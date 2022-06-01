Corsair DDR5 bellekler 6600Mbps hızlarına ulaşabiliyor

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DDR5 bellekler yavaş ama istikrarlı bir şekilde yayılmaya başladı. Üreticiler her yeni üründe hız baremini daha da yukarı çekiyor. Corsair yeni DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekleri ile 6600Mbps seviyelerine ulaşıyor.

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5

Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekler satışa çıkan en hızlı DDR5 bellek olma iddiasında. 2x16GB setler olarak hazırlanan bellekler 32 CAS ve 32-39-39-76 tam zamanlamaya sahip. DDR5-6000, DDR5-6200 ve DDR5-6400 versiyonları ile gelecek belleklerin 6600Mbps seviyesine ulaşması için Intel Core i9-12900K gibi yüksek seçenekler tavsiye ediliyor. Ürün Intel işlemciler ve Intel Z690 çipseti için optimize edilmiş.

DDR5 belleklerde rekor 1 ay önce eklendi

Her bir bellek modülünde 12 adet adreslenebilir parlak CAPELLIX LED aydınlatma rakiplerine göre daha parlak ancak daha enerji verimli. Patentli DHX soğutma çözümü de yüksek frekanslarda bile aşırı ısınmayı engelliyor. Ömür boyu garantili Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 bellekler için yakın zamanda fiyat açıklaması gelecek.

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Corsair DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 geliyor