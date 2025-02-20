Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkçe dil destekli Crimson Desert için oynanış fragmanı paylaşıldı

    Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon-macera oyunu Crimson Desert için 15 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı. Sınırları zorlayacak gibi görünüyor.
    Türkçe destekli Crimson Desert için oynanış fragmanı paylaşıldı! Tam Boyutta Gör
    Duyurusu üzerinden beş yılı aşkın bir süre geçen Crimson Desert için 15 dakikalık bir oynanış videosu paylaşıldı. Pearl Abyss tarafından geliştirilen açık dünya aksiyon/macera oyunu, 2025 sonbaharında PC, PlayStation 5 ve Xbox Series X/S için çıkış yapacak. İşte oyundan görüntüler...

    Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı

    Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için yapılan açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen haberlerle birlikte oyunun bir yıl ileri ertelendiğini öğrendik. Dahası ilk olarak MMORPG temeli ile başlayan bu yapım, daha sonra tek oyunculu bir proje haline geldi. 

    Paylaşılan videoda ise, söylentilerin aksine oyunda herhangi bir downgrade yaşanmış değil. Crimson Desert'ın en büyük özelliği ise dövüş sistemi. Videoda, Dark Souls/Elden Ring'den daha aksiyon odaklı ve daha affedici bir dövüş sistemi bizlere gösteriliyor. Ancak bossların nispeten daha zorlayıcı olduğunu söyleyelim. 

    Crimson Desert, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru, BlackSpace Engine kullanılıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da savaş mekanikleri, dinamik hava ve çevresel olayların etkileyici durduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

    Minimum

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit
    • İşlemci:  Ryzen 5 2600X / i5-8500
    • Bellek:  16 GB RAM
    • Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT
    • DirectX:  Sürüm 12
    • Depolama:  100 GB kullanılabilir alan

    Tavsiye edilen:

    • 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
    • İşletim Sistemi:  Windows 10 64-bit
    • İşlemci:  Ryzen 7 7700X / i7-13700K
    • Bellek:  16 GB RAM
    • Ekran Kartı:  RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT
    • DirectX:  Sürüm 12
    • Depolama:  100 GB kullanılabilir alan
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Akira'dan ilham alan elektrikli motosiklet

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    cs 1.6 süre kaldırma çamaşır makinesi körük teli neden çıkar tıkalı radyatör belirtileri caddy en dolu paketi hangisi vekaletle araç satışında dikkat edilmesi gerekenler

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi POCO X6 Pro
    Xiaomi POCO X6 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V21.3.6
    Monster Abra A5 V21.3.6
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum