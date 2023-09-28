Beklenen oyun Counter Strike 2 (CS2), ücretsiz indirilmeye açıldı

- Eski öğeler, silahlar aktarılacak
- CS2 ile gelen yenilikler
- Counter Strike 2 (CS2) nasıl indirilir?
- Counter Strike 2 sistem gereksinimleri
- Yorumlar
Eski öğeler, silahlar aktarılacak
Daha önce CS:GO oynamış olanlar için tüm ilerlemeler ve kozmetikler CS2'ye aktarılacak. Bu, oyuncuların satın aldıkları hiçbir şeyi öğeyi kaybetmeyeceği anlamına geliyor.
CS2 ile gelen yenilikler
- Yeni CS derecesi
- Etrafa tepki veren sisler
- Tamamen değiştirilen, güncellenen haritalar
- Source 2 araçları
- Yüksek çözünürlüklü silahlar
- Yenilenen görsel efektler
- Dengeli ve yankılı sesler
CS2, teknik olarak CS:GO'nun bir güncellemesi olsa da, temelde Counter Strike serisindeki tamamen yeni bir oyunun çıkışı. Oyun motoru elden geçirildi, bu da oyuncuların hemen her şeyi farklı hissedeceği anlamına geliyor. Bunun dışında birkaç büyük değişiklik yapıldı. Muhtemelen en büyüğü, yeni sis bombası fiziği. Bunun üst düzey maçlarda önemli bir strateji haline gelmesi bekleniyor.
Yeni motorla birlikte CS2'yi çalıştırmak için gereken donanımda bir artış söz konusu. Dolayısıyla eski bir bilgisayarınız varsa, Counter Strike 2’yi çalıştırmakta zorlanabilirsiniz.
Counter Strike 2 (CS2) nasıl indirilir?
10 yıldan daha eski olan CS:GO’nun yerini alan Counter Strike 2, Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
Counter Strike 2 sistem gereksinimleri
- İşletim sistemi: Windows 10
- İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran kartı: En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu
- Depolama: 85 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.