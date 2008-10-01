Crysis: Warhead (PC) inceleme videosu

Platform:PC
Türk asıllı Yerli kardeşlerin sahibi olduğu Crytek firması tarafından geliştirelen Crysis, oyun dunyasında bomba etkisi yaratmıştı.
Crytek firması ilk oyundan sonra, daha sistem dostu ve bol aksiyonlu yeni bir Crysis oyunu yapmaya karar verdi. Crysis: Warhead her ne kadar bir ek paket gibi gözükse de başlı başına bir oyun.
Sistem Özellikleri
İşletim Sistemi:Windows XP (32bit)/Windows Vista (32/64bit)
İşlemci:Intel Pentium 4 2.8 GHz (Windows Vista için 3.2 GHz), Intel Core 2.0 GHz (Windows Vista için 2.2 GHz) / AMD Athlon 2800+ (Windows Vista için 3200+) veya daha iyi bir işlemci
Ram: 1 GB RAM (Windows Vista 1.5 GB RAM)
Ekran Kartı:NVIDIA GeForce 6800 GT / ATI Radeon 9800 Pro (Windows Vista'da ATI Radeon X800 Pro) veya daha iyi bir ekran kartı
Boş Alan: 15 GB disk alanı
http://www.donanimhaber.com/VideoList.aspx?Cat=13&Page= Paylaş Tweetle
amd x2 5200+ 2.7 işlemci
2 gb 667 mhz ram
powercolor ati hd 4850 pcs 1 gb ekran karti
1024x768 çözünürlükte en ileri goruntüde oynatabiliyorum. çokda abartıldıgı gibi bi sistem gerekmiyor 500-700 liralık toplama bi pc ile oynatılabilir yuksek goruntude.
ayrıca oyunun multiplayer oyunu olan crysis wars ile aylarınızı yıllarınızı sıkılmadan geçirebilirsiniz. orjinalini almaya hemde bu fıyata gerçekten deger aldıgı parayı hakediyor
grafiklere 9.9 çok diyen bi arkadas var yorumlarda. 9.9 bile az. boyle grafiklere sahip bi oyun daha gosterin bakalım en yuksek goruntude oyunun gerçekten farkı yok gerçekten bile gerçekci denilebilecek bi oyun
oyun bence en iyi övgüleri hakediyor.. adamlar zarar edebilir çevirmeden dolayı Türkçe'ye... alan yok kopya kullanımdan dolayı..
harbor bölümünde konteynırların orda bir konteynır vinci var. Bakarsanız orda Sayko var. Peki warheadde oraya hiç gittiniz mi?. Veya oyunda ne vakit görsek adamı warheadini çıkarmış. Eklentinin ismi bence ordan geliyor. 2. eklentide prophete olsun "Nano Suit".