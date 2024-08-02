Corsair dayanıklı melez kumaştan fare matını duyurdu

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Tam Boyutta Gör Oyuncular için fare matı da artık ayrılmaz ekipmanlardan birisi haline geldi. Corsair oyuncular için hassas olduğu kadar uzun kullanım ömrü de sunan melez kumaş teknolojisine sahip yeni bir fare matı duyurdu.

Corsair MM500 v2 özellikleri ve fiyatı

Corsair MM500 v2 fare matı yüksek oranda karıştırılmış bir kumaş yapısına sahip. Matın üst katmanı dayanıklı ve su sıçramalarına karşı korumalı bir kaplama ile geliyor. Fare hareketleri her yönde hassas bir şekilde yapılabiliyor. Alt katman ise 3mm kalınlığında kaydırmaz silikondan ima edilmiş.

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Kenar kısımlarının ter birikmesine karşı dayanıklı oluğu matın köşeleri ise farenin dışarı kaçmasını engelliyor. Corsair MM500 v2 fare matının orta boyutu 30$ iken büyük boyutu ise 40$ olarak satılacak.

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Corsair MM500 v2 fare matı tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı