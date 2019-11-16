Company of Heroes 2 kısa süreliğine ücretsiz

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Relic Entertainment tarafından geliştirilen strateji oyunu Company of Heroes 2, kısa süreliğinde Steam’de ücretsiz oldu. Oyun 17 Kasım 21.00’a kadar ücretsiz olarak sunulacak sonrasında 31 TL olacak. Oyunu bir kez kütüphanenize eklediğinizde ömür boyu erişebilirsiniz.

Company of Heroes 2 Steam sayfası

2. Dünya Savaşı temalı strateji oyunu Company of Heroes 2, döneminin sevilen oyunları arasında yer almıştı. Oyun 2018 yılının Aralık ayında benzer şekilde Steam’de ücretsize düşmüştü. O zamandan beri oyunu oynamaya devam eden hatırı sayılır bir kitle bulunuyor. Steam veritabanına göre haberi yazdığımız esnada oyunu anlık 10 bin kişi oynuyor. 2013 yapımı bir oyun için epey yüksek rakam.

Ayrıca Bkz. "Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger"

Oyunun geliştiricisi Relic Entertainment şu sıralar Age of Empires 4’ü geliştirmekle meşgul. Geçtiğimiz günlerde Age of Empires 4’ün oynanış fragmanı yayınlandı ve serinin meraklılara tarafından büyük beğeni topladı. Bunun ardından Relic Entertainment, COH 2’yi ücretsiz yaparak