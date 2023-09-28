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    Beklenen oyun Counter Strike 2 (CS2), ücretsiz indirilmeye açıldı

    CS2 indirmek isteyenler için büyük gün geldi. Limited Test programının sona erdirilmesiyle Counter-Strike 2 indirilmeye resmî olarak açıldı. Oyunun full sürümü Steam üzerinden tüm oyunculara sunuldu.
    Counter Strike 2 çıktı ücretsiz indir Tam Boyutta Gör
    CS:GO oynayan tüm oyunculara CS2 güncellemesi sunuldu. Daha önce CS:GO oynamamış veya oyunu kaldırmış olanlar, Counter-Strike 2 Steam sayfasından oyunu ücretsiz olarak indirebiliyor.

    Eski öğeler, silahlar aktarılacak

    Daha önce CS:GO oynamış olanlar için tüm ilerlemeler ve kozmetikler CS2'ye aktarılacak. Bu, oyuncuların satın aldıkları hiçbir şeyi öğeyi kaybetmeyeceği anlamına geliyor.

    CS2 ile gelen yenilikler

    • Yeni CS derecesi
    • Etrafa tepki veren sisler
    • Tamamen değiştirilen, güncellenen haritalar
    • Source 2 araçları
    • Yüksek çözünürlüklü silahlar
    • Yenilenen görsel efektler
    • Dengeli ve yankılı sesler

    CS2, teknik olarak CS:GO'nun bir güncellemesi olsa da, temelde Counter Strike serisindeki tamamen yeni bir oyunun çıkışı. Oyun motoru elden geçirildi, bu da oyuncuların hemen her şeyi farklı hissedeceği anlamına geliyor. Bunun dışında birkaç büyük değişiklik yapıldı. Muhtemelen en büyüğü, yeni sis bombası fiziği. Bunun üst düzey maçlarda önemli bir strateji haline gelmesi bekleniyor.

    Yeni motorla birlikte CS2'yi çalıştırmak için gereken donanımda bir artış söz konusu. Dolayısıyla eski bir bilgisayarınız varsa, Counter Strike 2’yi çalıştırmakta zorlanabilirsiniz.

    Counter Strike 2 (CS2) nasıl indirilir?

    10 yıldan daha eski olan CS:GO’nun yerini alan Counter Strike 2, Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

    Counter Strike 2 sistem gereksinimleri

    • İşletim sistemi: Windows 10
    • İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstü
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Ekran kartı: En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu
    • Depolama: 85 GB

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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