Türkçe dil destekli Crimson Desert için oynanış fragmanı paylaşıldı

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Tam Boyutta Gör Duyurusu üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçen Crimson Desert için 15 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı. Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon/macera oyunu, 2025 sonbaharında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. İşte oyundan görüntüler...

Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı

Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için yapılan açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen haberlerle birlikte oyunun bir yıl ileri ertelendiğini öğrendik. Dahası ilk olarak MMORPG temeli ile başlayan bu yapım, daha sonra tek oyunculu bir proje haline geldi.

Paylaşılan videoda ise, söylentilerin aksine oyunda herhangi bir downgrade yaşanmış değil. Crimson Desert'ın en büyük özelliği ise dövüş sistemi. Videoda, Dark Souls/Elden Ring'den daha aksiyon odaklı ve daha affedici bir dövüş sistemi bizlere gösteriliyor. Ancak bossların nispeten daha zorlayıcı olduğunu söyleyelim.

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Crimson Desert, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru, BlackSpace Engine kullanılıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da savaş mekanikleri, dinamik hava ve çevresel olayların etkileyici durduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

Minimum

64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 5 2600X / i5-8500

Ryzen 5 2600X / i5-8500 Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT

GTX 1060 / RX 6500 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit

Windows 10 64-bit İşlemci: Ryzen 7 7700X / i7-13700K

Ryzen 7 7700X / i7-13700K Bellek: 16 GB RAM

16 GB RAM Ekran Kartı: RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT

RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT DirectX: Sürüm 12

Sürüm 12 Depolama: 100 GB kullanılabilir alan

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Türkçe destekli Crimson Desert için oynanış fragmanı paylaşıldı!