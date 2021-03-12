Creed III'ün vizyon tarihi açıklandı

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İlk filmi 2015 yılında yayınlanan popüler ve sevilen Creed serisinin üçüncü filmi için vizyon tarihi açıklandı. Filmin yönetmeni de resmi olarak onaylandı.

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Popüler dövüş filmi serisi Rocky'nin bir devamı sayılabilecek Creed serisinin üçüncü filminin yönetmenliğini, filmin başrolü de olan Michael B. Jordan üstlenecek. Kendisi yine başrol oalrak da filmde bulunacak. Filmin şu an için resmi olarak diğer iki oyuncusu da Tessa Thompson ve Phylicia Rashad.

Filmin vizyon tarihi de yine geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Creed III, 24 Kasım 2022'de vizyona girecek. Ne yazık ki şu an için filmin başka bir detayı bilinmiyor. Ancak Michael B. Jordan'ın ilk yönetmenlik denemesi olacağı için fazlasıyla merak edildiğini söylemek gerek.

Üçüncü filmin senaryosunu ise Keenan Coogler ve Zach Baylin üstlenecek. Umuyoruz ki en az ilk film tadında bir film olur.

https://twitter.com/getFANDOM/status/1369771542863699969

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