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    Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu duyuruldu

    Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu geniş oturma alanı ve yatma açıları ile ergonomiye odaklanıyor. Corsair TC100 RELAXED özellikleri ve fiyatı haberimizde.    
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    Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu Tam Boyutta Gör
    Son dönemde oyuncu koltukları da oyuncu donanımı pazarında önemli bir yer kaplamaya başladı. Üreticiler farklı segmentlerde ve farklı fiyat etiketlerinde koltuklar geliştirmeye devam ediyor.

    Corsair TC100 RELAXED özellikleri ve fiyatı

    Corsair TC100 RELAXED firmanın RELAXED serisindeki ilk ürünü olacak. Bu seri daha geniş ve daha ergonomik bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Koltuğun genişliği 375mm iken tam vücut desteğine sahip.

    Paslanmaz çelik iskelet gaz kaldırma tekniği ile 100mm alçalıp yükselebiliyor. Yine 90 ve 150 derece arasında yatırmak mümkün. Kol kısımlar ise 4 yönlü olarak ayarlanabiliyor. İsteğe bağlı kumaş veya peluş koltuk kaplaması tercih edilebiliyor. Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu 277$ fiyat etiketi ile satılacak.

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