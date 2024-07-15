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    Anlık Bildirim

    EA Sports, FC 25 Ultimate Edition kapağındaki yıldızları açıkladı

    EA Sports’un resmi sosyal medya hesabından yayınlanan kapak görseliyle birlikte, bu sene oyunun en yüksek sürümünün kapak yıldızları da belli oldu. Ayrıca FC 25 logosuda doğrulanmış oldu.
    EA Sports, FC 25 Ultimate Edition kapağındaki yıldızları açıkladı Tam Boyutta Gör
    EA Sports, FC 25 Ultimate Edition'ın kapağını ve onu süsleyen futbol yıldızlarını açıkladı. Önde ve ortada Şampiyonlar Ligi kazanan Real Madrid orta saha oyuncusu, her iki tarafta İngiltere efsanesi David Beckham, Fransa'nın efsanesi Zinedine Zidane, İspanya yıldızı Aitana Bonmatí ve eski İtalya kalecisi Gianluigi Buffon yer alıyor.

    Efsaneler ve gençler bir arada

    EA, FC 25'in oynanış detaylarını, görüntülerini veya ekran görüntülerini paylaşmadı ancak 17 Temmuz'da oyunun tam tanıtımını yapacağını duyurdu. Daha önce yapılan bir sızıntı, FC 25'in çıkış tarihinin şaşırtıcı olmayan bir şekilde 27 Eylül 2024 olduğunu ortaya koymuştu.

    99 dolarlık Ultimate Edition'ın 20 Eylül'de başlayacak yedi günlük erken erişimle geleceği ve EA Play abonelerine bir kez daha 10 saatlik deneme süresi verileceği bildiriliyor. Platformlar henüz açıklanmadı ancak FC 25'in geçen seneki oyunda olduğu gibi PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X ve S, PC ve Nintendo Switch'te piyasaya sürülmesi bekleniyor.

    17 Temmuz’da aşağıdaki linkten FC 25 resmi fragmanını izleyebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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