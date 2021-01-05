Crysis'in geliştiricisi Crytek, yüksek bütçeli yeni bir oyun üzerinde çalışıyor

Tüm dünyada popüler olan, özellikle ülkemizde daha popüler olan Crysis serisinin geliştirici stüdyosu Crytek, duyurulmamış yeni bir oyunun üzerinde çalışıyor gibi duruyor.İlginizi Çekebilir God of War Ragnarok, PS4 için de çıkış yapacak gibi duruyor
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Geçtiğimiz günlerde Crytek'in bazı iş ilanları ortaya çıkarıldı. İş ilanlarına göre Crytek, şu anda duyurulmamış bir AAA oyun üzerinde çalışıyor, yani yüksek bütçeli bir oyun üzerinde çalışıyor. İlana göre oyunun nasıl bir oyun olduğu kesin olarak belli değil ancak FPS oyunu olduğunu düşünebiliriz.
Aradıkları özelliklere bakınca genellikle FPS oyunları üzerinde çalışan geliştiricilerin ilk tercihleri olduğu belirtilmiş. İş ilanı için yayınlanan, aranan özelliklerin bulunduğu görselleri aşağıda bulabilirsiniz.
Ayrıca sızıdırılan bazı bilgilere göre Crytek'in yalnızca bu yeni oyun üzerinde değil, ayrıca Crysis VR ve Crysis Next projeleri üzerinde çalıştığı söyleniyor. Crysis VR tahmin edebileceğiniz gibi bir sanal gerçeklik oyunu. Crysis Next ise ücretsiz bir battle royale oyunu. Uzun bir süredir sessiz kalan Crytek, geçtiğimiz yıl yayınlanan remaster versiyonlar ile sessizliğini bozmuştu.
https://www.dsogaming.com/news/crytek-is-working-on-a-new-unannounced-triple-a-game-possibly-a-sandbox-fps/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
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