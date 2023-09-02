Counter Strike 2 geliyor: CS2, sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor

Counter Strike 2 Limited Edition
Valve, Counter Strike 2’yi herkese açmadan önce mümkün olduğunca çok sayıda oyuncunun katılımıyla test etmek istiyor. Aktif rekabetçi beceri grubu olan CS: Go Prime statüsüne sahip olan ve maçların çoğunu testteki bölgelerden birinde yapmış oyuncular, CS2’ye davet edilmeye başlandı.
Eğer bu rütbeye sahipseniz, oyun içinden CS2 Limited Edition davetini alıp test sürümünü indirerek oynamaya başlayabilirsiniz. Counter Strike 2 Limited Edition, son güncellemeyle birlikte yeni sıralama sistemi de sunuyor. CS Rating olarak adlandırılan yeni sistemle Counter Strike’da ne kadar yetenekli olduğunuz, kendi bölgenizde ve dünya çapında skor tablolarında gösterilecek. Yeni güncellemeyle birlikte ayrıca CS tarihinin en ikonik haritalarından biri olan Inferno haritasının yenilenen halini içeriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.