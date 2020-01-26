Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir

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Yarı iletken üreticisi Intel, CES 2020’de Comet Lake işlemcilerinde tepe modelde 5 GHz üzeri frekanslarla göreceğimizi duyurdu. Firmanın yeni mobil çözümlerinden nispeten uygun fiyatlı Core i5 ailesinden bir model Cinebench R20’de ter döktü.

Boost frekansta 200 MHz artış

Dizüstü odaklı bir sitenin paylaşımında yer verdiği Core i5-10300H, Core i5-9300H’tan taban ve tepe frekansı olarak sırasıyla 100-200 MHz’lik farkla daha yüksek frekansta görev yapıyor. Ayrıca teste giren dizüstü, kıyaslanan modelin 2666 MHz’lik RAM’inin aksine 3200 MHz bellekle desteklenmiş.

Ayrıca Bkz. "RTX 2060/2070 GPU’su içeren EVGA’nın bazı RTX 2060 KO modelleri daha performanslı"

Bu haliyle %11 daha yüksek skor elde ederek 1923 puan elde eden Core i5-10300H’a frekansı bilinmeyen UHD 630 entegre grafik birimi eşlik ediyor. 45 watt TDP’ye sahip yonga 4 çekirdek 8 izleğe sahip. Son olarak mobil yongaların 21 Ağustos’ta dizüstülerde yerini almaya başlayacağını hatırlatalım.

https://videocardz.com/newz/report-intels-core-i5-10300h-is-11-faster-than-core-i5-9300h-in-cinebench

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