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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı

    Haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile popüler olan Epic Games, Amerika'da bir alışveriş merkezi satın aldı. Yeni alınan bu merkez 2024'e kadar Epic Games'in genel merkezi haline gelecek.
    5 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    6

    Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı
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    Unreal Engine grafik motorunun sahibi olan ancak daha çok Fortnite ve haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile popüler olan Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı.

    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı"

    Geçtiğimiz saatlerde Epic Games'in Kuzey Karolina'da bulunan Cary Towne Center isimli alışveriş mağazasını ve arazisini satın aldığı açıklandı. 98.000 metrekarelik arazinin 2024 yılına kadar Epic Games'in yeni genel merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Araziyi genel merkeze çevirmek adına çalışmalar bu yıl başlayacak. Ayrıca sadece bir genel merkez olmasından ziyade, topluluğun da kullanabilmesi için şu anda çalışmalar yürütülüyor. 

    Dediğimiz gibi 2024 yılında çalışmalar tamamlananacak ve Epic Games yeni yerine, yani Cary Towne Center'a taşınacak. Epic Games şu anda Crossroads'taki genel merkezde çalışmalarına devam ediyor. Epic Games, bir yandan Apple ile arasındaki dava süreciyle uğraşırken bir yandan da Unreal Engine'in yeni sürümüyle ilgileniyor. Kısaca Epic Games tarafında işler fazlasıyla yoğun.



    https://www.dualshockers.com/epic-games-headquarters-relocation-by-2024/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen TheMuyu
    çünkü makine çevirisi. Bunlara verdikleri üç kuruş para karşılığında tabi ki adam gibi çeviri olmayacaktı. Okuduğunuzda anlamadığınız her haberin sorumlusu dhin sahibinin ucuzculuğudur. Sen tercümana para vermezsen tercüman da sana tercüme vermez. Ha tabi kişisel tercihler de var burada; ben mesela makine çevirisi de vermem ama bu arkadaşlar muhtemelen üniversite öğrencisi, harçlıklarını çıkarıyorlar.
    çünkü makine çevirisi. Bunlara verdikleri üç kuruş para karşılığında tabi ki adam gibi çeviri olmayacaktı. Okuduğunuzda anlamadığınız her haberin sorumlusu dhin...
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    TheMuyu (Murat Y.) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber anlaşılmıyor 2024 e kadar epic in Genel merkezi olacak denmiş ama 2024 de tasinacaklar deniliyor. Sanki şimdiden başlayıp 2024 de bitecek gibi anlam çıkıyor

    2024 e kadar çalışmaların tamamlanip genel merkez olarak kullanılması planlanıyor galiba

    Neyse dert butonu da yok sitede :)))
    Haber anlaşılmıyor 2024 e kadar epic in Genel merkezi olacak denmiş ama 2024 de tasinacaklar deniliyor. Sanki şimdiden başlayıp 2024 de bitecek gibi anlam çıkıy...
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    1 Yanıt Yanıtla +7
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    keremec (Kerem Safa ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Death From Above
    Lc Waikiki epic exlusive oldu.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Adamlar yuta yuta geliyor.
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    Death From Above (Numan ) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Avmden dükkan mı dağıtacak bu sefer
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    keremec (Kerem Safa ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Death From Above
    Lc Waikiki epic exlusive oldu.
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    TheMuyu (Murat Y.) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haber anlaşılmıyor 2024 e kadar epic in Genel merkezi olacak denmiş ama 2024 de tasinacaklar deniliyor. Sanki şimdiden başlayıp 2024 de bitecek gibi anlam çıkıyor

    2024 e kadar çalışmaların tamamlanip genel merkez olarak kullanılması planlanıyor galiba

    Neyse dert butonu da yok sitede :)))
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    AREryilmaz (Ahmet Refik ERYILMAZ) 5 gün ( Mesaj Silindi ) TheMuyu
    çünkü makine çevirisi. Bunlara verdikleri üç kuruş para karşılığında tabi ki adam gibi çeviri olmayacaktı. Okuduğunuzda anlamadığınız her haberin sorumlusu dhin sahibinin ucuzculuğudur. Sen tercümana para vermezsen tercüman da sana tercüme vermez. Ha tabi kişisel tercihler de var burada; ben mesela makine çevirisi de vermem ama bu arkadaşlar muhtemelen üniversite öğrencisi, harçlıklarını çıkarıyorlar.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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