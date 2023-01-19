Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu duyuruldu

Corsair TC100 RELAXED özellikleri ve fiyatı
Corsair TC100 RELAXED firmanın RELAXED serisindeki ilk ürünü olacak. Bu seri daha geniş ve daha ergonomik bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Koltuğun genişliği 375mm iken tam vücut desteğine sahip.
Paslanmaz çelik iskelet gaz kaldırma tekniği ile 100mm alçalıp yükselebiliyor. Yine 90 ve 150 derece arasında yatırmak mümkün. Kol kısımlar ise 4 yönlü olarak ayarlanabiliyor. İsteğe bağlı kumaş veya peluş koltuk kaplaması tercih edilebiliyor. Corsair TC100 RELAXED oyuncu koltuğu 277$ fiyat etiketi ile satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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