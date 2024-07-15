Tam Boyutta Gör EA Sports, FC 25 Ultimate Edition'ın kapağını ve onu süsleyen futbol yıldızlarını açıkladı. Önde ve ortada Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid orta saha oyuncusu, her iki tarafta İngiltere efsanesi David Beckham, Fransa'nın efsanesi Zinedine Zidane, İspanya yıldızı Aitana Bonmatí ve eski İtalya kalecisi Gianluigi Buffon yer alıyor.

Efsaneler ve gençler bir arada

EA, FC 25'in oynanış detaylarını, görüntülerini veya ekran görüntülerini paylaşmadı ancak 17 Temmuz'da oyunun tam tanıtımını yapacağını duyurdu. Daha önce yapılan bir sızıntı, FC 25'in çıkış tarihinin şaşırtıcı olmayan bir şekilde 27 Eylül 2024 olduğunu ortaya koymuştu.

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99 dolarlık Ultimate Edition'ın 20 Eylül'de başlayacak yedi günlük erken erişimle geleceği ve EA Play abonelerine bir kez daha 10 saatlik deneme süresi verileceği bildiriliyor. Platformlar henüz açıklanmadı ancak FC 25'in geçen seneki oyunda olduğu gibi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, PC ve Nintendo Switch'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

17 Temmuz’da aşağıdaki linkten FC 25 resmi fragmanını izleyebilirsiniz.

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EA Sports, FC 25 Ultimate Edition kapağındaki yıldızları açıkladı