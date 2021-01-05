Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

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Tüm dünyada popüler olan, özellikle ülkemizde daha popüler olan Crysis serisinin geliştirici stüdyosu Crytek, duyurulmamış yeni bir oyunun üzerinde çalışıyor gibi duruyor.

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Geçtiğimiz günlerde Crytek'in bazı iş ilanları ortaya çıkarıldı. İş ilanlarına göre Crytek, şu anda duyurulmamış bir AAA oyun üzerinde çalışıyor, yani yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor. İlana göre oyunun nasıl bir oyun olduğu kesin olarak belli değil ancak FPS oyunu olduğunu düşünebiliriz.

Aradıkları özelliklere bakınca genellikle FPS oyunları üzerinde çalışan geliştiricilerin ilk tercihleri olduğu belirtilmiş. İş ilanı için yayınlanan, aranan özelliklerin bulunduğu görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

Ayrıca sızıdırılan bazı bilgilere göre Crytek'in yalnızca bu yeni oyun üzerinde değil, ayrıca Crysis VR ve Crysis Next projeleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Crysis VR tahmin edebileceğiniz gibi bir sanal gerçeklik oyunu. Crysis Next ise ücretsiz bir battle royale oyunu. Uzun bir süredir sessiz kalan Crytek, geçtiğimiz yıl yayınlanan remaster versiyonlar ile sessizliğini bozmuştu.

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https://www.dsogaming.com/news/crytek-is-working-on-a-new-unannounced-triple-a-game-possibly-a-sandbox-fps/

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