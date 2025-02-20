Türkçe dil destekli Crimson Desert için oynanış fragmanı paylaşıldı

Crimson Desert için yeni oynanış videosu paylaşıldı
Kaçıranlar için daha önce Crimson Desert için yapılan açıklamalar 2024 yılının ikinci çeyreğini, yani bahar aylarını işaret ediyordu. Ancak daha sonrasında Insight Korea'dan gelen haberlerle birlikte oyunun bir yıl ileri ertelendiğini öğrendik. Dahası ilk olarak MMORPG temeli ile başlayan bu yapım, daha sonra tek oyunculu bir proje haline geldi.
Paylaşılan videoda ise, söylentilerin aksine oyunda herhangi bir downgrade yaşanmış değil. Crimson Desert'ın en büyük özelliği ise dövüş sistemi. Videoda, Dark Souls/Elden Ring'den daha aksiyon odaklı ve daha affedici bir dövüş sistemi bizlere gösteriliyor. Ancak bossların nispeten daha zorlayıcı olduğunu söyleyelim.
Crimson Desert, Pearl Abyss'in kendi oyun motoru, BlackSpace Engine kullanılıyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla da savaş mekanikleri, dinamik hava ve çevresel olayların etkileyici durduğunu söyleyebiliriz. Oyunun sistem gereksinimleri ise şu şekilde:
Minimum
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 5 2600X / i5-8500
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: GTX 1060 / RX 6500 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
Tavsiye edilen:
- 64 bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
- İşletim Sistemi: Windows 10 64-bit
- İşlemci: Ryzen 7 7700X / i7-13700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: RTX 4070 SUPER / RX 7800 XT
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 100 GB kullanılabilir alan
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