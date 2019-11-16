Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz

    Company of Heroes 2, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz oldu. Oyunu kütüphanenize eklemek için acele etmelisiniz. Company of Heroes 2 ücretsiz indirme linki haberimizde.
    6 gün
    2,7b
    1
    5
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Relic Entertainment tarafından geliştirilen strateji oyunu Company of Heroes 2, kısa süreliğinde Steam’de ücretsiz oldu. Oyun 17 Kasım 21.00’a kadar ücretsiz olarak sunulacak sonrasında 31 TL olacak. Oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu erişebilirsiniz.

    Company of Heroes 2 Steam sayfası

    2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Company of Heroes 2, döneminin sevilen oyunları arasında yer almıştı. Oyun 2018 yılının Aralık ayında benzer şekilde Steam’de ücretsize düşmüştü. O zamandan beri oyunu oynamaya devam eden hatırı sayılır bir kitle bulunuyor. Steam veritabanına göre haberi yazdığımız esnada oyunu anlık 10 bin kişi oynuyor. 2013 yapımı bir oyun için epey yüksek rakam.

    Ayrıca Bkz. "Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger"

    Oyunun geliştiricisi Relic Entertainment şu sıralar Age of Empires 4’ü geliştirmekle meşgul. Geçtiğimiz günlerde Age of Empires 4’ün oynanış fragmanı yayınlandı ve serinin meraklılara tarafından büyük beğeni topladı. Bunun ardından Relic Entertainment, COH 2’yi ücretsiz yaparak



    Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Kerim5100 6 gün en beğenilen
    Kaç kere ücretsiz oldu almayan kaldı mı gerçekten :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 4 gün
    acele etmeyin haftaya tekrar beleş olur
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    SEO19 6 gün
    bu oyunca sistem arka kapısı falan mı var ki

    devamlı 2 de birde ücretsiz bir şekilde dağıtıyorlar nedir anlamadım kardeşim :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TITAN 6 gün
    Bende yoktu iyi oldu bu strateji oyunu arıyordum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Kerim5100 6 gün en beğenilen
    Kaç kere ücretsiz oldu almayan kaldı mı gerçekten :D
    1 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    BekirHan 6 gün Kerim5100
    ben kaçırmışım, şimdi dedindim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 5 gün Google Asistan’ın Ambient modu daha fazla cihaza yayılmaya başladı 5 gün Samsung Galaxy A51’in batarya boyutu belli oldu 5 gün Tesla, Gigafactory 4 için keseceği ağaçların üç kat fazlasını dikeceğini taahhüt etti 5 gün Dünyanın en büyük tokamak füzyon reaktörüne ev sahipliği yapacak binanın inşaatı tamamlandı 6 gün Ryugu asteroitine iniş yapan Hayabusa 2, Dünya'ya geri dönüyor 6 gün Nvidia, Ampere’den sonra gelecek Hopper’da çoklu zar kullanabilir 6 gün Huawei, Motorola Razr benzeri yeni bir katlanabilir telefon modeli üzerinde çalışıyor 6 gün TikTok 1.5 milyar indirmeyi geride bıraktı 6 gün Proje yönetim uygulaması Basecamp, ücretsiz paketini kullanıma sundu 6 gün Nestle ve Carrefour, blockchain teknolojisini bebek sütüne kadar genişletti 6 gün Microsoft Cortana’nın iOS ve Android uygulamaları Ocak’ta kaldırılıyor 6 gün Uzun uzay görevleri astronotların beyin yapısını ve işlevini değiştirebilir 6 gün 2si1 | AMD hiç olmadığı kadar güçlü döndü 6 gün Galaxy Fold 2, Samsung'un web sitesinde göründü 6 gün HTC başarıyı eskide arıyor: Klasik modellerden biri geri gelebilir 6 gün Marvel, beş yeni filminin vizyon tarihlerini açıkladı 6 gün AMD’nin sTRX4 soketinin pin dizilimi TR4’ten farklı 6 gün ABD'den Huawei'ye Android güncellemelerini yayınlamak için ek süre geliyor 6 gün 2020 Honda Civic Hatchback tanıtıldı: Hangi yenilikler var? 6 gün Spotify gerçek zamanlı şarkı sözü gösterme özelliğini test ediyor 6 gün GÖRÜNTÜLENEN Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz Sonraki Facebook, Instagram'da yer alan bir özelliği test ediyor 6 gün Haftaya A101 marketlerde GM 6 DS, BİM marketlerde Vestel Venus Go var 6 gün Xiaomi Ankara açılışı izdiham nedeniyle iptal edildi 6 gün Elza sihrinin gücünü mobil dünyada gösteriyor 6 gün 16 inç MacBook Pro modelleri aynı anda iki 6K monitör bağlantısını destekliyor 6 gün Nvidia mali tablolarda toparlanmaya başladı 6 gün Virgin Galactic'in uzay turistleri, eğitime başladı 6 gün Minecraft Dungeons çıkış tarihi açıklandı 6 gün Sony, Android 10 güncellemesi alacak telefonlarını açıkladı 6 gün Xiaomi’nin 285 dolar üstü fiyata sahip telefonları 5G desteğiyle gelecek 6 gün Spotify, yolculuklarınız için çalma listesi oluşturmanıza yardım ediyor 6 gün ISS astronotları, tarihin en zorlu uzay yürüyüşlerinden birisine start verdi 6 gün Huawei Watch GT 2’nin öne çıkan özellikleri 1 hf. Joker, gişede 1 milyar doları geride bıraktı 1 hf. Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger 1 hf. Redmi K30 serisi gelecek yıl piyasaya sürülecek 1 hf. Twelve South, AirFly Pro Bluetooth ses aktarıcı adaptörünü duyurdu 1 hf. Kurumsal yatırımcıların kriptodan beklentileri 1 hf. Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı Denza X elektrikli SUV tanıtıldı 1 hf. Harmony OS akıllı telefonlara geliyor: Tarih verildi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    PS Vita Sistem Yazılımı Güncellemesi 3.72 Yayınlandı
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Muhafazakar İnsan Eğlenmemeli, Zengin olmamalı sorunsalı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim