Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu

Platform:PC

Türk asıllı Yerli kardeşlerin sahibi olduğu Crytek firması tarafından geliştirelen Crysis, oyun dunyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Crytek firması ilk oyundan sonra, daha sistem dostu ve bol aksiyonlu yeni bir Crysis oyunu yapmaya karar verdi. Crysis: Warhead her ne kadar bir ek paket gibi gözükse de başlı başına bir oyun.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)

İşlemci:Intel Pentium 4 2.8 GHz (Windows Vista için 3.2 GHz), Intel Core 2.0 GHz (Windows Vista için 2.2 GHz) / AMD Athlon 2800+ (Windows Vista için 3200+) veya daha iyi bir işlemci

Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)

Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı

Boş Alan: 15 GB disk alanı

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