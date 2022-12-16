Corsair esnek monitörünü satışa sunuyor

Corsair Xeneon Flex özellikleri ve fiyatı
Corsair Xeneon Flex monitör modeli 45 inçlik ekranında 3440x1440 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran 800R seviyesine kadar esneyebiliyor. Böylece hem düz hem de kavisli bir panel elde edilmiş oluyor. Gelişmiş bir yanma önleme sistemi ile donatılan monitör kullanıcılara Sıfır Ölü Piksel garantisinin yanı sıra üç yıllık bir Sıfır Yanma garantisini getiriyor.
240Hz tazeleme hızı, 0,03 milisaniye griden griye tepki süresi, 0.01 ms piksel açıp-kapanma süresi, NVIDIA G-Sync, AMD FreeSync Premium uyumluluğu, 1.350.000:1 kontrast oranı ve 1.000 nit'lik maksimum tepe parlaklığı sunulan özellikler arasında. Corsair Xeneon Flex esnek monitör modeli 2000$ fiyat etiketi ile satışa çıkacak. LG OLED FLEX ise 3099$ seviyesindeydi. İşin ilginç tarafı panelin tedarikçisi LG Display.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...