Corsair esnek monitörünü satışa sunuyor

Tam Boyutta Gör Dünyanın ilk esneyebilir 45 inçlik oyuncu monitörü olarak yaz sonlarında tanıtılan Corsair Xeneon Flex siparişlere başlıyor. LG’nin aynı konseptteki modeline göre fiyat biraz daha düşük tutulmuş.

Corsair Xeneon Flex özellikleri ve fiyatı

Corsair Xeneon Flex monitör modeli 45 inçlik ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 800R seviyesine kadar esneyebiliyor. Böylece hem düz hem de kavisli bir panel elde edilmiş oluyor. Gelişmiş bir yanma önleme sistemi ile donatılan monitör kullanıcılara Sıfır Ölü Piksel garantisinin yanı sıra üç yıllık bir Sıfır Yanma garantisini getiriyor.

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240Hz tazeleme hızı, 0,03 milisaniye griden griye tepki süresi, 0.01 ms piksel açıp-kapanma süresi, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium uyumluluğu, 1.350.000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit'lik maksimum tepe parlaklığı sunulan özellikler arasında. Corsair Xeneon Flex esnek monitör modeli 2000$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. LG OLED FLEX ise 3099$ seviyesindeydi. İşin ilginç tarafı panelin tedarikçisi LG Display.

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Corsair Xeneon Flex özellikleri ve fiyatı