
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londoner23 6 yıl
çok ciddi bi pay %90... geriye %10 ve yüzlerce marka...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
kısaca amerika hakim demiş yine fanatik olanlar birbirine gereksiz yorum yazmış . tim Cook yada lary Page babanız olsa bu firmaları savunmasınız. kuralları güçlüler koyar diğerleri ona uyar. sizin gibi fanatik olanlar da buna boyun eğmek zorundasınız yorum ile Zafer kazanılmaz. sonrada vergi lerin yüksek olmasından şikayet edersiniz. yurtdışında millet yorum yazmıyor direk eylem yapıyor.elin malı ile bir yerlere girmeyin. teknik analiz yapabilirseniz yapın yoksa yorum yapmayın ve yazmayın
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RevivaL 6 yıl
Türkiye'de vergiler olmasa Apple bir kaç yıl içerisinde herkeste olur ama sonra özentilik biter diğer markalara yöneliş tekrar başlar
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Fenomenon 6 yıl
android'in en buyuk avantaji (ve ayni anda dezavantaji) cok fazla cesit ve alternatif cep telefonlari olmasi
abd'de apple her zaman onde olur dunya genelinde android ve wp8 satislarinda artis olacaktir
bence apple bu duruma cok fazla tinlamaz cunku zaten hedefleri herkese satmak degil elit kesime satmak
mesela nokia 500lu 600lu lumialari alacaklar apple'i ilgilendirmez
o yuzden ios android/wp8 karsilastirirken sadece aypon5 le s3'u karsilastirmak bence cok yanlis
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hakan.27 6 yıl
apple iyi gidiyor hak ediyor cıkardıgı iş ve güven teknolojisi süper en iyisi iphone başka yokk ios olmasa androıd olmazdı apple büyük düşün süpersin
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haymatloshan 6 yıl
Microsoft nasıl düşüşe geçmiş onu anlamadım,daha fazla windowslu model varken,daha iddalı bir şekilde girmişken piyasaya anlam veremedim.
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Rockmania01 6 yıl
Bütün herkes çok bilmiş gibi yapıp başlıyor danroid appoit hikayesine :P görende bu aptallara para veriyorlar gidip her haberin yorum kısmında kavga edin diyorlar sanacak.
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emre1393 6 yıl
yine fanların kavgası başlamış.
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MrtAltg 6 yıl
fan kavgasından ziyade andorid e kalite diyen cahiller oldukca çok çıkar tamam üzerinde bulundukları cihazlar en iyileri ama sistem olarak android ve kalite birlikte anılamaz bile
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Prequel 6 yıl
Iphone 5 ten dolayı normal. Bir de 14 Nisan'da yapsınlar bu anketi. Microsoft ise yeni bir işletim sistemi olarak gerileyerek kaderini ortaya koymuş.
Kim ne derse desin kalite = Android
1 Yanıt Yanıtla
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pinkhell 6 yıl Prequel
Prequel

Iphone 5 ten dolayı normal. Bir de 14 Nisan'da yapsınlar bu anketi. Microsoft ise yeni bir işletim sistemi olarak gerileyerek kaderini ortaya koymuş.



Kim ne derse desin kalite = Android

tabi tabi :)

bknz 1,5 yıl önce çıkan 4s bile son çeyrekte iphone 5 den sonra en çok satan cihaz oldu :)

sisteme gelecek olursak store genişliği, uygulama kalitesi (bknz : her iki platformada çıkan uygulamalara ios için geliştirilenler hep daha kalitelidir), stabil ve hızlı çalışması, donanımı verimli kullanması ve sürekli güncelleme alması daha sayayım mı :)

her iki sistemide kullandım android in ios seviyesine gelmesi için üzerine 2 jenerasyon daha çalışması gerek. tabi 2 jenerasyon sonrada ios çıtayı iyice yükseltecektir :)
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