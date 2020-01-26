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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir

    Intel’in mobil segmentte yüksek frekanslarla karşımıza çıkacağı 10. nesil işlemcilerden bir Core i5 modeli benchmark testine girdi.
    4 sa.
    648
    11
    8
    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir
    Tam Boyutta Gör

    Yarı iletken üreticisi Intel, CES 2020’de Comet Lake işlemcilerinde tepe modelde 5 GHz üzeri frekanslarla göreceğimizi duyurdu. Firmanın yeni mobil çözümlerinden nispeten uygun fiyatlı Core i5 ailesinden bir model Cinebench R20’de ter döktü.

    Boost frekansta 200 MHz artış

    Dizüstü odaklı bir sitenin paylaşımında yer verdiği Core i5-10300H, Core i5-9300H’tan taban ve tepe frekansı olarak sırasıyla 100-200 MHz’lik farkla daha yüksek frekansta görev yapıyor. Ayrıca teste giren dizüstü, kıyaslanan modelin 2666 MHz’lik RAM’inin aksine 3200 MHz bellekle desteklenmiş.

    Ayrıca Bkz. "RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı"

    Bu haliyle %11 daha yüksek skor elde ederek 1923 puan elde eden Core i5-10300H’a frekansı bilinmeyen UHD 630 entegre grafik birimi eşlik ediyor. 45 watt TDP’ye sahip yonga 4 çekirdek 8 izleğe sahip. Son olarak mobil yongaların 21 Ağustos’ta dizüstülerde yerini almaya başlayacağını hatırlatalım.



    https://videocardz.com/newz/report-intels-core-i5-10300h-is-11-faster-than-core-i5-9300h-in-cinebench Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    AribyAriana 1 sa.
    Allah'ım sen büyüksün, bizi tekel firmalarla sınama.
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    Bloodin 2 sa.
    Ryzen 4800H işlemciler tahminimce bununla aynı fiyatta olacak ve ilk raporlara göre masaüstü işlemcisi olan 9700K'dan yüksek performans sergiliyor. Hadi bakalım Intel, iyi bir cevap bekliyoruz :)
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    Hakimutata Insane 2 sa.
    siz bir işlemci yapında görelim yav inteli öldüre öldüre bitiremediniz beğenmeyen gitsin comodor64 alsın.
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    berkaytunali 3 sa.
    Native Thunderbolt 3 desteği olacak mı acaba sırf bu özellik için bu nesili bekliyorum.
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    smart1978 2 sa. berkaytunali
    O is anca USB 4.0 resmi olarak desteklenirse olur :) ... Ben de 10. Nesil Intel islemcilerine geliyor sanmistim. Malum Tunderbolt 3.0 sertifikasi ek bir maliyet.

    Gerci bendeki eskimis Alienware 17 R3 custom modelinde var.


    Gunumuzde her usb type-c li pc lerde thunderbolt 3.0 varmis gibi algilanmaktadir ve aslinda nimetlerini ve LANE olayini tam derilemesine idrak edememis nice kullanicilar da vardir ...


    HArici ekran karti takma ekrana baglama yuksek hizlardaki ethernet yuksek hizlarda veri transferi vs bircok nimetlerini bilmeyenler var...



    USB 4.0 ile lisans bedeli ortadan kalkacak.

    Niye geciktiriyorlar anlamis degilim ...
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    smart1978 4 sa.
    Yillardir hep ayni yuzde kazanimlar. Artik dramatik performans artislari ve kabiliyetler bekliyoruz ... 2 kat performans icin serinin 6-7 yil sonrasini mi bekleyelim :) ... Elbette i7 ve i9 lar var :) . Onlardaki artis icin de yine ayni mantikla 6-7 yil mi bekleyelim :) ...
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    Spider_hip 4 sa. smart1978
    Dramatik artışlar olmasa da güvenlik açıkları yamalarıyla dramatik düşüşler yakalanabiliyor intel'de :)
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