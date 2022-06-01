Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Corsair DDR5 bellekler 6600Mbps hızlarına ulaşabiliyor

    Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekler uyumlu Intel işlemcilerle 6600Mbps seviyelerine kadar çıkabiliyor. Üstelik oldukça da enerji verimli olarak geliştirilmiş.
    Oy Ver

    Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5
    Tam Boyutta Gör

    DDR5 bellekler yavaş ama istikrarlı bir şekilde yayılmaya başladı. Üreticiler her yeni üründe hız baremini daha da yukarı çekiyor. Corsair yeni DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekleri ile 6600Mbps seviyelerine ulaşıyor.

    Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 

    Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekler satışa çıkan en hızlı DDR5 bellek olma iddiasında. 2x16GB setler olarak hazırlanan bellekler 32 CAS ve 32-39-39-76 tam zamanlamaya sahip. DDR5-6000, DDR5-6200 ve DDR5-6400 versiyonları ile gelecek belleklerin 6600Mbps seviyesine ulaşması için Intel Core i9-12900K gibi yüksek seçenekler tavsiye ediliyor. Ürün Intel işlemciler ve Intel Z690 çipseti için optimize edilmiş.

    Her bir bellek modülünde 12 adet adreslenebilir parlak CAPELLIX LED aydınlatma rakiplerine göre daha parlak ancak daha enerji verimli. Patentli DHX soğutma çözümü de yüksek frekanslarda bile aşırı ısınmayı engelliyor. Ömür boyu garantili Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekler için yakın zamanda fiyat açıklaması gelecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG'un C-SUV gövdesi hazır

    Profil resmi
    daysleeperxp 8 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 20 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000 TL Altındaki Telefonlar
    DOOGEE X95
    DOOGEE X95
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
    MSI CROSSHAIR 15 B12UGZ-476XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    DA-V4.5
    DA-V4.5
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız