Cooler Master yeni oyuncu koltuğunu duyurdu

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Son dönemde oyuncu koltuklarında da rekabet giderek ısınmaya başladı. Maliyet odaklı ürünlerin yanında oyuncuların tecrübesini daha da yoğunlaştıracak koltuk modelleri de piyasaya çıkıyor.

Cooler Master Synk X özellikleri ve fiyatı

Cooler Master Synk X oyuncu koltuğu daha yoğun tecrübelere odaklanıyor. Bluetooth üzerinden PC yanında TV, oyun konsolu ve mobil cihazlarla da kullanılabildiği için çapraz platform uyumlu şeklinde tanımlanıyor.

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Koltuğun en önemli özelliği ses dalgalarını titreşime çevirebilmesi. Böylece aynı mobil cihazlarda olduğu gibi oyunlar esnasında titreşimlerle geri bildirim sağlanıyor ve oyun atmosferi yansıtılmaya çalışılıyor. Mini kontrol panelinde Bluetooth bağlantısı, bağlantı bildirimleri, batarya bildirimleri, titreşim ayarları ve kulaklık çıkışı gibi modüller yer alıyor. Koltuğun bir bataryasının olduğu da belirtilmiş.

Tasarım tarafında daha esnek ayaklıklar, 135 derece yatabilen sırtlık, ayarlanabilir kol destekleri, ayaklarınız için ekstra bir destek, baş kısmında LED aydınlatma şeklinde ayrıntılar mevcut. Cooler Master Synk X için 1299$ fiyat etiketi mevcut.

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Cooler Master Synk X tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı