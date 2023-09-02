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    Anlık Bildirim

    Counter Strike 2 geliyor: CS2, sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor

    Valve, Counter Strike 2 Limited Test sürümünü belli oyunculara açtı. Şirket, CS2 tam sürümünün yakında çıkacağının da sinyalini vermiş oldu.                     
    Counter Strike 2 (CS2) Limited Test davetiye Tam Boyutta Gör
    Counter Strike 2, artık neredeyse tüm aktif CS: GO oyuncularına açık. Valve, belli rütbedeki oyunculara CS2’yi açtı. Peki, Counter Strike 2 Sınırlı Test indirmek için hangi şartları taşımak gerekiyor?

    Counter Strike 2 Limited Edition

    Valve, Counter Strike 2’yi herkese açmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun katılımıyla test etmek istiyor. Aktif rekabetçi beceri grubu olan CS: Go Prime statüsüne sahip olan ve maçların çoğunu testteki bölgelerden birinde yapmış oyuncular, CS2’ye davet edilmeye başlandı.

    Eğer bu rütbeye sahipseniz, oyun içinden CS2 Limited Edition davetini alıp test sürümünü indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Counter Strike 2 Limited Edition, son güncellemeyle birlikte yeni sıralama sistemi de sunuyor. CS Rating olarak adlandırılan yeni sistemle Counter Strike’da ne kadar yetenekli olduğunuz, kendi bölgenizde ve dünya çapında skor tablolarında gösterilecek. Yeni güncellemeyle birlikte ayrıca CS tarihinin en ikonik haritalarından biri olan Inferno haritasının yenilenen halini içeriyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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