PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. PC ve yeni nesil konsollarda yine adere eder seviyede çalışsa da oyun ne yazık ki eski nesil konsollarda çok kötü performans veriyordu.

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Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 PS Store'dan kaldırıldı! Herkese para iadesi yapılıyor"

Bu kötü performansın ardından CD Projekt, PlayStation 4 ve Xbox One üzerinden oyuna sahip olanların oyunu iade edebileceği açıkladı. Ancak platformlarla net bir anlaşma yapmadıkları için oyunu iade etmek isteyen oyuncular, platformların para iadesi koşullarına takıldı.

Bu olayın ardından da bu sabah Cyberpunk 2077 tamamen PlayStation Store'dan kaldırıldı ve tüm oyunculara iade yapılacağı açıklandı. Birkaç saat önce de aynı açıklama Microsoft Store için geldi. Microsoft Store üzerinden oyunu alan herkes şu andan itibaren isterse oyunu iade edebilir. Ancak oyunun PlayStation aksine Microsoft Store'da hala satın alınabilir olduğunu da hatırlatalım.

İade etmek için buradan daha ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. CD Projekt Red, eski nesil konsollardaki düzeltmelerin şubat ayına kadar yapılacağını daha önce açıklamıştı. O zamana kadar oyunu konsol üzerinde satın almasanız sanırım daha iyi.

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