Kanserin "Everest Dağı": İlaçla tedavi edilemeyen kanser geni için tarihi buluş!

MYC adı verilen gen kanserlerin çoğunda rol oynuyor, ancak ne yazık ki genellikle "tedavi edilemez" olarak kabul ediliyor. Bu nedenle bilim insanları MYC'den sıklıkla kanserin "Everest Dağı" olarak söz etmekte. Yeni bir çalışmada bilim insanları, bu genin RNA'sını parçalayarak farelerde kanseri etkili bir şekilde temizleyen bir molekül geliştirdiler.
Kanserin "Everest Dağı"
Ancak yeni bir çalışma bunu değiştirmeye yönelik bir adım olabilir. Wertheim UF Scripps Enstitüsü, Max Planck Enstitüsü ve Münster Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, zorlu proteini atlamanın ve bunun yerine RNA'yı (mRNA) hedefleyerek geni kapatmanın bir yolunu geliştirdiler. Bu moleküller protein üretmek için DNA'yı kopyalar, bu nedenle bu süreci kesintiye uğratmak, zaten üretilmiş olanları etkisiz hale getirmek yerine proteinlerin yapılmasını önleyebilir.
Yenilikçi bir yaklaşım
Çalışmanın başyazarı Matthew Disney, bu parçalayıcı bileşen eklendiğinde “kanser RNA'larının %35, %40, %50 veya daha fazla azaldığını görmeye başladık" dedi. Disney, yaptığı açıklamada "Bu durum, akciğerlere yayılan meme kanserine ilişkin fare temelli çalışmalarda kanser hücrelerinin ölmesine ve tümörlerin temizlenmesine neden oldu." ifadelerini kullandı.
Elbette bu teknik için henüz çok erken ve araştırmacılar insan klinik deneylerine ulaşmadan önce önlerinde hala bir "maraton" olduğunu söylüyorlar. Yol uzun olsa da gelecekte insan kanseri ve diğer hastalıkların tedavileri için umutlar yükseldi. Doğrudan kanser hücresi yerine kanser hücresinin sınırsızca çoğalmasından sorumlu olan MYC genini agresif bir şekilde hedef almak, tedavi edilemeyen hastalıkları tedavi edebilecek ilaçlar oluşturmak için kapıyı aralıyor.Kaynakça https://newatlas.com/science/worlds-oldest-human-footprints-south-africa/ https://www.mpg.de/20369386/0525-moph-chemists-climb-a-new-path-to-ascend-cancer-s-steepest-research-challenges-151445-x https://www.nature.com/articles/s41586-023-06091-8 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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