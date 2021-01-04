Unreal Engine grafik motorunun sahibi olan ancak daha çok Fortnite ve haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile popüler olan Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı.
Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecine dair inanılmaz söylentiler ortaya çıktı"
Geçtiğimiz saatlerde Epic Games'in Kuzey Karolina'da bulunan Cary Towne Center isimli alışveriş mağazasını ve arazisini satın aldığı açıklandı. 98.000 metrekarelik arazinin 2024 yılına kadar Epic Games'in yeni genel merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Araziyi genel merkeze çevirmek adına çalışmalar bu yıl başlayacak. Ayrıca sadece bir genel merkez olmasından ziyade, topluluğun da kullanabilmesi için şu anda çalışmalar yürütülüyor.
Dediğimiz gibi 2024 yılında çalışmalar tamamlananacak ve Epic Games yeni yerine, yani Cary Towne Center'a taşınacak. Epic Games şu anda Crossroads'taki genel merkezde çalışmalarına devam ediyor. Epic Games, bir yandan Apple ile arasındaki dava süreciyle uğraşırken bir yandan da Unreal Engine'in yeni sürümüyle ilgileniyor. Kısaca Epic Games tarafında işler fazlasıyla yoğun.
https://www.dualshockers.com/epic-games-headquarters-relocation-by-2024/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Doğada şarj sorununu çözen cihaz
85+98+9
buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
2024 e kadar çalışmaların tamamlanip genel merkez olarak kullanılması planlanıyor galiba
Neyse dert butonu da yok sitede :)))