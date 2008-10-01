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Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu

10 yıl
176,2b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdinç İyikul "By_e"
Haber Editörü
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Platform:PC

Türk asıllı Yerli kardeşlerin sahibi olduğu Crytek firması tarafından geliştirelen Crysis, oyun dunyasında bomba etkisi yaratmıştı.

Crytek firması ilk oyundan sonra, daha sistem dostu ve bol aksiyonlu yeni bir Crysis oyunu yapmaya karar verdi. Crysis: Warhead her ne kadar bir ek paket gibi gözükse de başlı başına bir oyun.

Sistem Özellikleri

İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Pentium 4 2.8 GHz (Windows Vista için 3.2 GHz), Intel Core 2.0 GHz (Windows Vista için 2.2 GHz) / AMD Athlon 2800+ (Windows Vista için 3200+) veya daha iyi bir işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 15 GB disk alanı


http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page=
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
ben crysis 2 yide bitirdim hepsini bitirdimde crysis 1 in son bölümünde takıl
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BSC Misafiri 7 yıl
efsane gibi oyun ya o ne okadar güzel ki en sevdiğim oyun efsane devam ediyor
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orcunmete 9 yıl
ya ben oyunu aldım ama crack yapamıyorum oyun masa üstüne çıkmıyor yardım edin pls
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goorman 10 yıl
ya benim nvida geforge 7300se/7200 gs ekran kartım 512lik 1bg ram 3.0 3.0 işlemcim intelama vista olduğundan crysıs warhead ı hiç açmıyo ne yapmam gerek
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osmancık__ 10 yıl
senaryo kısa ama oyun gerçekten çok güzel.
amd x2 5200+ 2.7 işlemci
2 gb 667 mhz ram
powercolor ati hd 4850 pcs 1 gb ekran karti
1024x768 çözünürlükte en ileri goruntüde oynatabiliyorum. çokda abartıldıgı gibi bi sistem gerekmiyor 500-700 liralık toplama bi pc ile oynatılabilir yuksek goruntude.
ayrıca oyunun multiplayer oyunu olan crysis wars ile aylarınızı yıllarınızı sıkılmadan geçirebilirsiniz. orjinalini almaya hemde bu fıyata gerçekten deger aldıgı parayı hakediyor
grafiklere 9.9 çok diyen bi arkadas var yorumlarda. 9.9 bile az. boyle grafiklere sahip bi oyun daha gosterin bakalım en yuksek goruntude oyunun gerçekten farkı yok gerçekten bile gerçekci denilebilecek bi oyun
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bat-333 10 yıl
sistemi yeterli olup da oyunu orj. almayana ne diyim artık.. bende 1 hafta önce aldım.. bi tek video kart dan kaldı ama olsun

oyun bence en iyi övgüleri hakediyor.. adamlar zarar edebilir çevirmeden dolayı Türkçe'ye... alan yok kopya kullanımdan dolayı..
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J&B 10 yıl
Nedense bu oyuna hiç ısınamadım. Çok sıkıcı geldi bana
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SezerKaraboz 10 yıl
Bu Bölümünde Propheti Göremedik. Neden? Öldümü Yaşıyormu Adaya Gitmişti Oda. Karşılaşmamız Lazımdı Ben Öyle Bişey Bekliyordum Açıkcası. Ayrıca Oyunun Sonu Çok Saçma Bitti. Aldılar Konteynırı İçinde Ne Var Belli Değil.
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Reppealle 10 yıl
saçma kısmı geliyor...
harbor bölümünde konteynırların orda bir konteynır vinci var. Bakarsanız orda Sayko var. Peki warheadde oraya hiç gittiniz mi?. Veya oyunda ne vakit görsek adamı warheadini çıkarmış. Eklentinin ismi bence ordan geliyor. 2. eklentide prophete olsun "Nano Suit".
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mn.dede 10 yıl
Acayip yaratığı öldürdüm. Tüneli geçtim buz tutmuş büyük geminin orda kaldım ne yapacam?
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automatik 10 yıl
halo 3 ün senaryosu daha iyi
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kemomando 10 yıl
Senaryo çok sıkıcı, yapay zeka yerlerde.
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hakanr 10 yıl
videolar oynamıoyor ?
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