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    Epic Store'da bu haftanın ücretsiz oyunu: The Messenger

    Epic Games Store'un bu haftaki ücretsiz oyunu 32 TL değerinde olan The Messenger oldu. Önümüzdeki hafta ise Bad North var.
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    Oyunlar
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Epic Games Store, ücretsiz oyun kampanyalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu hafta ise Steam'in sevilen bağımsız oyunlarından olan The Messenger ücretsiz oldu. Normal fiyatı 32 TL olan The Messenger'ı şimdi herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Retro tarzda bir platform oyunu olan The Messenger, ilk olarak 2018 yılında yayınlanmıştı. Geçtiğimiz yılın en dikkat çeken bağımsız oyunlarından olan The Messenger, 8-bit ve 16-bitlik grafikleri, etkileyici oyun mekanikleri ve müzikleriyle eski zamanların klasiklerini andıran ilginç bir deneyim vadediyor. 

    The Messenger'ın tanıtım yazısı:

    Köyünü bir iblis ordusu kuşatırken genç bir ninja, klanının hayatta kalması için çok önemli bir parşömen teslim etmek üzere lanetli bir dünyada yolculuğa çıkar. Klasik bir aksiyon platformu olarak başlayan oyun, kısa sürede heyecan, sürpriz ve mizah dolu, geniş bir zaman yolculuğu macerasına dönüşüyor.

    The Messenger'ı hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 21 Kasım'a kadar devam edecek. Ayrıca Epic Games Store'un önümüzdeki hafta ücretsiz vereceği oyun da belli oldu: Bad North: Jotunn Edition.



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    mr.biceps 6 gün
    Mizah yanı güzel bi indie oyun, herkese tavsiye ederim.
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    SEO19 6 gün
    sitesindeki tuş çalışmıyor.
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    Sipihrz 6 gün
    Ek olarak DLC' side ücretsiz.
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