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    Creed III'ün vizyon tarihi açıklandı

    Popüler dövüş filmi serisi Creed'in üçüncü filmi için vizyon tarihi açıklandı. Ayrıca filmi Michael B. Jordan'ın yöneteceği de onaylandı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    12 Mart 2021, 16:00 (3 sa.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Creed III'ün vizyon tarihi açıklandı
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    İlk filmi 2015 yılında yayınlanan popüler ve sevilen Creed serisinin üçüncü filmi için vizyon tarihi açıklandı. Filmin yönetmeni de resmi olarak onaylandı.

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    Popüler dövüş filmi serisi Rocky'nin bir devamı sayılabilecek Creed serisinin üçüncü filminin yönetmenliğini, filmin başrolü de olan Michael B. Jordan üstlenecek. Kendisi yine başrol oalrak da filmde bulunacak. Filmin şu an için resmi olarak diğer iki oyuncusu da Tessa Thompson ve Phylicia Rashad.

    Filmin vizyon tarihi de yine geçtiğimiz saatlerde açıklandı. Creed III, 24 Kasım 2022'de vizyona girecek. Ne yazık ki şu an için filmin başka bir detayı bilinmiyor. Ancak Michael B. Jordan'ın ilk yönetmenlik denemesi olacağı için fazlasıyla merak edildiğini söylemek gerek. 

    Üçüncü filmin senaryosunu ise Keenan Coogler ve Zach Baylin üstlenecek. Umuyoruz ki en az ilk film tadında bir film olur.



    https://twitter.com/getFANDOM/status/1369771542863699969
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    BLasTeaR 2 saat önce

    bakmadan kullananlar için demek istedin sanırım @TheJudge :)

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
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    strathmorea (alper ozan) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    2.film bildiğin Rocky 3'ün türeviydi. Son dövüşte salonun yeşil perde olduğu öyle sırıtıyordu ki, atmosfer berbattı. Sırf bu sebeplerden 2.film izle unut oldu sonra da kimse konuşmadı.
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