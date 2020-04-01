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    COVID-19 Humble Bundle harika oyunları harika bir amaçla birleştiriyor

    Koronavirüs mücadelesine destek veren kurumlar arasına bağış yoluyla çalışan Humble Bundle dahil olmasa bir şeyler eksik diyebilirdik. Yeni paket ile hem tonlarca oyuna sahip olun hem bağış yapın.
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    Oyunlar
    Çağrı Babuçcuoğlu
    Teknoloji Editörü
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    COVID-19 Humble Bundle harika oyunları harika bir amaçla birleştiriyor

    Humble Bundle bildiğiniz üzere bağış usulüyle çalışan bir platform ve buna bağlı olarak koronavirüs salgınına yönelik paket de sunulmuş durumda. Bir hafta sürecek olan kampanya, 1000 dolardan daha fazla değerli olan oyun ve çizgi romanları bir araya getiriyor ve 30 dolara kullanıcılara sunuluyor. Minimum bağış tutarı olan 30 dolardan daha fazlasını vermek kullanıcılara kalmış olsa da, Humble Bundle buradan kazanılan tüm parayı koronavirüs ile mücadele eden sağlık çalışanları ve hastalara koruyucu ekipman almak için harcayacak.

    Paketin içerisinde inanılmaz sayıda oyun mevcut fakat birkaç tanesini saymamız gerekirse: Into the Breach, The Witness, Superhot, Broken Age, Hallow Knight, Undertale, Psychonauts ve Tilt Brush başlarda geliyor. Çizgi romanlar arasında ise Netflix uyarlaması yapılmış olan Locke & Key ve The Boys gibi Amazon tarafından dizileştirilmiş seriler yer alıyor.

    Ayrıca Bkz. "Lamborghini tıbbi maske ve yüz kalkanı üretmeye başladı"

    Oyunların ve çizgi romanların toplam değeri, istenen minimum bağış olan 30 dolardan çok daha fazla ve en önemlisi, elde edilen gelir ile koronavirüs mücadelesine destek olurken eğlenme imkanı bizlere sunuluyor.



    https://www.humblebundle.com/conquer-covid19-bundle Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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