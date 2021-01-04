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Unreal Engine grafik motorunun sahibi olan ancak daha çok Fortnite ve haftalık olarak verdiği ücretsiz oyunlar ile popüler olan Epic Games, alışveriş merkezi satın aldı.

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Geçtiğimiz saatlerde Epic Games'in Kuzey Karolina'da bulunan Cary Towne Center isimli alışveriş mağazasını ve arazisini satın aldığı açıklandı. 98.000 metrekarelik arazinin 2024 yılına kadar Epic Games'in yeni genel merkezi haline getirilmesi planlanıyor. Araziyi genel merkeze çevirmek adına çalışmalar bu yıl başlayacak. Ayrıca sadece bir genel merkez olmasından ziyade, topluluğun da kullanabilmesi için şu anda çalışmalar yürütülüyor.

Dediğimiz gibi 2024 yılında çalışmalar tamamlananacak ve Epic Games yeni yerine, yani Cary Towne Center'a taşınacak. Epic Games şu anda Crossroads'taki genel merkezde çalışmalarına devam ediyor. Epic Games, bir yandan Apple ile arasındaki dava süreciyle uğraşırken bir yandan da Unreal Engine'in yeni sürümüyle ilgileniyor. Kısaca Epic Games tarafında işler fazlasıyla yoğun.

https://www.dualshockers.com/epic-games-headquarters-relocation-by-2024/

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