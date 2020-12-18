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    PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı

    Cyberpunk 2077'nin eski nesil konsollardaki facia çıkışından sonra önce PlayStation, şimdi de Xbox iade politikalarını değiştirdi ve isteyen tüm oyuncular Cyberpunk 2077'yi iade edebiliyor.
    3 gün
    2,3b
    1
    17
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. PC ve yeni nesil konsollarda yine adere eder seviyede çalışsa da oyun ne yazık ki eski nesil konsollarda çok kötü performans veriyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox'taki iadeleri başladı; CD Projekt özür diliyor

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor"

    Bu kötü performansın ardından CD Projekt, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden oyuna sahip olanların oyunu iade edebileceği açıkladı. Ancak platformlarla net bir anlaşma yapmadıkları için oyunu iade etmek isteyen oyuncular, platformların para iadesi koşullarına takıldı.

    Bu olayın ardından da bu sabah Cyberpunk 2077 tamamen PlayStation Store'dan kaldırıldı ve tüm oyunculara iade yapılacağı açıklandı. Birkaç saat önce de aynı açıklama Microsoft Store için geldi. Microsoft Store üzerinden oyunu alan herkes şu andan itibaren isterse oyunu iade edebilir. Ancak oyunun PlayStation aksine Microsoft Store'da hala satın alınabilir olduğunu da hatırlatalım.

    İade etmek için buradan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. CD Projekt Red, eski nesil konsollardaki düzeltmelerin şubat ayına kadar yapılacağını daha önce açıklamıştı. O zamana kadar oyunu konsol üzerinde satın almasanız sanırım daha iyi.



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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Oyun dünyasında gelmiş geçmiş en büyük rezilliklerden birisi oldu CDPR yüzünden... O kadar emekçinin emeği yalan oldu...
    Yanıtla +19
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yorumculuklar
    Efsane olmak varken kestane oldular xd
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    sfgsfgsfg (Yusuf Güvercin) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Xbox da zaten iade çok daha rahattı. Microsoft bu konuda daha başarılı.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Kardeşim yeter artık sovunduğunuz bababınızun firmasımı adamlar sı..tı işte bu kadar üzerine oyunculara yalan söylediler oyunda yakında zamanda düzelicek gibi değil söyledikleri bir çok şeyde içerik olarak oyunda yok en basitinden npc ler yaşayacak gündüz akşam döngüsü olacak dendi yok dedikleri bir çok mekanik oyunda yok
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    O kadar emek boşa gitti
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    _ESvED_ (Sefa Yüksel) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Kurtlukta düşeni yemek kanundur.
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    Romeo84 3 gün ( Mesaj Silindi )
    ben hala abarttıklarını düşünüyorum.
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    soneday (Soner Çakır) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    gtx 1060 6gb ve i7 2600k ile 40-50 fps oynuyorm orta ayarlarda
    bunun anlamı, konsollar için optimize yapılmamış
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsollar'da durum çok vahim.Pc kısmı için cidden çok güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor.Ne diyeyim bilmiyorum,yazık oldu.Oyun ne kadar güzel olursa olsun optimizasyon,bug vs vs oyun'dan daha çok konuşuldu maalesef.Keşke bu kadar erteleme yapacaklarına 2021'de çıkartsalardı oyunu.Hem firmanın imajı çizildi hem de oyun fiyasko olarak anılıyor ve anılacak :(
    1 Yanıt Yanıtla
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    th9 3 gün ( Mesaj Silindi ) ardakn18
    rdr2 çıktığında pcde oynanamıyodu bile hatta gta5 hala max 100 fps alıyor.yakın zamanda performans,bug vs için güncellemeleri gelcek zaten.abartdığınız kadar kötü bir durumda değil
    1 Yanıt Yanıtla +3
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    ÖzdalDoğru (özdal doğru) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bir musibet bin nasihatten yeğdir

    Umarım artık firmalar oyun %100 hatta %110 hazır olmadan piyasaya çıkarmamayı öğrenirler. Yoksa tokat manyağı olurlar böyle.
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    Yürüyen Hoparlör 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Şaka gibi.bu oyunun bu kadar abartılmasından belliydi.
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    7ender 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Başlıkta bir algı var... Zaten Xbox tarafında iadelerin hepsi sorunsuz şekilde günlerdir devam ediyordu. Oyuncuları CDPR dışında ekstradan mağdur eden ve bekleten taraf Sony idi...
    Yanıtla +5
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    yorumculuklar 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Henüz oyunu alıp oynamadım, çok acelem de yok. Zamanı gelir hatalar düzelir büyük indirimler olur vs. Keşke CDPR’in da acelesi olmasaydı. Ertelemelerden dolayı her şeyi aceleye getirmişler belli, genel anlamda PC sürümünden herkes memnun, bu oyunu bile bile nasıl böyle konsola çıkarttılar anlayamıyorum. Güncel konsollar bir yıl bekleyecekse mevcut konsollar da bekleyebilirdi; belli ki öncelikleri Pc olmuş. Bu oyun yüzünden batıp gidecekler heralde.
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yorumculuklar
    Bence oyun ne kadar güzel olursa olsun,işin konsol tarafı böyle olmamalıydı.Büyük fiyasko oldu maalesef.Bence bu sene sadece pc tarafına çıkartsalar seneye konsollara çıkartsalar daha iyi olurdu.
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    ardakn18 (Ali Arda) 3 gün ( Mesaj Silindi ) yorumculuklar
    Efsane olmak varken kestane oldular xd
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    2262 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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