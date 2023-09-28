Beklenen oyun Counter Strike 2 (CS2), ücretsiz indirilmeye açıldı

Tam Boyutta Gör CS:GO oynayan tüm oyunculara CS2 güncellemesi sunuldu. Daha önce CS:GO oynamamış veya oyunu kaldırmış olanlar, Counter-Strike 2 Steam sayfasından oyunu ücretsiz olarak indirebiliyor.

Eski öğeler, silahlar aktarılacak

Daha önce CS:GO oynamış olanlar için tüm ilerlemeler ve kozmetikler CS2'ye aktarılacak. Bu, oyuncuların satın aldıkları hiçbir şeyi öğeyi kaybetmeyeceği anlamına geliyor.

CS2 ile gelen yenilikler

Yeni CS derecesi

Etrafa tepki veren sisler

Tamamen değiştirilen, güncellenen haritalar

Source 2 araçları

Yüksek çözünürlüklü silahlar

Yenilenen görsel efektler

Dengeli ve yankılı sesler

CS2, teknik olarak CS:GO'nun bir güncellemesi olsa da, temelde Counter Strike serisindeki tamamen yeni bir oyunun çıkışı. Oyun motoru elden geçirildi, bu da oyuncuların hemen her şeyi farklı hissedeceği anlamına geliyor. Bunun dışında birkaç büyük değişiklik yapıldı. Muhtemelen en büyüğü, yeni sis bombası fiziği. Bunun üst düzey maçlarda önemli bir strateji haline gelmesi bekleniyor.

Yeni motorla birlikte CS2'yi çalıştırmak için gereken donanımda bir artış söz konusu. Dolayısıyla eski bir bilgisayarınız varsa, Counter Strike 2’yi çalıştırmakta zorlanabilirsiniz.

Counter Strike 2 (CS2) nasıl indirilir?

10 yıldan daha eski olan CS:GO’nun yerini alan Counter Strike 2, Steam üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.

Counter Strike 2 sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10

Windows 10 İşlemci: Intel Core i5 750 veya üstü

Intel Core i5 750 veya üstü Bellek: 8 GB RAM

8 GB RAM Ekran kartı: En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu

En az 1GB bellek, Shader Model 5.0, DirectX 11 uyumlu Depolama: 85 GB

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Counter Strike 2 (CS2) çıktı: Nasıl indirilir?