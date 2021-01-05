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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

    oyun dünyasının en popüler oyun serilerinden biri olan Crysis'in geliştirici stüdyosu Crytek'in yeni bir oyun için iş ilanı açtığı ortaya çıktı.
    4 gün
    5,6b
    1
    17
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    1

    Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Tüm dünyada popüler olan, özellikle ülkemizde daha popüler olan Crysis serisinin geliştirici stüdyosu Crytek, duyurulmamış yeni bir oyunun üzerinde çalışıyor gibi duruyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor

    Ayrıca Bkz. "Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı"

    Geçtiğimiz günlerde Crytek'in bazı iş ilanları ortaya çıkarıldı. İş ilanlarına göre Crytek, şu anda duyurulmamış bir AAA oyun üzerinde çalışıyor, yani yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor. İlana göre oyunun nasıl bir oyun olduğu kesin olarak belli değil ancak FPS oyunu olduğunu düşünebiliriz.

    Aradıkları özelliklere bakınca genellikle FPS oyunları üzerinde çalışan geliştiricilerin ilk tercihleri olduğu belirtilmiş. İş ilanı için yayınlanan, aranan özelliklerin bulunduğu görselleri aşağıda bulabilirsiniz.

    Ayrıca sızıdırılan bazı bilgilere göre Crytek'in yalnızca bu yeni oyun üzerinde değil, ayrıca Crysis VR ve Crysis Next projeleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Crysis VR tahmin edebileceğiniz gibi bir sanal gerçeklik oyunu. Crysis Next ise ücretsiz bir battle royale oyunu. Uzun bir süredir sessiz kalan Crytek, geçtiğimiz yıl yayınlanan remaster versiyonlar ile sessizliğini bozmuştu.

    Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
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    Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor
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    https://www.dsogaming.com/news/crytek-is-working-on-a-new-unannounced-triple-a-game-possibly-a-sandbox-fps/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    0quz28 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben haberin iş ilanı kısmına takıldım. Gayet temiz ve mütevazi bir ilan. İnsanın başvurası geliyor birde bizim ülkemizde ki yazılım şirketlerinin ilanlarına bakıyorum da basit pozisyonlara bile istedikleri yetenekler insanı özellikle de gençlerimizi başvurudan korkutuyor ve soğutuyor.
    Ben haberin iş ilanı kısmına takıldım. Gayet temiz ve mütevazi bir ilan. İnsanın başvurası geliyor birde bizim ülkemizde ki yazılım şirketlerinin ilanlarına bak...
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    2 Yanıt Yanıtla +20
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    realblade 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geliyor RTX 3090 killer
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    trooe199 (Skinoski Sama) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Umarım Crysis 1 deki gibi yaratıcı ve FPS türüne farklı mekanikler getiren bir oyunla karşımıza gelirler.
    1 Yanıt Yanıtla +10
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Jatss (emre savas) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Warface'deki Türk kullanıcılarına attığı kazıktan sonra bu şirketten ne gelirse gelsin benim için çöptür.
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    MR.BERK (BERK ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Smilesis
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    -Batarang- 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Öyle bir oyun yapın ki piyasadaki en güçlü ekran kartı bile Full ayarlarda oynatamasın oyunu kimse alamasın.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Lütfen adı Cry ile başlamasın artık.
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Burada 10 kişilik şirketler iş başvurusu açarken daha fazla kalifiye istiyor.
    Yanıtla +1
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    Romeo84 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyun adı cry ile başlasın noolurrrr...
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    javaprof (orhan yılmaz) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    biz bunu 1 yıldır biliyoruz zaten. dh yeni mi öğrendin?
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    realblade 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Geliyor RTX 3090 killer
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    Six Feet Under. 4 gün ( Mesaj Silindi ) realblade
    RTX 3090'ın cenazesi Cyberpunk 2077 ile kalktı zaten.
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    0quz28 4 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Ben haberin iş ilanı kısmına takıldım. Gayet temiz ve mütevazi bir ilan. İnsanın başvurası geliyor birde bizim ülkemizde ki yazılım şirketlerinin ilanlarına bakıyorum da basit pozisyonlara bile istedikleri yetenekler insanı özellikle de gençlerimizi başvurudan korkutuyor ve soğutuyor.
    2 Yanıt Yanıtla +20
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    BekirHan (Bekir Han) 4 gün ( Mesaj Silindi ) 0quz28
    Avrupa' da iş ilanları genelde böyle. Kısaca "Yalın" diyelim. Tabii başvuru konusu ayrı bir dert. Genelde başvurularında sözleşmeli işler haricinde (12 ay vs) direkt Türkiye' den başvuranları kabul etmiyorlar kolay kolay. İş arama vizesi ile gidersen ve az biraz bilgin, becerin, yeteneğin var ise çok daha kolay iş bulabilirsin. Hatta 100% bulursun. Ha bir de Almanca problemi var. Belçika, Hollanda vs dert etmez ama Almanya, Avusturya Almanca bilmeni istiyor.
    Yanıtla +1
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 4 gün ( Mesaj Silindi ) 0quz28
    Aynen öyle İstanbul'da 3 kişiyle mobil oyun yapan Bilmemne Games bile Senior Game Developer istiyor. Birkaç yıl deneyim istiyor. E bunu Ubisoft, EA, Rockstar da istiyor. İlanın şartlarını sağlayanlar Kardeşler Games'e mi gider yoksa diğerlerine mi?
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    zeytunk (kamil zeytun) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    YAP ARTIK BİŞİLER HER CRYSİS HABERİ GÖRÜNCE İÇİNE ATLIYORUM
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    5570 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    crysis, crytek ve
    4 etiket daha yeni oyun crysis battle royale crysis 4 Yazılım
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