Counter Strike 2 geliyor: CS2, sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor

Tam Boyutta Gör Counter Strike 2, artık neredeyse tüm aktif CS: GO oyuncularına açık. Valve, belli rütbedeki oyunculara CS2’yi açtı. Peki, Counter Strike 2 Sınırlı Test indirmek için hangi şartları taşımak gerekiyor?

Counter Strike 2 duyuruldu! İşte tüm detaylar ve çıkış tarihi 5 ay önce eklendi

Counter Strike 2 Limited Edition

Valve, Counter Strike 2’yi herkese açmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun katılımıyla test etmek istiyor. Aktif rekabetçi beceri grubu olan CS: Go Prime statüsüne sahip olan ve maçların çoğunu testteki bölgelerden birinde yapmış oyuncular, CS2’ye davet edilmeye başlandı.

Eğer bu rütbeye sahipseniz, oyun içinden CS2 Limited Edition davetini alıp test sürümünü indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Counter Strike 2 Limited Edition, son güncellemeyle birlikte yeni sıralama sistemi de sunuyor. CS Rating olarak adlandırılan yeni sistemle Counter Strike’da ne kadar yetenekli olduğunuz, kendi bölgenizde ve dünya çapında skor tablolarında gösterilecek. Yeni güncellemeyle birlikte ayrıca CS tarihinin en ikonik haritalarından biri olan Inferno haritasının yenilenen halini içeriyor.

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Counter Strike 2, sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor