EA Sports, FC 25 Ultimate Edition kapağındaki yıldızları açıkladı

Efsaneler ve gençler bir arada
EA, FC 25'in oynanış detaylarını, görüntülerini veya ekran görüntülerini paylaşmadı ancak 17 Temmuz'da oyunun tam tanıtımını yapacağını duyurdu. Daha önce yapılan bir sızıntı, FC 25'in çıkış tarihinin şaşırtıcı olmayan bir şekilde 27 Eylül 2024 olduğunu ortaya koymuştu.
99 dolarlık Ultimate Edition'ın 20 Eylül'de başlayacak yedi günlük erken erişimle geleceği ve EA Play abonelerine bir kez daha 10 saatlik deneme süresi verileceği bildiriliyor. Platformlar henüz açıklanmadı ancak FC 25'in geçen seneki oyunda olduğu gibi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, PC ve Nintendo Switch'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.
17 Temmuz’da aşağıdaki linkten FC 25 resmi fragmanını izleyebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.